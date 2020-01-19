Правительство России возглавил миллионер: его жена имеет больше– о доходах премьера РФ Мишустина

В течение 2014 – 2018 годов новоиспеченный глава российского правительства Михаил Мишустин заработал 99,9 миллиона рублей, а его супруга Владлена – 434,5 миллиона рублей. До того, как стать премьером, Мишустин руководил Федеральной налоговой службой (ФНС).

Информацию о доходах Мишустина и его жены за 5 лет опубликовало российское издание "Коммерсантъ". Журналисты посылают на данные ФПС России.

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Так, в 2014 году, Мишустин заработал 23,2 миллиона рублей, при этом его жена получила гораздо больше – аж 160,1 миллиона рублей. В 2015-м действующий российский премьер задекларировал доход в 19,5 миллиона рублей, а его жена – 80,9 миллиона рублей.

В 2016 году доход тогдашнего главы ФПС составил 18,9 миллиона рублей, а его жена получила 77,3 миллиона рублей. В 2017 году их они заработали 19,3 миллиона рублей и 68,5 миллиона рублей соответственно, а в 2018-м – 19 миллионов рублей и 47,7 миллиона рублей соответственно.

Что известно о Владлене Мишустине

Информации о жене действующего премьера – маловато. Известно, что в 2016 году журнал Forbes включил ее в список самых состоятельных жен российских чиновников. На чем именно Владлена Мишустина зарабатывает такие деньги, неясно. В базе данных "Контур. Фокус" "Открытые медиа" нет никаких указаний на то, что на протяжении последних лет она владела каким-то бизнесом или являлась руководителем какой-либо компании, пишут "Открытые медиа".

Единственное, что есть о бизнесе жены действующего российского премьера, – в 2009 году она стала соучредителем танцевальной школы Decadance вместе с двумя партнерами: Натальей Удодовой и Юлией Митрович. Юрлицо было зарегистрировано в селе Барвиха на Рублево-Успенском шоссе. Там же, в элитном поселке, располагалась и сама школа. В 2014 году эта школа была ликвидирована. Кроме того, с 2008 по 2013 год Мишустина была зарегистрированной как индивидуальный предприниматель, деятельность которого – школа танцев. В 2010-е годы она входила в список аффилированных лиц ЗАО "Международный компьютерный клуб", но в 2016 году эту компанию ликвидировали. Живут супруги Мишустиных в поселке Николина Гора на Рублево-Успенском шоссе. Интересно, что этот особняк бывший глава ФНС в своих декларациях не указывал, а ее официальным собственником в Едином государственном реестре недвижимости указана "Российская Федерация". Официально Мишустины вообще не владеют ни одной недвижимостью. Но зарегистрированы они в Москве в квартире на Тригорном валу, 12. Это жилье размещается практически в центре российской столицы. Формальным собственником этой квартиры тоже является "Российская Федерация".

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Мишустин возглавил правительство РФ: что известно

Михаил Мишустин стал российским премьером 16 января. На эту должность его кандидатуру предложил хозяин Кремля Владимир Путин, и ее поддержало большинство Госдумы ("за" – 383 человека, против – 0, воздержались 41 человек, всего участие в голосовании принимали 424 парламентариев). В тот же день президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина на пост премьера.

Ранее правительство РФ возглавлял Дмитрий Медведев, но 15 числа заявил об отставке. Такой шаг он объяснил слишком долгой продолжительностью пребывания в должности и необходимостью предоставить Путину "абсолютную свободу действий". Кроме того, экс-премьер о своем решении объявил после того, как российский президент внес предложения об изменении Конституции.