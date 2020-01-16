Михайло Мішустін став прем’єром Росії: що про нього відомо

Держдума РФ підтримала кандидатуру голови Федеральної податкової служби РФ Михайла Мішустіна на посаду прем'єр-міністра. Президент Росії Володимир Путін днем раніше рекомендував Держдумі підтримати Мішустіна. Що відомо про нового прем'єра – читайте у матеріалі 24 каналу.

Біографія

Михайло Мішустін народився 3 березня 1966 року в Москві. Він російський державний діяч, чинний державний радник РФ I класу, доктор економічних наук.

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Михайло Мішустін був керівником Федеральної податкової служби РФ з 6 квітня 2010 по 15 січня 2020 року. Мішустін одружений і виховує 3 синів. Захоплюється спортом, активно грає в хокей. Він очолює любительську хокейну команду Росії – Sportima.



Мішустін активно захоплюється спортом/ Фото: globalmsk.ru

Освіта і перша робота

У 1989 році Михайло Мішустін закінчив Московський верстатоінструментальний інститут, отримавши спеціальність інженера-системотехніка, потім в 1992 році при цьому ж інституті закінчив аспірантуру.

Після закінчення аспірантури почав працювати директором тестовій лабораторії, а пізніше очолив правління Міжнародного комп'ютерного клубу – громадської некомерційної організації

Державна служба

У 1998 році вступив на державну службу на посаді помічника з інформаційних систем обліку і контролю за надходженням податкових платежів керівника Державної податкової служби Російської Федерації.

Довідка. З ім'ям Мішустіна пов'язані такі ініціативи як впровадження електронного цифрового підпису та ідентифікаційного номера платника податків, організація роботи за принципом «одного вікна" та інших технологічних нововведень.

У березні 2004 року Мішустін був призначений керівником Федерального агентства кадастру об'єктів нерухомості. У грудні 2006 року політик отримав посаду керівника Федерального агентства з управління особливими економічними зонами.

У 2008 році пішов за власним бажанням з державної служби і знову зайнявся бізнесом – цього разу інвестиціями.



Путін та Мішустін на зустрічі щодо посади прем'єра РФ/ Фото: пресслужба Кремля

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Керівник Федеральної податкової служби

У лютому 2009 року увійшов до кадрового резерву президента Росії і в квітні 2010 року був призначений керівником Федеральної податкової служби.

Зверніть увагу! Податкову службу в цей період критикували за надмірно жорсткий підхід до бізнесу. Мішустін відкидав це звинувачення, посилаючись на істотне скорочення кількості перевірок

Кількість виїзних податкових перевірок дійсно знизилася, при цьому підвищилася їх ефективність. Якщо раніше перевірявся кожен десятий платник податків, то в 2018 році податківці перевіряли лише одну компанію малого підприємництва з 4000. Істотно скоротилася також кількість перевірок великого і середнього бізнесу.

Статки Мішустіна

У 2015 році російське видання Forbes внесло Михайла Мішустіна в рейтинг "Влада і гроші. Рейтинг доходів держслужбовців 2015". Він зайняв 54 місце.

Сумарний дохід його сім'ї склав 183,31 мільйона рублів, дохід держслужбовця – 23 мільйони рублів. У власності Мішустіна було 6 об'єктів нерухомості. У 2019 Мішустін не потрапив у сотню цього ж рейтингу Forbes.

Цікаво! Дружина Мішустіна була в десятці найбагатших дружин держслужбовців в Росії за версією Forbes. У 2016 році вона зайняла 9 місце з доходом в 160 мільйонів рублів. Її чоловік тоді вже був керівником Федеральної податкової служби.

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