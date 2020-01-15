Дмитро Медведєв подав у відставку: що відомо про політика
Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив про відставку уряду. Він вважає правильним прийняття такого рішення після оголошення президентом Володимиром Путіним пропозицій про зміну Конституції. Що відомо про російського прем'єра – читайте у нашому матеріалі.
Біографія
Дмитро Медведєв народився 14 вересня 1965 року у місті Ленінград (тепер – Санкт-Петербург). Батько – Анатолій Опанасович Медведєв, професор Ленінградського технологічного інституту імені Ленради (помер у 2004 році); мати — Юлія Веніамінівна (дівоче прізвище – Шапошникова), філолог, – викладала в Педагогічному інституті імені А. І. Герцена, пізніше працювала екскурсоводом у музеї.
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Медведєв – російський державний і політичний діяч. Був президентом Росії з 2008 року. Після з 8 травня 2012 був главою Уряду Російської Федерації, а також головою партії "Єдина Росія" – з 26 травня 2012 року.
Політика вважають мегакорупціонером за висновками низки матеріалів Фонду боротьби з корупцією, зокрема славнозвісного розслідування "Він вам не Дімон". Фігурант бази даних центру "Миротворець" як особа, що становить загрозу національній безпеці України і міжнародному правопорядку
Освіта
Дмитро Медведєв закінчив юридичний факультет Ленінградського університету.
- З 1982 по 1983 рік працював лаборантом у технологічному інституті, щоб мати надбавку до стипендії.
- Після закінчення ЛДУ вступив на аспірантуру і в 1990 році захистив кандидатську дисертацію з приватного права.
- У 1990 році влаштувався на роботу в Ленінградську міську Раду народних депутатів.
- До 1999 року Медведєв був асистентом, потім доцентом кафедри Санкт-Петербурзького державного університету.
Тоді ж Медведєв знайомиться з Путіним.
Медведєв – наймолодший з петербурзького оточення Путіна. На початку 90-х він часто робив для Путіна роботу у якості юридичного експерта.
Кар’єра
- З листопада 1999 року Медведєв був призначений на посаду заступника керівника апарату уряду, коли Володимир Путін був прем’єром Росії.
- У лютому-березні 2000 року очолював передвиборний штаб кандидата на пост президента Росії Володимира Путіна.
- У червні 2000 року Медведєв був призначений першим заступником Керівника Адміністрації Президента Російської Федерації.
- Дмитро Медведєв у червні 2000 року ввійшов до складу ради директорів ВАТ «Газпром» як представник держави і був обраний його головою.
- У 2001 році – зайняв пост заступника голови ради директорів ВАТ «Газпром».
- Вже у 2002 році його обрали головою ради директорів компанії.
- У жовтні 2003 року Медведєва призначили керівником адміністрації президента РФ. У березні 2004 року в ході реорганізації адміністрації зберіг свою посаду.
- З 2005 року – почесний доктор права юридичного факультету СПбДУ.
- 14 листопада 2005 року Дмитро Медведєв призначений першим заступником голови уряду.
- У 2008 році стає третім президентом Росії. За офіційними даними його підтримало 70% виборців. Ще задовго до виборів їх назвали "виборами Медведєва".
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Медведєв – один з найближчих до президента Путіна федеральних чиновників. На виборах президента Росії-2004 очолював передвиборний штаб кандидата в президенти Володимира Путіна.
Дмитро Медведєв / Фото: РІА Новини
Президентство Медведєва у 2008-2012 роках
10 грудня 2007 року Володимир Путін разом із пропрезидентською партією "Єдина Росія" підтримав Медведєва як нового президента Росії на виборах 2008 року. І 2 березня 2008 року Дмитро Медведєв переміг на президентських виборах. Його підтримало 70% виборців.
Як президент, Медведєв підписав укази про визнання незалежності Південної Осетії і Абхазії. З’явилися російські "казаки". А також поліція замінила міліцію. А у 2012 році прийняв рішення не балотуватися на другий термін.
Коли Путін втретє сів у крісло президента, Медведєву віддячили: він отримав пост прем’єра та став головою президентської партії "Єдина Росія". Після четвертого строку Путіна – Медведєв залишається на посаді глави уряду.
Російсько-грузинська війна у 2008 році
У серпні 2008 року загострилися відносини в Південній Осетії – зоні присутності російських миротворців. Введення грузинських військ на територію невизнаної республіки і обстріл її столиці міста Цхінвалі Медведєв назвав актом агресії проти миротворців і мирних жителів. 9 серпня він заявив про початок операції "з примусу до миру" — у той же день до Південної Осетії ввійшли російські танки і бронетранспортери, а російські ВПС завдали авіаударів по військових об'єктах на території Грузії.
Росія змогла довести свою військову перевагу, основою якої стала чисельна і матеріальна перевага над Грузією. Головним наслідком війни стала спроба легітимізації з боку Росії відрізання грузинських провінцій шляхом визнання їхньої незалежності.
Дмитро Медведєв / Фото: Global Look Press
Медведєв – голова Уряду у 2012-2020 роках
- З 21 травня 2012 року — голова уряду РФ.
- 26 травня 2012 року обраний головою партії "Єдина Росія".
- 7 травня 2018 року після інавгурації Президент Росії Володимир Путін вніс у Державну Думу РФ кандидатуру Дмитра Медведєва для отримання згоди на призначення його Головою Уряду Російської Федерації.
- 8 травня 2018 року Держдума РФ дала свою згоду (за призначення Медведєва прем'єром проголосували 374 депутати від "Єдиної Росії" та ЛДПР, а 56 депутатів від фракцій Справедлива Росія та КПРФ проголосували проти).
- 18 травня 2018 року було остаточно сформовано другий уряд Медведєва.
Медведєв у своїй першій промові пообіцяв у найкоротший термін внести законопроєкт про пенсійну реформу в Державну Думу. Такий законопроєкт він представив росіянам 14 червня, а через два дні вніс в Думу. Законопроєкт був розглянутий протягом літа, і остаточно прийнятий 3 жовтня. Пенсійна реформа (2019—2028) стартувала 1 січня 2019 року.
Одночасно з пенсійним законопроектом, 14 червня 2018 року, глава уряду Дмитро Медведєв оголосив про підвищення ПДВ до 20 %.
24 липня 2018 року Держдума в остаточному читанні прийняла закон про ПДВ, потім його схвалила Рада Федерації. Новий закон про підвищення ПДВ набув чинності з 1 січня 2019 року.
Все, що треба знати про Медведєва – відео:
Що передувало відставці уряду
- Володимир Путін заявив, що виступає за призначення Держдумою прем'єр-міністра Росії, втім у президента має залишатися право звільняти голову уряду.
- На його думку, президент повинен мати право визначати завдання і пріоритети уряду, відстороняти від посади голову уряду, його заступників та федеральних міністрів. Він також повинен безпосередньо керувати збройними силами та правоохоронною системою. При цьому, кандидатури керівників силових відомств і прокурорів регіонів він повинен погоджувати з Радою федерацій.
- Путін додав, що ці зміни має затвердити парламент. Але перед цим пропозиції повинні пройти всенародне голосування.