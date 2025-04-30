Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

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О чем договорились Зеленский и Трамп в Риме

Во время встречи украинского лидера и президента США в Базилике Святого Петра политики провели частную беседу. Владимир Зеленский отметил, что, что Путин не пойдет на уступки, если Трамп не усилит давление на Россию.

Президент Украины призвал Трампа вернуться к его первоначальной позиции – безусловного прекращения огня. Наша страна согласилась на это еще 11 марта, но Россия игнорирует требования американского лидера.

Источники издания сообщают, что Трамп согласился с позицией Зеленского, но в Белом доме это еще не подтвердили. Также во время разговора президент США настаивал на том, чтобы Украина как можно скорее подписала соглашение о минералах с Вашингтоном.

Во время встречи Владимир Зеленский в очередной раз подтвердил, что Украина не признает Крым российским. Трамп заявил, что не требует этого от украинского лидера – мирный план предусматривает признание со стороны Соединенных Штатов. Президент Украины отметил, что наша страна не боится уступок ради прекращения войны, но для этого нужны сильные гарантии безопасности.

По словам источников издания, эта встреча была успешной в частности из-за отсутствия на ней вице-президента США Вэнса и спецпредставителя Белого дома Уиткоффа.

Напомним, что в The Economist уже указывали первые подробности переговоров Зеленского и Трампа. Там заявили, что во время разговора Зеленский донес до Трампа простую позицию: Украина готова к безусловному прекращению огня, а Россия – нет.