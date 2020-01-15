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      Уряд Росії подав у відставку: що відомо

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      Уряд Росії подав у відставку / ua.krymr.com

      Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив про відставку уряду. Він вважає правильним прийняття такого рішення після оголошення президентом Володимиром Путіним пропозицій про зміну Конституції.

      Про це Медведєв заявив на зустрічі президента Володимира Путіна з урядом, повідомляє ТАСС.

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      Пропозиції президента внесуть суттєві зміни не тільки в низку статей Конституції, але і в цілому в баланс влади – виконавчої, законодавчої, судової,
      – сказав прем'єр-міністр Росії.

      За його словами, у цьому контексті очевидно, що уряд повинен надати президенту Росії можливість приймати всі необхідні рішення.

      У відповідь президент Росії подякував Дмитру Медведєву за роботу. "Я зі свого боку теж хочу вам подякувати за все, що було зроблено на цьому етапі нашої спільної роботи, хочу висловити задоволення тими результатами, які були досягнуті", – зазначив Путін.

      Путін доручив старому складу уряду продовжувати виконувати свої обов'язки до призначення нового. За словами Медведєва, надалі всі рішення щодо нового складу Кабміну буде приймати президент Росії.

      Що передувало відставці уряду

      • Володимир Путін заявив, що виступає за призначення Держдумою прем'єр-міністра Росії, втім у президента має залишатися право звільняти голову уряду.
      • На його думку, президент повинен мати право визначати завдання і пріоритети уряду, відстороняти від посади голову уряду, його заступників та федеральних міністрів. Він також повинен безпосередньо керувати збройними силами та правоохоронною системою. При цьому, кандидатури керівників силових відомств і прокурорів регіонів він повинен погоджувати з Радою федерацій.
      •  Путін додав, що ці зміни має затвердити парламент. Але перед цим пропозиції повинні пройти всенародне голосування.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Володимир Путін Новини Росії Відставка уряду Росії Дмитро Медведєв Конституція
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