Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил бывший секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО Петр Кульпа, подчеркнув, что ослабление США очень сильно и положительно повлияло на повышение шансов для Украины.

Смотрите также 100 дней катастрофы и бездарности: как Трамп ведет Америку к тирании и новой Великой депрессии

Что самое ценное разрушает Трамп?

Президент США, по мнению Кульпы, осознал, что его внешнеполитический курс, нацеленный на союз с Путиным, с помощью которого он хотел пугать и подчинять Европу – оказался ошибочным. Трамп вынужден будет его менять. Он сейчас уничтожает самый ценный ресурс США – это союзы с другими странами и свой авторитет.

"Умное американское руководство за последние 80 лет позволяло спасаться цивилизации, демократии, миру, верховенству права. Трамп за свои 100 дней президентства сделал очень много, чтобы веру в это разрушить", – озвучил Кульпа.

Слабость Трампа виднеется в возникновении новых рисков, конфликтов, которые могут разгораться по всему миру. Наиболее важный вопрос сейчас касается Украины, потому что на нем концентрируются все завязки, не только на тему войны, мира, а также экономики. Они касаются возможностей США вообще на что-то в этом мире влиять.

Два варианта дальнейших действий Трампа

Бывший секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО подчеркнул, что сегодня не США, а 110 украинских военных бригад и в дополнение ВПК стоят на защите суверенитета Польши. Трамп понимает, что Украина и президент Зеленский являются не только символом непокорности рашизму, а это реальная сила, на которую ориентируются другие.

Украина сегодня является одним из трех центров силы в Европе,

– отметил Кульпа.

Стратегия поведения Трампа, по мнению Кульпы, может повернуться в пользу Украины. До сих пор он не был посредником, а пытался просто достичь своих узких целей через ослабление Украины и поддержку России.

Кульпа уверен, что США не в состоянии достичь целей, идя против интересов Украины. Европа, которая защищена Украиной, может спокойно вести переговоры с Трампом, ограничивая его энтузиазм в отношении России.

Здесь есть выбор: или он пойдет против Украины и точно проиграет; или будет поддерживать ее и тогда сохраняется шанс для создания основы нового доверия к США,

– озвучил Кульпа.

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил, что недоволен поведением Путина и это может склонить его на сторону Украины. Лидер Соединенных Штатов также отметил, что может помочь нашему государству, в частности усилением санкций против России.