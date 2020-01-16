Хорошо срежиссированный спектакль, – Кулеба об отставке правительства в России
Отставка правительства Российской Федерации, о которой премьер Дмитрий Медведев объявил 15 января, не есть проявлением демократии. Это лишь спектакль.
Об этом говорил вице-премьер украинского правительства по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, пишет Укринформ.
Политолог о внезапной отставке правительства РФ: что задумал Путин?
Мы понимаем: все, что происходит в России на таком уровне, – это хорошо срежиссированные спектакли,
– заявил Кулеба.
И добавил: "Это не продукт прямой, реальной и живой демократии. Я думаю, что они там обо всем договорились. Не удивляюсь, что уже Дмитрий Медведев получил достойную альтернативную должность".
Заметим, что специально "под Медведева" Путин решил создать должность заместителя председателя Совета безопасности России. А возглавляет этот Совет, конечно, сам российский президент.
Напомним, Медведев тесно работал с Путиным еще с 90-х: смотрите видео 24 канала
Что нужно знать об отставке правительства в России
- Днем 15 января российский президент Владимир Путин анонсировал изменения в конституцию. Среди этих изменений была и такая: главу правительства должна назначать Госдума.
- Председатель правительства РФ мгновенно отреагировал: он заявил, что считает необходимым подать в отставку, потому что "предложения президента вносят существенные изменения не только в ряд статей конституции, но и вообще в баланс власти".
- Путин поблагодарил Медведева за работу и уволил его. Однако тот еще будет исполнять свои обязанности до назначения нового правительства. Уже известно, что пост премьера предложили председателю Федеральной налоговой Михаилу Мишустину.
К слову, у президента РФ даже после внесения изменений в основной закон останется право увольнять главу правительства.
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