Сейчас журналисты узнали, о чем именно говорили президенты в Ватикане. Детали этого тайного разговора передает 24 Канал со ссылкой на The Economist.

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О чем говорили Зеленский и Трамп

После богослужения за Папой Римским Франциском в субботу, 26 апреля, в Ватикане состоялась встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Президенты провели частную беседу, которая длилась около 15 минут.

Как отметили в СМИ, встреча Зеленского и Трампа была организована в базилике Святого Петра при посредничестве Франции. Фото с этой встречи облетели весь мир, а ведущие СМИ опубликовали ее на обложках своих изданий.

Детали этого разговора официально не раскрывались. Однако сейчас журналисты The Economist узнали, о чем именно говорили Зеленский и Трамп. Как оказалось, во время 15-минутного разговора в Ватикане Зеленский донес до Трампа простую позицию: Украина готова к безусловному прекращению огня, а Россия – нет.

Украинские собеседники в комментарии The Economist сообщили, что Дональд Трамп понял месседж Зеленского. В частности, об этом свидетельствует сообщение американского президента в сети, опубликованный после разговора с Зеленским. В нем Трамп упрекнул российского диктатора Владимира Путина, что тот "поддакивает ему".

Журналисты The Economist отметили, что после встречи в Ватикане украинские участники переговоров выражают "осторожный оптимизм". Американский собеседник издания также добавил, что в начале мирных переговоров Трамп был "очень разочарован Зеленским, но теперь это перешло на Путина".

Мы пытаемся улучшить нашу позицию. Но со всех сторон есть блеф. И опасность заключается в том, что кто-то переигрывает,

– сказал журналистам украинский чиновник на условиях анонимности.