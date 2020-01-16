Новий прем'єр Росії Мішустін загримів до бази "Миротворця": причина
Новопризначений прем'єр-міністр Російської Федерації Михайло Мішустін потрапив у розділ "Чистилище" українського сайту "Миротворець". Він незаконно перетинав кордон України та відвідував анексований Крим.
Відповідні дані внесені у базу сайту "Миротворець". Там зазначили, що Мішустін є російським окупантом, який скоїв замах на суверенітет і територіальну цілісність України.
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Новоспечений глава уряду Росії свідомо порушував державний кордон України та їздив у захоплений росіянами Крим у 2015 році.
Зокрема, 29 липня тоді ще голова Федеральної податкової служби РФ Михайло Мішустін відвідав податкову інспекцію в окупованій Ялті. Там він проводив нараду з так званими керівниками територіальних податкових органів Кримського федерального округу. Після засідання він заявив, що "інтеграція податкових органів Криму в систему ФНС Росії пройшла успішно".
Анкета Михайла Мішустіна у базі "Миротворця"
Що відомо про Михайла Мішустіна?
- 15 січня президент Росії Володимир Путін запропонував кандидатуру Михайла Мішустіна на посаду прем'єр-міністра.
- Вже 16 січня Держдума РФ проголосувала за кандидатуру Мішустіна на посаду глави уряду.
- До цього Мішустін був державним радником РФ I класу та керівником Федеральної податкової служби РФ. Також він є доктором економічних наук.