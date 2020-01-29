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      Поместье на Рублевке и сестра с имениями на миллиард: резонансные данные о премьере РФ Мишустине

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      Михаил Мишустин / ТАСС

      Журналисты-расследователи "Фонда борьбы с коррупцией" российского оппозиционера Алексея Навального выяснили информацию о недвижимости, которой владеет нынешний премьер РФ Михаил Мишустин. Дело в том, что после того, как он возглавил правительство, все сведения о его имуществе, а также членов его семьи, засекретили. То есть во всех выписках теперь стоит не "Мишустин", а "Российская Федерация".

      Как говорится в материале "Фонда борьбы с коррупцией", они никогда не считали Мишустина "эффективным министром", а всегда знали, что он является настоящим коррупционером. Поэтому с 2015 года тщательно собирали информацию о нем. Журналисты добавляют, что сегодня в своей собственности семья Мишустина имеет недвижимости почти на 3 миллиарда рублей.

      К теме: Правительство России возглавил миллионер: его жена имеет больше – данные о доходах премьера РФ Мишустина

      Дом на Рублевке

      В этом элитном поселке, в пригороде Москвы, свои имения имеет одна российская знаменитость и не один политик. Не гаснет на их фоне и недвижимость Мишустина. Действующий российский премьер владеет на Рублевке целым родовым гнездом – 2,6 гектара земли и 6 домов площадью 2745 квадратных метров. В целом его поместье состоит из трех частей, которые он покупал постепенно.

      Сначала в 2000 году он приобрел один участок (1/5 от нынешнего поместья). Интересно, что сделал он это за якобы доходы от Международного компьютерного клуба. Хотя наличие каких-либо сбережений у Мишустина в начале "нулевых" вызывает только улыбку, поскольку тогда в России была очень сложная экономическая ситуация. В 2004-м чиновник переписал этот участок на своих малолетних детей – Алексея и Александра. Тогда им было 5 и 4 года. Его дети учились в Швейцарии в одной из самых дорогих школ неподалеку Лозанны (обучение там стоит минимум 100 тысяч долларов в год за человека). И в России в основном не жили.

      Что касается второго участка, то это так называемый родительский. У него площадь в 7875 квадратных метров, а записан он на Луизу Мишустину, мать российского премьер-министра. Приобрел его Мишустин фактически недавно – в 2012 году. Сначала владельцем участка был его отец – Владимир Мишустин, а затем он по наследству перешел к его жене.

      Продал этот участок Мишустину тоже не случайный человек. С 2000 по 2012 год этот участок принадлежал Геннадию Букаеву. Это бывший министр РФ по налогам и сборам, а сегодня – генеральный директор "Роснефтегаза". Относительно связей с российским премьером, то Букаев – его бывший начальник и близкий друг.

      Букаєв, Мішустін, Росія, маєток, гроші, майно
      Геннадий Букаев и Михаил Мишустин

      Третий участок сегодня принадлежит сестре Мишустина – Наталье Стениной. Она объединила его с 10 участков, большую часть из которых получила в 2009 году. В общем площадь всех участков составляет 12 тысяч квадратных метров. 9 тысяч квадратных метров из них подарил Стениной некий Александр Удодов. Вместе с землей он ей подарил и дома на 741 квадратный метр и 147 квадратных метров.

      Александр Удодов

      Удодов, Мішустін, Росія, маєток, гроші, майно

      Относительно Удодова, по словам антикоррупционеров, он – "реально какой-то полубандит, который обогатился в начале 2000-х на мошеннических схемах с возвращением НДС". Именно тогда, когда Мишустин работал там заместителем министра. В 2011 году газета "Коммерсант" называла Удодова одним из организаторов кражи 2 миллиардов рублей из налоговой. Также со ссылкой на следствие рассказывала об обысках в Удодова дома и о том, как он скрывался от следствия.

      С Мишустиным Удодов вместе играл в любительском хоккейном клубе "Спортима" правительства России. Недолгое время, когда Мишустин работал в бизнесе, Удодов был здесь управляющим директором. Кроме того, их часто можно было увидеть на различных мероприятиях вместе.

      И сблизились они фактически и юридически настолько сильно, что их активы буквально нужно отделять друг от друга хирургическим скальпелем. Чтобы не перепутать, где премьер-министр и его семья, а где "бизнесмен",
      – отметили в "Фонде борьбы с коррупцией".

      Александр Удодов и Михаил Мишустин много времени проводят вместе

      Советуем ознакомиться! Михаил Мишустин стал премьером России: что о нем известно

      Наталья Стенина

      Стеніна, Мішустін, Росія, маєток, гроші, майно

      Согласно официальной информации, сегодня она нигде не работает. Правда, является совладелицей вышеупомянутого хоккейного клуба "Спортима". Кроме того, по документам, Стенина – соучредитель организации, которая восстанавливала храм на Рублевке. Другим владельцем этих клуба и организации является вышеупомянутый Удодов.

      Сегодня Наталья Стенина проводит много времени в Швейцарии, где посещает свою дочь и детей Мишустина. Также она активно посещает мероприятия с участием звезд российской эстрады, много путешествует и ездит на дорогих автомобилях с блатными номерами.

      Яркая жизнь Натальи Стениной

      Кроме того, женщина владеет недвижимостью на 1 миллиард 600 миллионов рублей. Первые 730 миллионов – это часть рублевской дачи, о которой писали выше. Но там она не живет, поскольку это имение Мишустина. Однако есть у нее и собственный домик за городом.

      Размещается он в суперэлитном поселке "Агаларов Эстейт". Чего здесь только нет – и гольф-клуб, и вертолетная площадка и пруд с лодками, рестораны, спа, боулинг и тому подобное. В 2014 году Стенина купила здесь участок площадью 2500 квадратных метров и дом на нем площадью 925 метров. Такая недвижимость в этом поселке стоит 400 миллионов рублей.

      Стеніна, Мішустін, Росія, маєток, гроші, майно

      Поместье Натальи Стениной в поселке "Агаларов Эстейт"

      Также у Натальи есть квартира в суперэлитном жилом комплексе "Найтсбридж парк" на 170 квадратных метров за 200 миллионов рублей. Журналисты предполагают, что приобрел ее Мишустин, и сделал это за коррупционные деньги. Поскольку данные об этом имуществе также засекретили, и таким образом Кремль скрывает правду.

      Стеніна, Мішустін, Росія, маєток, гроші, майно
      Квартира Стениной-Мишустина в "Найтсбридж парк"

      Сестра Мишустина обладает еще на Рублево-Успенском направлении участком на 25 квадратных метров. А стоит эта земля 30 миллионов рублей. Подарил ее Стениной также Удодов. Кроме того, они вместе владеют 50% ресторана "Недалекий Восток", который находится в самом центре Москвы. Сейчас в этом заведении идет ремонт, и скоро должны открыть новый ресторан. Остальные 50% принадлежат ресторатору известному российскому Аркадию Новикову.

      Участок, который подарил Стениной Удодов, ресторан "Недалекий восток", здание компании "Гарантия"

      Эти же трое являются владельцами компании "Гарантия", которая, в свою очередь, владеет вообще всем зданием, где размещен "Недалеко восток". Имеет это здание площадь в 2,2 тысяч квадратных метра и стоит примерно 1 миллиард рублей. То есть, формально говоря, в семье премьер-министра обнаружили еще как минимум 250 миллионов рублей. Кстати, ресторатор Новиков является членом наблюдательного совета при Налоговой службе России, которую до недавнего времени возглавлял нынешний премьер РФ.

      Ресторатор Аркадий Новиков: смотрите видео

      Кстати говоря! Новый премьер России Мишустин загремел в базу "Миротворца": причина

      Дети Мишустина

      Алексей и Александр Мишустин обладают по меньшей мере двумя квартирами в 180 квадратных метров и каждая из которых стоит 180 миллионов рублей. Размещаются они в жилом комплексе в московских Хамовниках неподалеку Фрунзенской, буквально в 300 метрах от Москвы-реки, а на другой стороне Нескучный сад (самый большой пейзажный парк в историческом центре Москвы – 24 канал). Обе квартиры сначала принадлежали Удодову, но тот их потом продал ресторатору Новикову, и тот уже – детям Мишустина. Последние, вероятно, приобрели квартиры по цене ниже рынка. Кроме того, сделали это с наступлением совершеннолетия – в 18 лет, чтобы сведения о недвижимости не отображались в декларации отца-чиновника.

      Информация о квартирах Алексея и Александра Мишустина

      Смотрите расследование ФБК Алексея Навального об имуществе Мишустина: видео

       

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Новости России Алексей Навальный Новости недвижимости Елитная недвижемость Михаил Мишустин
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