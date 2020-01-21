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      У Росії призначили новий уряд: хто та що очолив

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      Російські прем'єр Михайло Мішустін і президент Володимир Путін / Фото з відкритих джерельр

      Новоспечений російський прем’єр Михайло Мішустін сформував новий уряд. Президент Росії Володимир Путін уже підписав відповідні укази.

      Як повідомляють російські інформаційні агенції, згідно з указом Путіна, у нового прем’єра тепер буде 9 заступників, зокрема 1 перший. У попереднього було 10. Крім того, російський уряд тепер керуватиме діяльністю Росреєстру, Росзодоровнагляду та Федерального медико-біологічного агентства. 

      Радимо ознайомитися! Конституційна реформа в Росії: що "мутить" Путін?

      З попереднього уряду на своїх посадах залишилися 12 осіб, зокрема Сергій Лавров, Сергій Шойгу та Олександр Новак.  

      Склад нового уряду РФ

      Віцепрем’єри

      Першим віцепрем’єром став Андрій Білоусов. Раніше він був помічником російського президента з економічних питань. 

      Решта віцепрем’єрів 

      • Тетяна Голікова (залишилася на цій посаді);
      • Юрій Трутнєв (залишився на цій посаді, повноважний представник президента у Далекосхідному федеральному окрузі),
      • Вікторія Абрамченко,
      • Юрій Борисов (залишився на цій посаді),
      • Олексій Оверчук,
      • Марат Хуснуллін;
      • Дмитро Чернишенко.
      • Дмитро Григоренко (очільник апарату уряду). 

      Мішустін, прем'єр, Росія, уряд, міністри
      Усі заступники російського прем’єра Мішустіна 

      Міністри 

      • спорту – Олег Матицин;
      • з надзвичайних ситуацій – Євген Зіничев (залишився на цій посаді);
      • закордонних справ – Сергій Лавров (залишився на цій посаді); 
      • оборони – Сергій Шойгу  (залишився на цій посаді); 
      • юстиції – Костянтин Чуйченко (колишній віцепрем'єр); 
      • внутрішніх справ Володимир Колокольцев (залишився на цій посаді); 
      • науки та вищої освіти – Валерій Фальков
      • енергетики – Олександр Новак (залишився на цій посаді);
      • промисловості та торгівлі – Денис Мантуров (залишився на цій посаді);
      • фінансів – Антон Сілуанов (залишився на цій посаді, але більше не віцепрем’єр);
      • культури – Ольга Любімова (колишня очільниця департаменту кіно Мінкультури);
      • охорони здоров'я – Михайло Мурашко;
      • освіти – Сергій Кравцов (колишній голова Федеральної служби з нагляду у сфері освіти та науки);
      • транспорту – Євген Дітріх (залишився на цій посаді);
      • з розвитку Далекого Сходу та Арктики – Олександр Козлов (залишився на цій посаді);
      • праці та соцзахисту – Антон Котяков;
      • економічного розвитку – Максим Решетніков (колишній губернатор Пермського краю);
      • природних ресурсів і екології – Дмитро Кобилкін (залишився на цій посаді);
      • будівництва та житлово-комунального господарства – Володимир Якушев (залишився на цій посаді);
      • цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій – Максут Шадаєв;
      • сільського господарства – Дмитро Патрушев (залишився на цій посаді)

      Мішустін, прем'єр, Росія, уряд, міністри

      Мішустін, прем'єр, Росія, уряд, міністри
      Хто увійшов до нового російського уряду 

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини політики Новини Росії Відставка уряду Росії Володимир Путін Михайло Мішустін
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