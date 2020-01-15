Дмитрий Медведев подал в отставку: что известно о политике

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства. Он считает правильным принятие такого решения после объявления президентом Владимиром Путиным предложений об изменении Конституции. Что известно о российском премьере – читайте в нашем материале.

Биография

Дмитрий Медведев родился 14 сентября 1965 года в городе Ленинград (ныне – Санкт-Петербург). Отец – Анатолий Афанасьевич Медведев, профессор Ленинградского технологического института имени Ленсовета (умер в 2004 году); мать – Юлия Вениаминовна (девичья фамилия – Шапошникова), филолог, преподавала в Педагогическом институте имени А. И. Герцена, позже работала экскурсоводом в музее.

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Медведев – российский государственный и политический деятель. Был президентом России с 2008 года. После этого с 8 мая 2012 года был главой Правительства Российской Федерации, а также председателем партии "Единая Россия" – с 26 мая 2012 года.

Политика считают мегакорупционером по заключению ряда материалов Фонда борьбы с коррупцией, в частности знаменитого расследования "Он вам не Димон". Фигурант базы данных центра "Миротворец" как лицо, которое представляет угрозу национальной безопасности Украины и международному правопорядку

Образование

Дмитрий Медведев окончил юридический факультет Ленинградского университета.

С 1982 по 1983 год работал лаборантом в технологическом институте, чтобы иметь прибавку к стипендии.

После окончания ЛГУ вступил в аспирантуру и в 1990 году защитил кандидатскую диссертацию по частному праву.

В 1990 году поступил на работу в Ленинградский городской Совет народных депутатов.

До 1999 года Медведев был ассистентом, затем доцентом кафедры Санкт-Петербургского государственного университета.

Тогда же Медведев знакомится с Путиным.

Медведев – самый молодой из петербургского окружения Путина. В начале 90-х он часто делал для Путина работу в качестве юридического эксперта.

Карьера

С ноября 1999 года Медведев был назначен на должность заместителя руководителя аппарата правительства, когда Владимир Путин был премьером России.

В феврале-марте 2000 года возглавлял предвыборный штаб кандидата на пост президента России Владимира Путина.

В июне 2000 года Медведев был назначен первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации.

Дмитрий Медведев в июне 2000 года вошел в состав совета директоров ОАО «Газпром» как представитель государства и был избран его председателем.

В 2001 году занял пост заместителя председателя совета директоров ОАО «Газпром».

Уже в 2002 году был избран председателем совета директоров компании.

В октябре 2003 года Медведева назначили руководителем администрации президента РФ. В марте 2004 года в ходе реорганизации администрации сохранил свой пост.

С 2005 года – почетный доктор права юридического факультета СПбГУ.

14 ноября 2005 года Дмитрий Медведев назначен первым заместителем председателя правительства.

В 2008 году становится третьим президентом России. По официальным данным его поддержало 70% избирателей. Еще задолго до выборов их назвали "выборами Медведева".

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Медведев – один из ближайших к президенту Путину федеральных чиновников. На выборах президента России-2004 возглавлял предвыборный штаб кандидата в президенты Владимира Путина.



Дмитрий Медведев / Фото: РИА Новости

Президентство Медведева 2008 – 2012 годов

10 декабря 2007 года Владимир Путин вместе с пропрезидентской партией "Единая Россия" поддержал Медведева как нового президента России на выборах 2008 года. И 2 марта 2008 года Дмитрий Медведев победил на президентских выборах. Его поддержало 70% избирателей.

Как президент Медведев подписал указы о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. Появились российские "казаки". А также полиция заменила милицию. А в 2012 году принял решение не баллотироваться на второй срок.

Когда Путин в третий раз сел в кресло президента, Медведева отблагодарили: он получил пост премьера и стал главой президентской партии "Единая Россия". После четвертого срока Путина – Медведев остается на посту главы правительства.

Российско-грузинская война в 2008 году

В августе 2008 года обострились отношения в Южной Осетии – зоне присутствия российских миротворцев. Введение грузинских войск на территорию непризнанной республики и обстрел ее столицы, города Цхинвали Медведев назвал актом агрессии против миротворцев и мирных жителей. 9 августа он заявил о начале операции "по принуждению к миру" – в тот же день в Южную Осетию вошли российские танки и бронетранспортеры, а российские ВВС нанесли авиаудары по военным объектам на территории Грузии.

Россия смогла доказать свое военное превосходство, основой которой стало чисельное и материальное превосходство над Грузией. Главным следствием войны стала попытка легитимизации со стороны России "отрезания" грузинских провинций путем признания их независимости.



Дмитрий Медведев / Фото: Global Look Press

Медведев – председатель Правительства 2012-2020 годов

С 21 мая 2012 года – председатель правительства РФ.

26 мая 2012 года избран председателем партии "Единая Россия".

7 мая 2018 года после инаугурации Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу РФ кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия на назначение его председателем правительства Российской Федерации.

8 мая 2018 года Госдума РФ дала свое согласие (за назначение Медведева премьером проголосовали 374 депутата от "Единой России" и ЛДПР, а 56 депутатов от фракций Справедливая Россия и КПРФ проголосовали против).

18 мая 2018 года было окончательно сформировано второе правительство Медведева.

Медведев в своей первой речи пообещал в кратчайшие сроки внести законопроект о пенсионной реформе в Государственную Думу. Такой законопроект он представил россиянам 14 июня, а через два дня внес в Думу. Законопроект был рассмотрен в течение лета и окончательно принят 3 октября. Пенсионная реформа (2019-2028) стартовала 1 января 2019 года.

Одновременно с пенсионным законопроектом, 14 июня 2018 года глава правительства Дмитрий Медведев объявил о повышении НДС до 20%.

24 июля 2018 года Госдума в окончательном чтении приняла закон о НДС, затем его одобрил Совет Федерации. Новый закон о повышении НДС вступил в силу с 1 января 2019 года.

Все, что нужно знать о Медведеве – видео:

Что предшествовало отставке правительства