Михаил Мишустин станет премьером России: что о нем известно

Президент России Владимир Путин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Что о нем известно – читайте в материале 24 канала.

Биография

Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. Он русский государственный деятель, действующий государственный советник РФ I класса, доктор экономических наук.

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Михаил Мишустин был руководителем Федеральной налоговой службы РФ с 6 апреля 2010 года по 15 января 2020 года. Мишустин женат и воспитывает 3 сыновей. Увлекается спортом, активно играет в хоккей. Он возглавляет любительскую хоккейную команду России – Sportima.



Мишустин активно увлекается спортом / Фото: globalmsk.ru

Образование и первая работа

В 1989 году Михаил Мишустин закончил Московский станкоинструментальный институт, получив специальность инженера-системотехника, затем в 1992 году при этом же институте закончил аспирантуру.

После окончания аспирантуры начал работать директором тестовой лаборатории, а позже возглавил правление Международного компьютерного клуба – общественной некоммерческой организации.

Государственная служба

В 1998 году поступил на государственную службу в должности помощника по информационным системам учета и контроля за поступлением налоговых платежей руководителя Государственной налоговой службы Российской Федерации.

Справка. С именем Мишустина связаны такие инициативы, как внедрение электронной цифровой подписи и идентификационного номера налогоплательщика, организация работы по принципу "одного окна" и других технологических новшеств.

В марте 2004 года Мишустин был назначен руководителем Федерального агентства кадастра объектов недвижимости. В декабре 2006 года политик получил должность руководителя Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.

В 2008 году ушел по собственному желанию с государственной службы и снова занялся бизнесом – на этот раз инвестициями.



Путин и Мишустин на встрече по должности премьера РФ / Фото: пресс служба Кремля

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Руководитель Федеральной налоговой службы

В феврале 2009 года вошел в кадровый резерв президента России и в апреле 2010 года был назначен руководителем Федеральной налоговой службы.

Обратите внимание! Налоговую службу в этот период критиковали за излишне жесткий подход к бизнесу. Мишустин отвергал эти обвинения, ссылаясь на существенное сокращение количества проверок.

Количество выездных налоговых проверок действительно снизилась, при этом повысилась их эффективность. Если раньше проверялся каждый десятый налогоплательщик, то в 2018 году налоговики проверяли только одну компанию малого предпринимательства из 4 тысяч. Существенно сократилось также количество проверок крупного и среднего бизнеса.

Состояние Мишустина

В 2015 году российское издание Forbes внесло Михаила Мишустина в рейтинг "Власть и деньги. Рейтинг доходов госслужащих 2015". Он занял 54 место.

Суммарный доход его семьи составил 183,31 миллиона рублей, доход госслужащего – 23 миллиона рублей. В собственности Мишустина было 6 объектов недвижимости. В 2019 году Мишустин не попал в сотню этого же рейтинга Forbes.

Интересно! Жена Мишустина была в десятке самых богатых жен госслужащих в России по версии Forbes. В 2016 году она заняла 9 место с доходом в 160 миллионов рублей. Ее муж тогда уже был руководителем Федеральной налоговой службы.

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