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      Новий прем'єр Росії Мішустін загримів до бази "Миротворця": причина

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      Мішустін загримів до бази "Миротворця" / sib.fm

      Новопризначений прем'єр-міністр Російської Федерації Михайло Мішустін потрапив у розділ "Чистилище" українського сайту "Миротворець". Він незаконно перетинав кордон України та відвідував анексований Крим.

      Відповідні дані внесені у базу сайту "Миротворець". Там зазначили, що Мішустін є російським окупантом, який скоїв замах на суверенітет і територіальну цілісність України.

      Цікаво: Михайло Мішустін став прем’єром Росії

      Новоспечений глава уряду Росії свідомо порушував державний кордон України та їздив у захоплений росіянами Крим у 2015 році.

      Зокрема, 29 липня тоді ще голова Федеральної податкової служби РФ Михайло Мішустін відвідав податкову інспекцію в окупованій Ялті. Там він проводив нараду з так званими керівниками територіальних податкових органів Кримського федерального округу. Після засідання він заявив, що "інтеграція податкових органів Криму в систему ФНС Росії пройшла успішно".


      Анкета Михайла Мішустіна у базі "Миротворця"

      Що відомо про Михайла Мішустіна?

      • 15 січня президент Росії Володимир Путін запропонував кандидатуру Михайла Мішустіна на посаду прем'єр-міністра. 
      • Вже 16 січня Держдума РФ проголосувала за кандидатуру Мішустіна на посаду глави уряду.
      • До цього Мішустін був державним радником РФ I класу та керівником Федеральної податкової служби РФ. Також він є доктором економічних наук.
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Михайло Мішустін Новини Росії Україна – Росія Анексія Криму Миротворець
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