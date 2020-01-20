Конституционная реформа в России: что "мутит" Путин?

Владимир Путин анонсировал реформу политической системы и смены правительства. Дмитрий Медведев отправленной в Совбез, а премьером стал неяркий Михаил Мишустин. Что задумал российский диктатор?

Владимиру Путину идет 68 год, двадцать из них он президентствует в соседней с нами Российской Федерации. Шестнадцать лет официально, а еще четыре в качестве премьера, когда президентом был Медведев.

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В таком возрасте императоры начинают думать о пенсии и передаче престола своему преемнику. Кого выбрал Путин пока неизвестно, ходят только слухи.

Вообще в российском обществе мало знают о планах их лидера, даже отставка правительства для них стала неожиданностью, хотя эксперты и отмечают, что такая рокировка была тщательно спланирована и засекречена, как обычная спецоперация КГБ. Ее называют в народе "Транзит-2024". Именно в том году состоятся очередные президентские выборы в России, когда Путину снова нельзя по закону баллотироваться, поскольку он снова дважды подряд занимает эту должность. Очевидно, что вариант еще одного президентства Медведева будет слишком тупым. Поэтому в Кремле задумали другое – изменить конституцию.

Какую реформу задумал Путин?

Во время своего ежегодного послания Федеральному собранию, российский диктатор озвучил следующие инициативы:

Изменить процедуру назначения правительства страны. Премьера, а также его заместителей и министров будет утверждать парламент;

По-новому будут назначать руководителей силовых ведомств. Президент будет назначать их после консультаций с Советом Федерации;

Будет изменен пункт о запрете одному и тому же человеку занимать пост президента более 2 сроков подряд;

Кандидат в президенты перед баллотированием будет вынужден прожить в России 25 лет (пока действует возрастной ценз в 10 лет);

Президент не может иметь иностранное гражданство или вид на жительство. Ни во время выборов, ни в прошлом.

По сути, Путин передает часть президентских полномочий парламенту. Но не только это.

Похоже, российский лидер не собирается жить по законам цивилизованного мира. Для легализации своих выходок в мировых масштабах он решил обойти нормы международного права.

Требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не вызывают ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей конституции,

– сказал Путин.

Таким образом в конституции он хочет ограничить приоритет международного права.

Посыл есть, но что именно задумал диктатор – только гадают, но вряд ли это что-то хорошее. Слово "реформа" в современных российских реалиях звучит просто смешно. Путинская Россия с ее самодержавным типом власти, отсутствием прав и свобод граждан, агрессивной внешней политикой, законсервированная и устаревшая, сама себя реформировать не сможет. Значит, причина изменений другая. 24 канал поинтересовался, что о такой реформе думают сами россияне – люди, которым в России говорить запрещено.

Игорь Яковенко, российский журналист и педагог, сомневается, что Путин ищет наследника

Действо, которое официально называется "послание президента РФ Федеральному собранию", на 21-м году пребывания Путина у власти превратилось в ритуальный обряд поклонения сакральной фигуре главного источника всех благ. Спрятаться от привлечения к этому обряду на территории РФ можно было только дома, предусмотрительно выключив телевизор и на всякий случай плотно зашторив окна, поскольку на стене соседнего дома вполне мог быть организован экран, транслирующий послание Путина.



Игорь Яковенко / фото: Sotnik.tv

Другие провозглашают конституционный переворот, изоляцию, отмену прав и свобод и, вслед за Гомером Симпсоном, преподносят клич "Мы все умрем!". Да неужели? А как же двадцать лет фактической несменяемости власти? Несколько войн? Свертывание институтов СМИ, системы политических партий, парламентской системы, федеративной системы, удушение гражданского сектора? Это не в счет? Это была так, разминка?

Что касается передачи парламенту полномочий президента. Слабо верится и в то, что за четыре года до президентских выборов тот, без которого нет России, решил определиться с преемником. Президент слегка ослабляет режим личной власти, слегка укрепляет власть законодательную, слегка наделяет конституционными полномочиями Госсовет – и все это как бы говорит в пользу того, что он собирается уйти из Кремля в 2024 году, пересев в одно из укрепленных кресел.

Источник: Ежедневный журнал

О партийной диктатуре пишет российский политолог Кирилл Рогов

В неконкурентной системе, где нет свободного доступа к выборам для партий и кандидатов, а выборы проводятся нечестно и фальсифицируются, передача полномочий парламенту, скорее всего, будет означать передачу этих полномочий руководству доминирующей в парламенте партии.



Кирилл Рогов / фото: со страницы Facebook Николая Солодникова

Пока трудно понять в целом план путинской реформы. Но мы можем предположить из того, что сказано, что часть президентских полномочий будет распределена между Советом Федерации (полномочия по назначению силовиков), Думой (полномочия по назначению премьера и министров) и Госсоветом (советом губернаторов и президента, с этим органом пока ничего не понятно). Власть будет распределена между четырьмя институтами (включая и, собственно, избрание всенародно президента).

Такая сложная конструкция может работать в условиях неконкурентного режима, скорее всего, если за всеми этими органами будет стоять единственная партия, в руководстве которой и будут приниматься все реальные решения.

Схема позволит Путину сохранять за собой фактический контроль на неопределенный срок, выдвинув при этом целую группу потенциальных преемников, которые конкурируют между собой.

Источник: Facebook Кирилла Рогова

Виталий Портников о том, как Россия сама поставила себя вне цивилизованного мира

Они давно хотели от всего этого избавиться – от международных судов, которые заставляли их, пусть и эпизодически, уважать права человека, от международных соглашений, которые заставляли их признавать целостность стран, территории которых они оккупировали. От самого понятия закона, которое больше не имеет особого значения в Российской Федерации и не должно больше никому из них мозолить глаза. И вот наконец у них получилось. Это и есть их настоящий транзит – от недоносков права к торжеству бесправия.



Виталий Портников / фото: Апостроф

Отказ от примата международного права – настоящее преобразование России в Советский Союз. Это означает, что Россия раз и навсегда – по крайней мере, до следующих изменений Конституции – отказывается от своих международных обязательств. Что над Путиным и компанией больше никого нет. Что не стоит рассчитывать на уважение международных договоров и выполнение решений международных судов.

Источник: украинско-русский журналист, пишущий на запрещенном в России сайте Грани.ру и своей странице в Facebook.

Российский правозащитник Александр Черкасов о самоизоляции России

Новости 15 января 2020 года – анонсированные Путиным изменения в Конституцию и объявленный Медведевым роспуск правительства – вызвали в обществе реакцию, пожалуй, слишком бурную.

Такое впечатление, что одних эта отставка непременно коснется. Хочется спросить: "Как? Предложат министерский портфель?"



Александр Черкасов / фото: Открытый университет

Очень средняя и провинциальная – не в географическом, в историческом плане – власть для обеспечения стабильности, то есть своей неизменности, намерена реформировать и без того не очень живые внутренние институты и еще больше усилить самоизоляцию.

Источник: Грани.ру

Социолог Элла Панеях о том, куда может привести реформа

Путин решает задачу передвинуть центр власти куда-нибудь из президентского кресла и пересесть туда. Для этого нужна масштабная реформа формальной политической структуры.



Элла Панеях / фото: Открытый университет

Заявленные изменения в Конституцию открывают пути к трем конфигурациям: нити должны сойтись в кресле председателя Совета Федерации с новыми полномочиями, или главы Госсовета, чьи конституционные функции только предстоит прописать, или будет предпринята попытка, как кто-то выразился, "равномерно размазать по тарелке" легальную власть, то есть создать некую систему сдержек и противовесов между различными частями нынешней властной вертикали, чтобы отец нации мог занять между ними место арбитра.

Источник: Facebook Эллы Панеях

Политолог Екатерина Шульман

В перераспределении президентской власти между коллективными органами: Советом безопасности или Госсоветом, парламент может получить больше полномочий, чтобы система могла продолжать функционировать устойчиво, если элитные группы придут к выводу, а они к нему через некоторое время придут, что они не найдут согласованную кандидатуру преемника, которого можно наделить всей той властью, которой распоряжался президент.

Источник: Deutsche Welle



Екатерина Шульман / фото: Zima Magazine

Журналист и политолог Александр Морозов

Да, будет преемник. Но пугаться этого не надо. Во-первых, можно будет поменять его после первого срока, а если он будет хорошим, то через двенадцать лет он должен будет в любом случае освободить Кремль от себя. Таким образом, здесь заложено четкое указание, что "персональная диктатура" – это хорошо только для Путина, в силу его величия и ума.



Александр Морозов / фото с его страницы в Facebook

Но раз после него страной будут править криворукие болваны, то, конечно, никакой монархии нам не надо. Не будет Путин закладывать ради себя самого механизмы полной неизменности в Конституцию. Поскольку эти механизмы пойдут в руки преемнику. А кому это надо?

Источник: Грани.ру

Политолог Григорий Голосов

Все-таки Медведев. Вывести его из-под ответственности за экономическую политику и перебросить на должность, которая, как нам намекнули сегодня всеми возможными способами, лучше подготовит к роли президента на один срок. Реальная власть в течение этого срока будет у того же Путина или в качестве председателя Госсовета, или во главе того же Совбеза.

Источник: Грани.ру



Григорий Голосов / фото: Открытый университет

Федор Крашенинников, публицист, общественный деятель

Я думаю, в таком же бешеном темпе Путин и будет осуществлять дальнейшие шаги. А цель проста – смутить общество, не дать ему собраться и понять, что делать.



Федор Крашенинников / фото: tagilcity.ru

Я думаю, сейчас стремительно перепишут Конституцию, без всякого референдума, стремительно переформатируют структуру власти, и кончится все это тем, что Путин сформирует такую Конституцию, такую конфигурацию власти, в рамках которой он собирается и будет править пожизненно, окруженный своими верными холопами, которые будут его усиливать со всех сторон.

Источник: Радио Свобода

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