Нині журналісти дізналися, про що саме говорили президенти у Ватикані. Деталі цієї таємної розмови передає 24 Канал з посиланням на The Economist.

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Про що говорили Зеленський і Трамп

Після богослужіння за Папою Римським Франциском у суботу, 26 квітня, у Ватикані відбулася зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Президенти провели приватну розмову, яка тривала близько 15 хвилин.

Як зауважили у ЗМІ, зустріч Зеленського і Трампа була організована у базиліці Святого Петра за посередництва Франції. Фото з цієї зустрічі облетіли увесь світ, а провідні ЗМІ опублікували її на обкладинках своїх видань.

Деталі цієї розмови офіційно не розкривалися. Однак нині журналісти The Economist дізналися, про що саме говорили Зеленський та Трамп. Як виявилося, під час 15-хвилинної розмови у Ватикані Зеленський доніс до Трампа просту позицію: Україна готова до безумовного припинення вогню, а Росія – ні.

Українські співрозмовники у коментарі The Economist повідомили, що Дональд Трамп зрозумів меседж Зеленського. Зокрема, про це свідчить допис американського президента у мережі, опублікований після розмови із Зеленським. У ньому Трамп дорікнув російському диктатору Владіміру Путіну, що той "підтакує йому".

Журналісти The Economist зауважили, що після зустрічі у Ватикані українські учасники переговорів висловлюють "обережний оптимізм". Американський співрозмовник видання також додав, що на початку мирних переговорів Трамп був "дуже розчарований Зеленським, але тепер це перейшло на Путіна".

Ми намагаємося покращити нашу позицію. Але з усіх боків є блеф. І небезпека полягає в тому, що хтось переграє,

– сказав журналістам український посадовець на умовах анонімності.

У ЗМІ додали, що "крихка" впевненість України не базується на вірі, що Трамп ось-ось принесе мир. Мовиться скоріше про настрої та відчуття, що президент США почав поважати свого українського колегу після кількох місяців погроз і шантажу.