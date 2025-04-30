Американский лидер заявил, что этот разговор был "моментом утешения". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ABC News.

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Что сказал Трамп о разговоре с Зеленским

По словам президента США, момент встречи с Зеленским в определенном смысле был моментом утешения, поскольку огромное количество людей погибает.

Много людей погибает. Их убивают, и мне очень плохо из-за этого,

– сказал Трамп.

Отметим, что после этой встречи в своих соцсетях он также вспомнил о российском диктаторе Владимире Путине, который начал эту захватническую войну против Украины. Американский лидер считает, что у него не было никаких причин для того, чтобы стрелять ракетами по гражданским районам украинских городов и сел в течение нескольких последних дней.