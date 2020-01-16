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      Хорошо срежиссированный спектакль, – Кулеба об отставке правительства в России

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      Дмитрий Кулеба – вицепремьер по вопросам евроинтеграции / kmu.gov.ua

      Отставка правительства Российской Федерации, о которой премьер Дмитрий Медведев объявил 15 января, не есть проявлением демократии. Это лишь спектакль.

      Об этом говорил вице-премьер украинского правительства по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, пишет Укринформ.

      Политолог о внезапной отставке правительства РФ: что задумал Путин?

      Мы понимаем: все, что происходит в России на таком уровне, – это хорошо срежиссированные спектакли,
      – заявил Кулеба. 

      И добавил: "Это не продукт прямой, реальной и живой демократии. Я думаю, что они там обо всем договорились. Не удивляюсь, что уже Дмитрий Медведев получил достойную альтернативную должность".

      Заметим, что специально "под Медведева" Путин решил создать должность заместителя председателя Совета безопасности России. А возглавляет этот Совет, конечно, сам российский президент. 

      Напомним, Медведев тесно работал с Путиным еще с 90-х: смотрите видео 24 канала

      Что нужно знать об отставке правительства в России

      • Председатель правительства РФ мгновенно отреагировал: он заявил, что считает необходимым подать в отставку, потому что "предложения президента вносят существенные изменения не только в ряд статей конституции, но и вообще в баланс власти". 
      • Путин поблагодарил Медведева за работу и уволил его. Однако тот еще будет исполнять свои обязанности до назначения нового правительства. Уже известно, что пост премьера предложили председателю Федеральной налоговой Михаилу Мишустину. 

      К слову, у президента РФ даже после внесения изменений в основной закон останется право увольнять главу правительства.

      В Кабмине отреагировали на запись прослушки Гончарука
      15 января
      214
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Новости России Отставка правительства России Дмитрий Кулеба Новости политики
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