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      Новый премьер России Мишустин загремел в базу "Миротворца": причина

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      Мишустин загремел в базу "Миротворца" / sib.fm

      Новоназначенный премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин попал в раздел "Чистилище" украинского сайта "Миротворец". Он незаконно пересекал границу Украины и посещал аннексированный Крым.

      Соответствующие данные внесены в базу сайта "Миротворец". Там отметили, что Мишустин является российским оккупантом, который совершил покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

      Интересно: Михаил Мишустин стал премьером России

      Новоиспеченный глава правительства России сознательно нарушал государственную границу Украины и ездил в захваченный россиянами Крым в 2015 году.

      В частности, 29 июля тогда еще глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин посетил налоговую инспекцию в оккупированной Ялте. Там он проводил совещание с так называемыми руководителями территориальных налоговых органов Крымского федерального округа. После заседания он заявил, что "интеграция налоговых органов Крыма в систему ФНС России прошла успешно".


      Анкета Михаила Мишустина в базе "Миротворца"

      Что известно о Михаиле Мишустине?

      • 15 января президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
      • Уже 16 января Госдума РФ проголосовала за кандидатуру Мишустина на пост главы правительства.
      • До этого Мишустин был государственным советником РФ I класса и руководителем Федеральной налоговой службы РФ. Также он является доктором экономических наук.
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Миротворец Аннексия Крыма Михаил Мишустин Украина – Россия
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