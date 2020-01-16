Новый премьер России Мишустин загремел в базу "Миротворца": причина

Новоназначенный премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин попал в раздел "Чистилище" украинского сайта "Миротворец". Он незаконно пересекал границу Украины и посещал аннексированный Крым.

Соответствующие данные внесены в базу сайта "Миротворец". Там отметили, что Мишустин является российским оккупантом, который совершил покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

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Новоиспеченный глава правительства России сознательно нарушал государственную границу Украины и ездил в захваченный россиянами Крым в 2015 году.

В частности, 29 июля тогда еще глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин посетил налоговую инспекцию в оккупированной Ялте. Там он проводил совещание с так называемыми руководителями территориальных налоговых органов Крымского федерального округа. После заседания он заявил, что "интеграция налоговых органов Крыма в систему ФНС России прошла успешно".



Анкета Михаила Мишустина в базе "Миротворца"

Что известно о Михаиле Мишустине?