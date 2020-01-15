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      Михаил Мишустин станет премьером России: что о нем известно

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      Михаил Мишустин станет премьером России / kremlin.ru

      Президент России Владимир Путин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Что о нем известно – читайте в материале 24 канала.

      Биография

      Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. Он русский государственный деятель, действующий государственный советник РФ I класса, доктор экономических наук.

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      Михаил Мишустин был руководителем Федеральной налоговой службы РФ с 6 апреля 2010 года по 15 января 2020 года. Мишустин женат и воспитывает 3 сыновей. Увлекается спортом, активно играет в хоккей. Он возглавляет любительскую хоккейную команду России – Sportima.

      мішустін хокей
      Мишустин активно увлекается спортом / Фото: globalmsk.ru

      Образование и первая работа

      В 1989 году Михаил Мишустин закончил Московский станкоинструментальный институт, получив специальность инженера-системотехника, затем в 1992 году при этом же институте закончил аспирантуру.

      После окончания аспирантуры начал работать директором тестовой лаборатории, а позже возглавил правление Международного компьютерного клуба – общественной некоммерческой организации.

      Государственная служба

      В 1998 году поступил на государственную службу в должности помощника по информационным системам учета и контроля за поступлением налоговых платежей руководителя Государственной налоговой службы Российской Федерации.

      Справка. С именем Мишустина связаны такие инициативы, как внедрение электронной цифровой подписи и идентификационного номера налогоплательщика, организация работы по принципу "одного окна" и других технологических новшеств.

      В марте 2004 года Мишустин был назначен руководителем Федерального агентства кадастра объектов недвижимости. В декабре 2006 года политик получил должность руководителя Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.

      В 2008 году ушел по собственному желанию с государственной службы и снова занялся бизнесом – на этот раз инвестициями.

      мішустін путін росія
      Путин и Мишустин на встрече по должности премьера РФ / Фото: пресс служба Кремля

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      Руководитель Федеральной налоговой службы

      В феврале 2009 года вошел в кадровый резерв президента России и в апреле 2010 года был назначен руководителем Федеральной налоговой службы.

      Обратите внимание! Налоговую службу в этот период критиковали за излишне жесткий подход к бизнесу. Мишустин отвергал эти обвинения, ссылаясь на существенное сокращение количества проверок.

      Количество выездных налоговых проверок действительно снизилась, при этом повысилась их эффективность. Если раньше проверялся каждый десятый налогоплательщик, то в 2018 году налоговики проверяли только одну компанию малого предпринимательства из 4 тысяч. Существенно сократилось также количество проверок крупного и среднего бизнеса.

      Состояние Мишустина

      В 2015 году российское издание Forbes внесло Михаила Мишустина в рейтинг "Власть и деньги. Рейтинг доходов госслужащих 2015". Он занял 54 место.

      Суммарный доход его семьи составил 183,31 миллиона рублей, доход госслужащего – 23 миллиона рублей. В собственности Мишустина было 6 объектов недвижимости. В 2019 году Мишустин не попал в сотню этого же рейтинга Forbes.

      Интересно! Жена Мишустина была в десятке самых богатых жен госслужащих в России по версии Forbes. В 2016 году она заняла 9 место с доходом в 160 миллионов рублей. Ее муж тогда уже был руководителем Федеральной налоговой службы.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Новости России Михаил Мишустин Владимир Путин Отставка правительства России Публикации
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