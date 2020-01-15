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      Новым премьером России станет Михаил Мишустин

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      Михаил Мишустин

      Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру председателя Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

      Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Михаила Мишустина после встречи с ним, сообщили в пресс-службе Кремля.

      Обратите внимание: Правительство России подало в отставку: что известно

      Кто такой Михаил Мишустин?
      Михаил Мишустин – российский государственный деятель, действующий государственный советник РФ I класса, доктор экономических наук. В марте 2008 года Мишустин стал президентом инвестиционной компании компаний UFG ("ОФГ Инвест"). Михаил Мишустин руководитель Федеральной налоговой службы РФ с 6 апреля 2010 по 15 января 2020 года.

      Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства. Он считает правильным принятие такого решения после объявления президентом Владимиром Путиным предложений об изменении Конституции.

      Впоследствии президент РФ сообщил, что решил ввести должность заместителя председателя Совета безопасности России и предложить ее Дмитрию Медведеву.

      Путин собирается переписать российскую Конституцию: что известно

      Путин заявил, что в российской конституции он хочет ограничить приоритет международного права. Кроме того, президент РФ собирается:

      • Изменить процедуру назначения правительства страны. Премьера, а также его заместителей и министров будет утверждать парламент;
      • По-новому назначать руководителей силовых ведомств. Президент будет назначать их после консультаций с Советом Федерации;

      Больше о путинских планах по переписи российской Конституции – читайте здесь.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Отставка правительства России Новости политики Владимир Путин Новости России Михаил Мишустин
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