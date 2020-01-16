Новий прем'єр Росії Мішустін загримів до бази "Миротворця": причина

Новопризначений прем'єр-міністр Російської Федерації Михайло Мішустін потрапив у розділ "Чистилище" українського сайту "Миротворець". Він незаконно перетинав кордон України та відвідував анексований Крим.

Відповідні дані внесені у базу сайту "Миротворець". Там зазначили, що Мішустін є російським окупантом, який скоїв замах на суверенітет і територіальну цілісність України.

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Новоспечений глава уряду Росії свідомо порушував державний кордон України та їздив у захоплений росіянами Крим у 2015 році.

Зокрема, 29 липня тоді ще голова Федеральної податкової служби РФ Михайло Мішустін відвідав податкову інспекцію в окупованій Ялті. Там він проводив нараду з так званими керівниками територіальних податкових органів Кримського федерального округу. Після засідання він заявив, що "інтеграція податкових органів Криму в систему ФНС Росії пройшла успішно".



Анкета Михайла Мішустіна у базі "Миротворця"

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