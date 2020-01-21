В России назначили новое правительство: кто и что возглавил
Новоиспеченный российский премьер Михаил Мишустин сформировал новое правительство. Президент России Владимир Путин уже подписал соответствующие указы.
Как сообщают российские информационные агентства, согласно указу Путина, у нового премьера теперь будет 9 заместителей, в том числе 1 первый. У предыдущего было 10. Кроме того, российское правительство теперь будет руководить деятельностью Россреестра и Федерального медико-биологического агентства.
Состав нового правительства РФ
Вице-премьеры
- Андрей Белоусов (бывший помощник российского президента по экономическим вопросам)
- Татьяна Голикова (бывшая заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики)
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