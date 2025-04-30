Американський лідер заявив, що ця розмова була "моментом розради". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ABC News.

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Що сказав Трамп про розмову із Зеленським

За словами президента США, момент зустрічі із Зеленським у певному сенсі був моментом розради, оскільки величезна кількість людей гине.

Багато людей гине. Їх убивають, і мені дуже погано через це,

– сказав Трамп.

Зазначимо, що після цієї зустрічі у своїх соцмережах він також згадав про російського диктатора Владіміра Путіна, який розпочав цю загарбницьку війну проти України. Американський лідер вважає, що в нього не було жодних причин для того, щоб стріляти ракетами по цивільних районах українських міст та сіл протягом кількох останніх днів.