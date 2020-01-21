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      В России назначили новое правительство: кто и что возглавил

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      Российские премьер Михаил Мишустин и президент Владимир Путин / Фото из открытых источников

      Новоиспеченный российский премьер Михаил Мишустин сформировал новое правительство. Президент России Владимир Путин уже подписал соответствующие указы.

      Как сообщают российские информационные агентства, согласно указу Путина, у нового премьера теперь будет 9 заместителей, в том числе 1 первый. У предыдущего было 10. Кроме того, российское правительство теперь будет руководить деятельностью Россреестра и Федерального медико-биологического агентства.

      Состав нового правительства РФ

      Вице-премьеры

      • Андрей Белоусов (бывший помощник российского президента по экономическим вопросам)
      • Татьяна Голикова (бывшая заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики)

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      Теги: Новости политики Михаил Мишустин Владимир Путин Отставка правительства России Новости России
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