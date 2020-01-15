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      Дмитро Медведєв подав у відставку: що відомо про політика

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      Дмитро Медведєв і Уряд Росії пішли у відставку: що треба знати про політика / 24tv.ua

      Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив про відставку уряду. Він вважає правильним прийняття такого рішення після оголошення президентом Володимиром Путіним пропозицій про зміну Конституції. Що відомо про російського прем'єра – читайте у нашому матеріалі.

      Біографія

      Дмитро Медведєв народився 14 вересня 1965 року у місті Ленінград (тепер – Санкт-Петербург).  Батько – Анатолій Опанасович Медведєв, професор Ленінградського технологічного інституту імені Ленради (помер у 2004 році); мати — Юлія Веніамінівна (дівоче прізвище – Шапошникова), філолог, – викладала в Педагогічному інституті імені А. І. Герцена, пізніше працювала екскурсоводом у музеї.

      Читайте також: Уряд Росії подав у відставку: що відомо

      Медведєв – російський державний і політичний діяч. Був президентом Росії з 2008 року. Після з 8 травня 2012 був главою Уряду Російської Федерації, а також головою партії "Єдина Росія" – з 26 травня 2012 року.

      Політика вважають мегакорупціонером за висновками низки матеріалів Фонду боротьби з корупцією, зокрема славнозвісного розслідування "Він вам не Дімон". Фігурант бази даних центру "Миротворець" як особа, що становить загрозу національній безпеці України і міжнародному правопорядку

      Освіта

      Дмитро Медведєв закінчив юридичний факультет Ленінградського університету.

      • З 1982 по 1983 рік працював лаборантом у технологічному інституті, щоб мати надбавку до стипендії.
      • Після закінчення ЛДУ вступив на аспірантуру і в 1990 році захистив кандидатську дисертацію з приватного права.
      • У 1990 році влаштувався на роботу в Ленінградську міську Раду народних депутатів.
      • До 1999 року Медведєв був асистентом, потім доцентом кафедри Санкт-Петербурзького державного університету.

      Тоді ж Медведєв знайомиться з Путіним.

      Медведєв – наймолодший з петербурзького оточення Путіна. На початку 90-х він часто робив для Путіна роботу у якості юридичного експерта.

      Кар’єра

      • З листопада 1999 року Медведєв був призначений на посаду заступника керівника апарату уряду, коли Володимир Путін був прем’єром Росії.
      • У лютому-березні 2000 року очолював передвиборний штаб кандидата на пост президента Росії Володимира Путіна.
      • У червні 2000 року Медведєв був призначений першим заступником Керівника Адміністрації Президента Російської Федерації.
      • Дмитро Медведєв у червні 2000 року ввійшов до складу ради директорів ВАТ «Газпром» як представник держави і був обраний його головою.
      • У 2001 році – зайняв пост заступника голови ради директорів ВАТ «Газпром».
      • Вже у 2002 році його обрали головою ради директорів компанії.
      • У жовтні 2003 року Медведєва призначили керівником адміністрації президента РФ. У березні 2004 року в ході реорганізації адміністрації зберіг свою посаду.
      • З 2005 року – почесний доктор права юридичного факультету СПбДУ.
      • 14 листопада 2005 року Дмитро Медведєв призначений першим заступником голови уряду.
      • У 2008 році стає третім президентом Росії. За офіційними даними його підтримало 70% виборців. Ще задовго до виборів їх назвали "виборами Медведєва".

      До теми: Уряд Росії подав у відставку: Путін запропонує Медведєву нову посаду

      Медведєв – один з найближчих до президента Путіна федеральних чиновників. На виборах президента Росії-2004 очолював передвиборний штаб кандидата в президенти Володимира Путіна.

      Дмитро Медведєв
      Дмитро Медведєв / Фото: РІА Новини

      Президентство Медведєва у 2008-2012 роках

      10 грудня 2007 року Володимир Путін разом із пропрезидентською партією "Єдина Росія" підтримав Медведєва як нового президента Росії на виборах 2008 року. І 2 березня 2008 року Дмитро Медведєв переміг на президентських виборах. Його підтримало 70% виборців.

      Як президент, Медведєв підписав укази про визнання незалежності Південної Осетії і Абхазії. З’явилися російські "казаки". А також поліція замінила міліцію. А у 2012 році прийняв рішення не балотуватися на другий термін.

      Коли Путін втретє сів у крісло президента, Медведєву віддячили: він отримав пост прем’єра та став головою президентської партії "Єдина Росія". Після четвертого строку Путіна – Медведєв залишається на посаді глави уряду.

      Російсько-грузинська війна у 2008 році

      У серпні 2008 року загострилися відносини в Південній Осетії – зоні присутності російських миротворців. Введення грузинських військ на територію невизнаної республіки і обстріл її столиці міста Цхінвалі Медведєв назвав актом агресії проти миротворців і мирних жителів. 9 серпня він заявив про початок операції "з примусу до миру" — у той же день до Південної Осетії ввійшли російські танки і бронетранспортери, а російські ВПС завдали авіаударів по військових об'єктах на території Грузії.

      Росія змогла довести свою військову перевагу, основою якої стала чисельна і матеріальна перевага над Грузією. Головним наслідком війни стала спроба легітимізації з боку Росії відрізання грузинських провінцій шляхом визнання їхньої незалежності.

      Дмитро Медведєв
      Дмитро Медведєв / Фото: Global Look Press

      Медведєв – голова Уряду у 2012-2020 роках

      • З 21 травня 2012 року — голова уряду РФ.
      • 26 травня 2012 року обраний головою партії "Єдина Росія".
      • 7 травня 2018 року після інавгурації Президент Росії Володимир Путін вніс у Державну Думу РФ кандидатуру Дмитра Медведєва для отримання згоди на призначення його Головою Уряду Російської Федерації.
      • 8 травня 2018 року Держдума РФ дала свою згоду (за призначення Медведєва прем'єром проголосували 374 депутати від "Єдиної Росії" та ЛДПР, а 56 депутатів від фракцій Справедлива Росія та КПРФ проголосували проти).
      • 18 травня 2018 року було остаточно сформовано другий уряд Медведєва.

      Медведєв у своїй першій промові пообіцяв у найкоротший термін внести законопроєкт про пенсійну реформу в Державну Думу. Такий законопроєкт він представив росіянам 14 червня, а через два дні вніс в Думу. Законопроєкт був розглянутий протягом літа, і остаточно прийнятий 3 жовтня. Пенсійна реформа (2019—2028) стартувала 1 січня 2019 року.

      Одночасно з пенсійним законопроектом, 14 червня 2018 року, глава уряду Дмитро Медведєв оголосив про підвищення ПДВ до 20 %.

      24 липня 2018 року Держдума в остаточному читанні прийняла закон про ПДВ, потім його схвалила Рада Федерації. Новий закон про підвищення ПДВ набув чинності з 1 січня 2019 року.

      Все, що треба знати про Медведєва – відео:

      Що передувало відставці уряду

      • Володимир Путін заявив, що виступає за призначення Держдумою прем'єр-міністра Росії, втім у президента має залишатися право звільняти голову уряду.
      • На його думку, президент повинен мати право визначати завдання і пріоритети уряду, відстороняти від посади голову уряду, його заступників та федеральних міністрів. Він також повинен безпосередньо керувати збройними силами та правоохоронною системою. При цьому, кандидатури керівників силових відомств і прокурорів регіонів він повинен погоджувати з Радою федерацій.
      • Путін додав, що ці зміни має затвердити парламент. Але перед цим пропозиції повинні пройти всенародне голосування.

       

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини політики Публікації Новини Росії Відставка уряду Росії Дмитро Медведєв
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