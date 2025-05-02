Це частина ширших зусиль європейських країн щодо посилення військових зв'язків на тлі тривалої російської агресії та зростаючої невизначеності щодо безпекових гарантій зі сторони США. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Франція та Польща поглиблюють оборонну співпрацю

Угоду мають підписати 9 травня президент Франції Емманюель Макрон і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Документ, який розробляли впродовж кількох років, набув нового змісту після заяв президента США Дональда Трампа про можливе зближення з Росією та погрози щодо скасування гарантій безпеки, які були основою європейської стабільності протягом десятиліть, повідомляє Financial Times.

Туск також надсилає зараз сигнал до Вашингтона, нашого головного союзника протягом багатьох років. Це чіткий сигнал про те, що Польща залежить не лише від США, а й може мати інших потужних ядерних союзників,

– сказав Александер Олех, аналітик з питань безпеки аналітичного центру Defence24 у Польщі.

Нова оборонна угода з’являється на тлі нещодавніх заяв Туска про готовність Польщі потрапити під "ядерну парасольку" Франції. Він також говорив про можливість створення Варшавою власного ядерного арсеналу для стримування Росії.

За словами французького чиновника, під час зустрічі у місті Нансі лідери навряд чи ухвалять конкретні рішення щодо ядерної політики, однак це стане поштовхом до глибших дискусій.

Угода охопить широкий спектр напрямків і стане подібною до договорів, які Франція вже уклала з Німеччиною, Італією та Іспанією. Також Париж має окремі оборонні угоди, як-от Ланкастер-Хаус з Великою Британією.

Раніше цього тижня Дональд Туск заявив, що новий договір дасть поштовх для "дуже серйозного прискорення" в питаннях економіки та безпеки на континенті. У сфері енергетики Франція прагне посилити свою участь у процесі енергетичного переходу Польщі – відмови від вугілля, яке досі домінує в енергосистемі країни.

Французький посадовець наголосив, що угода демонструє зростання значення Польщі для Франції на фоні війни в Україні.

Мета (угоди, – 24 Канал) полягає в тому, щоб поглибити й реалізувати ключові елементи франко-польських відносин, включаючи оцінку загроз, спільні оборонні проєкти і продовження розмови про стратегічні питання, в тому числі про ядерне стримування,

– зазначив французький чиновник.