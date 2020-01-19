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      Медведев объяснил, почему правительство России ушло в отставку

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      Медведев назвал причину отставки правительства России / ria.ru

      Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил свою отставку слишком долгой продолжительностью пребывания на посту и необходимостью предоставить президенту Владимиру Путину "абсолютную свободу действий".

      Медведев подчеркнул, что главная причина отставки российского правительства – это масштабность задач, которые Путин поставил в послании Федеральному собранию, передает "Интерфакс".

      Интересно: Отставка правительства России: для чего это Путину и чего ожидать Украине

      По его словам, в этом послании обозначены масштабные задачи обновления политической системы и изменения баланса власти в России.

      Это касается правительства, парламента, частично президента и судебной системы. Поэтому для того, чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на любые другие факторы. В частности, фактор правительства,
      – подчеркнул Медведев.

      Российский политик напомнил, что возглавлял два кабинета министров РФ почти 8 лет, а это очень большой срок. Заметим, это был первый раз за всю историю новейшей России, когда премьером такой период был один человек.

      Также Медведев добавил, что к отставке правительства надо относиться абсолютно спокойно, так как это происходит в разных странах и в этом нет ничего необычного.

      Что известно об отставке правительства России?15 января премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства. Он назвал принятие такого решения правильным после объявления Путиным предложений об изменении Конституции РФ.

      Однако глава Кремля не оставил Медведева без должности. Он решил ввести должность заместителя председателя Совета безопасности России и назначил на нее Медведева. Председателем Совета сейчас является сам Путин.

      Тем временем кресло нового премьер-министра России занял Владимир Мишустин.

      Смотрите видео о Дмитрии Медведеве:

       

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Отставка правительства России Новости политики Владимир Путин Новости России Дмитрий Медведев
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