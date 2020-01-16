Новый премьер России Мишустин загремел в базу "Миротворца": причина
Новоназначенный премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин попал в раздел "Чистилище" украинского сайта "Миротворец". Он незаконно пересекал границу Украины и посещал аннексированный Крым.
Соответствующие данные внесены в базу сайта "Миротворец". Там отметили, что Мишустин является российским оккупантом, который совершил покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.
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Новоиспеченный глава правительства России сознательно нарушал государственную границу Украины и ездил в захваченный россиянами Крым в 2015 году.
В частности, 29 июля тогда еще глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин посетил налоговую инспекцию в оккупированной Ялте. Там он проводил совещание с так называемыми руководителями территориальных налоговых органов Крымского федерального округа. После заседания он заявил, что "интеграция налоговых органов Крыма в систему ФНС России прошла успешно".
Анкета Михаила Мишустина в базе "Миротворца"
Что известно о Михаиле Мишустине?
- 15 января президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
- Уже 16 января Госдума РФ проголосовала за кандидатуру Мишустина на пост главы правительства.
- До этого Мишустин был государственным советником РФ I класса и руководителем Федеральной налоговой службы РФ. Также он является доктором экономических наук.