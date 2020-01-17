Отставка правительства России: для чего это Путину и чего ожидать Украине

За последние два дня довольно значительные изменения постигли Россию: правительство подало в отставку, Путин предложил спорные поправки в Конституцию, а премьер-министром вместо Медведева, стал руководитель Федеральной налоговой службы Мишустин. Рассказываем, что же задумали в Кремле и как это повлияет на Украину и мир.

Чего боится Путин?

В последнее время в экспертных кругах РФ не исключали, что российское правительство может уйти в отставку. Но это произошло в тот момент, когда меньше всего ожидали – сразу после праздников. Это указывает на то, что мы видим не какие-то хаотичные действия, а последовательную, целенаправленную стратегию грандиозных изменений в политической системе РФ. И эксперты сходятся во мнении: все для того, чтобы Путин как можно дольше сохранял власть.

Детали: Правительство России подало в отставку: что известно

Как отметил в комментарии 24 каналу политолог Андрей Окара, в послании Путина прозвучали некоторые крайне важные для будущего России вещи. В частности, такое словосочетание как "Госсовет". Также российский лидер подчеркнул: Конституция новая не нужна, достаточно внести определенные поправки в действующую.

Что собирается изменить в российской конституции Путин?- Ограничить приоритет международного права.

- Изменить процедуру назначения правительства страны. Премьера, а также его заместителей и министров будет утверждать парламент;

- По-новому назначать руководителей силовых ведомств. Президент будет назначать их после консультаций с Советом Федерации;

- Будет изменен пункт о запрете одному и тому же человеку занимать пост президента более 2 сроков подряд;

- Кандидат в президенты перед баллотированием будет вынужден прожить в России 25 лет (пока действует возрастной ценз в 10 лет);

- Президент не может иметь иностранное гражданство или вид на жительство (даже в прошлом).

Логично, что после таких заявлений произошли какие-то очень серьезные кадровые или политические шаги. Потому что, если говоришь: "буду бить", то надо бить. А, если не бьешь, тогда сила слов умножается на ноль,

– пояснил Андрей Окара.

Эксперт добавил, что принципиальный момент этой отставки – это опасения заговора силовиков. Путин, очевидно, посмотрел фильм о декабристах "Союз спасения" и действует по логике, которая существует в этом кино. Сейчас речь идет о попытке усиления президента и ослаблении силовиков.

Каким образом их можно ослабить? Например, взорвав ресурсную базу их группировки. Скажем, попытаться лишить тех или иных членов группировок опоры в нефтегазовой и других отраслях.

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Также Окара отметил: это, что произошло, можно считать стартом предвыборного цикла в России. Так, Путин начал свое послание федеральному собранию с обещаний об увеличении социальных выплат для населения. Здесь ставка была сделана на молодежь. Ведь пенсионеры и так, по умолчанию, за Путина.

Сам Госсовет, о котором упомянул Путин – это пока орган с довольно размытыми полномочиями, который существует давно, но пока не введен в конституционное поле РФ. Однако, политолог отмечает: можно догадываться, что именно Путин возглавит его в 2024 году. И эта должность будет главной в российской политической системе.



Путин переживает за свое будущее / Getty Images

Политический эксперт Виктор Каспрук в свою очередь в комментарии 24 каналу отметил: ситуация сложилась таким образом, что в России произошел политический дефолт. Доверие к Путину опустилось до уровня 38% и в Кремле понимают, что такими темпами выиграть выборы будет проблематично.

Поэтому они решили действовать на упреждение и отвести удар, как от Медведева, так и от Путина, из-за катастрофических последствий, к которым привела их политика.

Фактически это похоже на попытку закрыть пробоину в государственном корабле России хотя бы на определенное время. Как надолго – это вопрос риторический. Потому что, если российская экономика ляжет, можно ждать народных бунтов. И, если они будут массовые, это может привести к, по меньшей мере, государственному перевороту, на который могут решиться либо спецслужбы, либо же военные,

– объясняет Виктор Каспрук.

Путин понимает, что, если бы вдруг пришли новые люди в российскую политику – нынешней власти, ему в частности, придется очень жестко отвечать за содеянное за 20 лет. Поэтому это, по меньшей мере, является оттягиванием времени расплаты перед российским народом.

О чем говорят новые назначения?

Дмитрий Медведев ушел с поста премьер-министра России и Путин ему тут же пообещал кресло заместителя Совета безопасности РФ.

По словам Виктора Каспрука, это может быть признаком того, что Путин в дальнейшем вообще не видит себя ни на посту премьер-министра, ни президентом страны. А претендует на роль "отца нации", который будет над всем, будет давать указания и все контролировать, но ни за что не отвечать. То есть станет таким себе российским аятоллой – аналогом иранского Хаменеи.

И тут Медведев нужен Путину, как вечный заместитель. Они смогут менять марионеток – президентов и премьер-министров – и никакие выборы не будут влиять на их дальнейшую политическую судьбу.



Михаил Мишустин стал премьер-министром РФ / kremlin.ru

Сразу же определились и с преемником Медведева – уже 16 января новым премьер-министром стал Михаил Мишустин, руководитель Федеральной налоговой службы.

О его возможном назначении на эту должность ходили слухи – Андрей Окара отмечал это 24 каналу еще до официального обнародования имени нового премьера. По его словам, Мишустин – человек успешный и с достаточно хорошей репутацией. И это – совершенно не тот случай, когда в критической ситуации делаются какие-то быстрые ходы. Все было заранее рассчитано и подготовлено.

Как пояснил Виктор Каспрук, Мишустин – персона, которая имеет доверие Путина и, в то же время, если ему скажут, что нужно уйти с должности – он все выполнит беспрекословно. То есть этот человек – полностью контролируется и не имеет политических амбиций или желания повысить свой ранг в российском политическом истеблишменте за счет Путина или Медведева.

Главный редактор Carnegie.ru Александр Баунов в свою очередь отмечает, что Мишустин – не технический премьер, а полноценный участник кастинга на роль преемника Путина.

Путин решает задачу, как сохранить свое политическое наследие в истории, как передать власть, чтобы сделанное им за 20 лет не подвергалось полной ревизии... Правда, сама президентская роль в будущем дизайне власть не будет равняться роли Путина сегодня, в чем и есть главный смысл конституционной реформы,

– пишет Баунов.

Риски для Украины

В целом на российско-украинские отношения эти изменения в правительстве РФ не повлияют никак. Однако, по словам экспертов, все же стоит быть готовыми к эскалации конфликта.

Они хотят обезопасить себя на всех фронтах: политическом, социальном, экономическом. И, если посмотреть на агрессивные действия Путина на международной арене, которые не прекращаются, выглядит, что они готовятся к игре без правил. И именно здесь есть опасность для Украины,

– отмечает Виктор Каспрук.

По словам эксперта, для Украины риск в том, что Путин не откажется от любого желания уничтожить украинскую государственность, как и от проекта "Новороссия". И Украина должна быть готова ко всему. Прежде всего – к отражению нового этапа агрессии со стороны Российской Федерации, возможно даже уже весной.



Медведев станет заместителем главы Совбеза РФ / Getty Images

Андрей Окара в свою очередь отмечает: какие-то изменения, связанные с Крымом, возможны только когда Путин уйдет из политики вообще. А вот по поводу Донбасса действительно существуют большие риски: регион может стать разменной монетой или тем фактором, который будет задействован во внутренних российских разборках. Поэтому эскалация конфликта – вполне возможна.

Вызов для мира

На самом деле проблемой является не сама смена правительства в России. Вопрос – значительно глубже и значительно серьезнее. Во время своего выступления Путин фактически объявил госпереворот в системе управления РФ. И это было бы делом только россиян, если бы их лидер не предложил такие изменения в Конституцию, согласно которым международное право для России больше не будет иметь никакого значения.

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Как пояснил в комментарии 24 каналу экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, если страна – постоянный член Совета безопасности ООН – объявляет международное право для себя недействительным, это означает, что мы фактически начинаем процесс перехода в международный хаос. Это – вызов для всех: и для Украины, и для мира. Это – неприемлемо.

Я не могу себе представить, какая страна теперь будет подписывать какие-то соглашения с Россией (кроме КНДР, Ирана или им подобных). Потому что в любой момент российская сторона может заявить, что это соглашение не отвечает интересам РФ и выполняться не будет. То же самое касается и всех действующих на сегодня международно-правовых инструментов. Речь идет о международных конвенциях, договорах и т. п. – на чем собственно стоит современный мир,

– отмечает эксперт.

Таким образом Россия ограждает себя от суда в Гааге за МН17, преступления на Донбассе, аннексию Крыма, оккупацию части территории Грузии и тому подобное. Все эти вещи они фактически выводят за скобки, ставя на первое место собственное видение того, что происходит.

Однако Владимир Огрызко напоминает: такого же мнения был в свое время третий президент Югославии Слободан Милошевич, которого в итоге сдали в Гаагу свои соратники. Эксперт убежден, что то же самое ждет Путина: "Если он доведет Россию до состояния агонии, то, безусловно, найдутся силы, которые потом придут к власти и начнут искать виновных. А бежать ему некуда".