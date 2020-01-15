Дмитро Медведєв подав у відставку: що відомо про політика

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив про відставку уряду. Він вважає правильним прийняття такого рішення після оголошення президентом Володимиром Путіним пропозицій про зміну Конституції. Що відомо про російського прем'єра – читайте у нашому матеріалі.

Біографія

Дмитро Медведєв народився 14 вересня 1965 року у місті Ленінград (тепер – Санкт-Петербург). Батько – Анатолій Опанасович Медведєв, професор Ленінградського технологічного інституту імені Ленради (помер у 2004 році); мати — Юлія Веніамінівна (дівоче прізвище – Шапошникова), філолог, – викладала в Педагогічному інституті імені А. І. Герцена, пізніше працювала екскурсоводом у музеї.

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Медведєв – російський державний і політичний діяч. Був президентом Росії з 2008 року. Після з 8 травня 2012 був главою Уряду Російської Федерації, а також головою партії "Єдина Росія" – з 26 травня 2012 року.

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Освіта

Дмитро Медведєв закінчив юридичний факультет Ленінградського університету.

З 1982 по 1983 рік працював лаборантом у технологічному інституті, щоб мати надбавку до стипендії.

Після закінчення ЛДУ вступив на аспірантуру і в 1990 році захистив кандидатську дисертацію з приватного права.

У 1990 році влаштувався на роботу в Ленінградську міську Раду народних депутатів.

До 1999 року Медведєв був асистентом, потім доцентом кафедри Санкт-Петербурзького державного університету.

Тоді ж Медведєв знайомиться з Путіним.

Медведєв – наймолодший з петербурзького оточення Путіна. На початку 90-х він часто робив для Путіна роботу у якості юридичного експерта.

Кар’єра

З листопада 1999 року Медведєв був призначений на посаду заступника керівника апарату уряду, коли Володимир Путін був прем’єром Росії.

У лютому-березні 2000 року очолював передвиборний штаб кандидата на пост президента Росії Володимира Путіна.

У червні 2000 року Медведєв був призначений першим заступником Керівника Адміністрації Президента Російської Федерації.

Дмитро Медведєв у червні 2000 року ввійшов до складу ради директорів ВАТ «Газпром» як представник держави і був обраний його головою.

У 2001 році – зайняв пост заступника голови ради директорів ВАТ «Газпром».

Вже у 2002 році його обрали головою ради директорів компанії.

У жовтні 2003 року Медведєва призначили керівником адміністрації президента РФ. У березні 2004 року в ході реорганізації адміністрації зберіг свою посаду.

З 2005 року – почесний доктор права юридичного факультету СПбДУ.

14 листопада 2005 року Дмитро Медведєв призначений першим заступником голови уряду.

У 2008 році стає третім президентом Росії. За офіційними даними його підтримало 70% виборців. Ще задовго до виборів їх назвали "виборами Медведєва".

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Медведєв – один з найближчих до президента Путіна федеральних чиновників. На виборах президента Росії-2004 очолював передвиборний штаб кандидата в президенти Володимира Путіна.



Дмитро Медведєв / Фото: РІА Новини

Президентство Медведєва у 2008-2012 роках

10 грудня 2007 року Володимир Путін разом із пропрезидентською партією "Єдина Росія" підтримав Медведєва як нового президента Росії на виборах 2008 року. І 2 березня 2008 року Дмитро Медведєв переміг на президентських виборах. Його підтримало 70% виборців.

Як президент, Медведєв підписав укази про визнання незалежності Південної Осетії і Абхазії. З’явилися російські "казаки". А також поліція замінила міліцію. А у 2012 році прийняв рішення не балотуватися на другий термін.

Коли Путін втретє сів у крісло президента, Медведєву віддячили: він отримав пост прем’єра та став головою президентської партії "Єдина Росія". Після четвертого строку Путіна – Медведєв залишається на посаді глави уряду.

Російсько-грузинська війна у 2008 році

У серпні 2008 року загострилися відносини в Південній Осетії – зоні присутності російських миротворців. Введення грузинських військ на територію невизнаної республіки і обстріл її столиці міста Цхінвалі Медведєв назвав актом агресії проти миротворців і мирних жителів. 9 серпня він заявив про початок операції "з примусу до миру" — у той же день до Південної Осетії ввійшли російські танки і бронетранспортери, а російські ВПС завдали авіаударів по військових об'єктах на території Грузії.

Росія змогла довести свою військову перевагу, основою якої стала чисельна і матеріальна перевага над Грузією. Головним наслідком війни стала спроба легітимізації з боку Росії відрізання грузинських провінцій шляхом визнання їхньої незалежності.



Дмитро Медведєв / Фото: Global Look Press

Медведєв – голова Уряду у 2012-2020 роках

З 21 травня 2012 року — голова уряду РФ.

26 травня 2012 року обраний головою партії "Єдина Росія".

7 травня 2018 року після інавгурації Президент Росії Володимир Путін вніс у Державну Думу РФ кандидатуру Дмитра Медведєва для отримання згоди на призначення його Головою Уряду Російської Федерації.

8 травня 2018 року Держдума РФ дала свою згоду (за призначення Медведєва прем'єром проголосували 374 депутати від "Єдиної Росії" та ЛДПР, а 56 депутатів від фракцій Справедлива Росія та КПРФ проголосували проти).

18 травня 2018 року було остаточно сформовано другий уряд Медведєва.

Медведєв у своїй першій промові пообіцяв у найкоротший термін внести законопроєкт про пенсійну реформу в Державну Думу. Такий законопроєкт він представив росіянам 14 червня, а через два дні вніс в Думу. Законопроєкт був розглянутий протягом літа, і остаточно прийнятий 3 жовтня. Пенсійна реформа (2019—2028) стартувала 1 січня 2019 року.

Одночасно з пенсійним законопроектом, 14 червня 2018 року, глава уряду Дмитро Медведєв оголосив про підвищення ПДВ до 20 %.

24 липня 2018 року Держдума в остаточному читанні прийняла закон про ПДВ, потім його схвалила Рада Федерації. Новий закон про підвищення ПДВ набув чинності з 1 січня 2019 року.

Все, що треба знати про Медведєва – відео:

Що передувало відставці уряду