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      ВІДСТАВКА УРЯДУ РОСІЇ АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ВЕРХОВНА РАДА
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      ВІДСТАВКА УРЯДУ РОСІЇ АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ВЕРХОВНА РАДА

      Новим прем'єром Росії стане Михайло Мішустін

      966 Читать новость на русском
      Михайло Мішустін / kremlin.ru

      Президент Росії Володимир Путін запропонував кандидатуру голови Федеральної податкової служби РФ Михайла Мішустіна на посаду прем'єр-міністра.

      Володимир Путін вніс на розгляд до Держдуми кандидатуру Михайла Мішустіна після зустрічі з ним, повідомили в пресслужбі Кремля.

      Зверніть увагу: Уряд Росії подав у відставку: що відомо

      Хто такий Михайло Мішустін?Михайло Мішустін – російський державний діяч, чинний державний радник РФ I класу, доктор економічних наук. У березні 2008 року Мішустін став президентом інвестиційної компанії компаній UFG ("ОФГ Інвест"). Михайло Мішустін був керівником Федеральної податкової служби РФ з 6 квітня 2010 по 15 січня 2020 року.

      Напередодні прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив про відставку уряду. Він вважає правильним прийняття такого рішення після оголошення президентом Володимиром Путіним пропозицій про зміну Конституції.

      Згодом президент РФ повідомив, що вирішив ввести посаду заступника голови Ради безпеки Росії і запропонувати її Дмитру Медведєву.

      Путін збирається переписати російську Конституцію: що відомо

      Путін заявив, що у російській конституції він хоче обмежити пріоритет міжнародного права. Окрім того, президент РФ збирається:

      • Змінити процедуру призначення уряду країни. Прем’єра, а також його заступників і міністрів буде затверджувати парламент;
      • По-новому призначати керівників силових відомств. Президент призначатиме їх після консультацій з Радою Федерації;

      Більше про Путінські плани щодо перепису російської конституції – читайте тут.

      Уряд Росії подав у відставку: що відомо
      сьогодні
      5301
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Володимир Путін Новини Росії Відставка уряду Росії Михайло Мішустін
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