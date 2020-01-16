Добре зрежисована вистава, – Кулеба про відставку уряду в Росії

Відставка уряду Російської Федерації, про яку прем’єр Дмитро Медведєв оголосив 15 січня, не проявом демократії. Це лише вистава.

Про це говорив віцепрем’єр українського уряду з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, пише Укрінформ.

Думка політолога про раптову відставку уряду РФ: що задумав Путін?

Ми розуміємо: все, що відбувається в Росії на такому рівні, – це добре зрежисовані вистави,

– заявив Кулеба.

І додав: "Це не є продукт прямої, реальної й живої демократії. Я думаю, що вони там про все домовилися. Не дивуюся, що вже Дмитро Медведєв отримав гідну альтернативну посаду".

Зауважимо, що спеціально "під Медведєва" Путін вирішив створити посаду заступника голови Ради безпеки Росії. А очолює цю Раду, звісно, сам російський президент.

Нагадаємо, Медведєв тісно працював із Путіним ще з 90-х: дивіться відео 24 каналу

Що потрібно знати про відставку уряду в Росії

Удень 15 січня російський президент Володимир Путін анонсував зміни до конституції. Серед цих змін була й така: голову уряду повинна призначати Держдума.

Голова уряду РФ миттєво відреагував: він заявив, що вважає за необхідне подати у відставку, бо "пропозиції президента вносять суттєві зміни не лише в низку статей конституції, але і загалом у баланс влади".

Путін подякував Медведєву за роботу і звільнив його. Проте той ще буде виконувати свої обов'язки до призначення нового уряду. Вже відомо, що посаду прем'єра запропонували голові Федеральної податкової Михайлу Мішустіну.

До слова, у президента РФ навіть після внесення змін до основного закону залишиться право звільняти голову уряду.