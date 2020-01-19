Медведєв пояснив, чому уряд Росії пішов у відставку

Колишній прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв пояснив свою відставку занадто довгою тривалістю перебування на посаді і необхідністю надати президенту Володимиру Путіну "абсолютну свободу дій".

Медведєв наголосив, що головна причина відставки російського уряду – це масштабність завдань, які Путін поставив у посланні Федеральним зборам, передає "Интерфакс".

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За його словами, у цьому посланні позначені масштабні завдання оновлення політичної системи та зміни балансу влади в Росії.

Це стосується уряду, парламенту, частково президента та судової системи. Тому для того, щоб прийняти всі ці рішення, президент повинен бути абсолютно вільний у тому, щоб їх обговорювати і приймати без оглядки на будь-які інші фактори. Зокрема фактор уряду,

– наголосив Медведєв.

Російський політик нагадав, що очолював два кабінети міністрів РФ майже 8 років, а це дуже великий термін. Зауважимо, це був перший раз за всю історію новітньої Росії, коли прем'єром такий період була одна людина.

Також Медведєв додав, що до відставки уряду треба ставитися абсолютно спокійно, адже це відбувається у різних країнах і в цьому немає нічого незвичайного.

Що відомо про відставку уряду Росії?15 січня прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив про відставку уряду. Він назвав прийняття такого рішення правильним після оголошення Путіним пропозицій про зміну Конституції РФ.



Проте глава Кремля не залишив Медведєва без посади. Він вирішив запровадити посаду заступника голови Ради безпеки Росії і призначив на неї Медведєва. Головою Радбезу наразі є сам Путін.



Тим часом крісло нового прем'єр-міністра Росії посів Володимир Мішустін.

Дивіться відео про Дмитра Медведєва: