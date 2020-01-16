Хорошо срежиссированный спектакль, – Кулеба об отставке правительства в России

Отставка правительства Российской Федерации, о которой премьер Дмитрий Медведев объявил 15 января, не есть проявлением демократии. Это лишь спектакль.

Об этом говорил вице-премьер украинского правительства по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, пишет Укринформ .

Политолог о внезапной отставке правительства РФ: что задумал Путин?

Мы понимаем: все, что происходит в России на таком уровне, – это хорошо срежиссированные спектакли,

– заявил Кулеба.

И добавил: "Это не продукт прямой, реальной и живой демократии. Я думаю, что они там обо всем договорились. Не удивляюсь, что уже Дмитрий Медведев получил достойную альтернативную должность".

Заметим, что специально "под Медведева" Путин решил создать должность заместителя председателя Совета безопасности России. А возглавляет этот Совет, конечно, сам российский президент.

Напомним, Медведев тесно работал с Путиным еще с 90-х: смотрите видео 24 канала

Что нужно знать об отставке правительства в России

Днем 15 января российский президент Владимир Путин анонсировал изменения в конституцию. Среди этих изменений была и такая: главу правительства должна назначать Госдума.

Председатель правительства РФ мгновенно отреагировал : он заявил, что считает необходимым подать в отставку, потому что "предложения президента вносят существенные изменения не только в ряд статей конституции, но и вообще в баланс власти".

Путин поблагодарил Медведева за работу и уволил его. Однако тот еще будет исполнять свои обязанности до назначения нового правительства. Уже известно, что пост премьера предложили председателю Федеральной налоговой Михаилу Мишустину.