Про це пише Politico з посиланням на джерела, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Трамп назвав зустріч із Зеленським "моментом розради" і згадав про Путіна

Як Макрон і Стармер переконали Трампа змінити думку щодо Путіна

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі повідомив, що цього року він розмовляв з держсекретарем США Марко Рубіо 13 разів, а Кір Стармер і Дональд Трамп говорили "майже" стільки ж разів.

За даними видання, ключову роль у переговорах з американською адміністрацією відігравали радник з національної безпеки Великої Британії Джонатан Пауелл та міністр оборони Джон Гілі. Їх зусилля координувалися з послом США у Великій Британії Марком Бернеттом.

Ми були щасливі, що змогли продовжити підкреслювати, що Путін не демонструє жодних ознак намірів дотримуватися миру,

– сказав один британський чиновник після зустрічі в Римі.

Французький урядовець підкреслив, що "наразі Трамп зрозумів", що Путіну не можна довіряти.

Це те, що президент (Макрон – 24 Канал) неодноразово говорить і намагається донести до Трампа. Це наша стратегія прямо зараз,

– зазначив співрозмовник видання.

Стівен Пфайфер, старший науковий співробітник американського аналітичного центру Brookings Institution, сказав, що у Трампа була "сліпа зона для Путіна, який ігнорував запити США". Однак, його нещодавні заяви в соцмережах "схоже, свідчать про те, що він думав, що Путін грає з ним".

У своїх розмовах Макрон і Стармер намагалися вказати Трампу на це,

– сказав Пфайфер.

Видання зазначає, що прем'єр Британії та президент Франції зосередилися на тому, аби змусити Трампа зменшити тиск на Зеленського і спрямувати частину свого гніву на Путіна, використовуючи аргумент, що кремлівський диктатор "пошив президента США у дурні".

"Публічна критика президента США на адресу Путіна дозволила дипломатам у Лондоні та Парижі стримано стиснути кулаки від задоволення – їхні зусилля протягом останніх трьох місяців, схоже, почали приносити плоди", – зауважили журналісти.

Колишній британський посол на умовах анонімності сказав, що Володимиру Зеленському "явно вдалося вплинути на мислення Трампа" в Римі. Також зазначив, що Велика Британія і Франція були послідовними в тому, що Путін "не поважає Трампа, постійно порушуючи "перемир'я", яке сам же й оголосив".

Співрозмовники видання припустили, що це був особливий момент тиску, адже Трамп "бридливий щодо вбивства людей – це його турбує".

Водночас видання зазначило, що Британія та Франція тепер стикаються з нервовим очікуванням, аби побачити, чи зможе більш жорстка лінія президента США щодо Путіна пережити його нетерпіння рухатися далі.