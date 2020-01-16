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      Добре зрежисована вистава, – Кулеба про відставку уряду в Росії

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      Дмитро Кулеба – віцепрем’єр із питань євроінтеграції / kmu.gov.ua

      Відставка уряду Російської Федерації, про яку прем’єр Дмитро Медведєв оголосив 15 січня, не проявом демократії. Це лише вистава.

      Про це говорив віцепрем’єр українського уряду з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, пише Укрінформ.

      Думка політолога про раптову відставку уряду РФ: що задумав Путін?

      Ми розуміємо: все, що відбувається в Росії на такому рівні, – це добре зрежисовані вистави,
      – заявив Кулеба. 

      І додав: "Це не є продукт прямої, реальної й живої демократії. Я думаю, що вони там про все домовилися. Не дивуюся, що вже Дмитро Медведєв отримав гідну альтернативну посаду".

      Зауважимо, що спеціально "під Медведєва" Путін вирішив створити посаду заступника голови Ради безпеки Росії. А очолює цю Раду, звісно, сам російський президент. 

      Нагадаємо, Медведєв тісно працював із Путіним ще з 90-х: дивіться відео 24 каналу

      Що потрібно знати про відставку уряду в Росії

      • Голова уряду РФ миттєво відреагував: він заявив, що вважає за необхідне подати у відставку, бо "пропозиції президента вносять суттєві зміни не лише в низку статей конституції, але і загалом у баланс влади". 
      • Путін подякував Медведєву за роботу і звільнив його. Проте той ще буде виконувати свої обов'язки до призначення нового уряду. Вже відомо, що посаду прем'єра запропонували голові Федеральної податкової Михайлу Мішустіну. 

      До слова, у президента РФ навіть після внесення змін до основного закону залишиться право звільняти голову уряду.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Новини політики Відставка уряду Росії Новини Росії Дмитро Кулеба
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