Лукашенка екстрено госпіталізували в Білорусі: його пресслужба все заперечує
В Білорусі повідомили про госпіталізацію президента Олександра Лукашенка після зустрічі з прем'єром Росії Михайлом Мішустіним 17 липня. Місцеві ЗМІ кажуть, що в лідера Білорусі начебто стався гіпертонічний криз.
Востаннє Лукашенко з'являвся на публіці 17 липня. Про це повідомляє видання TUT.by.
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Що відомо про нібито госпіталізацію Лукашенка
- В соцмережах Білорусі та деяких ЗМІ з'явилася інформація, що Олександра Лукашенка екстрено госпіталізували з гіпертонічним кризом.
- Сталося це нібито після засідання Євразійської міжурядової ради за участю російського прем'єр-міністра Михайла Мішустіна. На офіційній зустрічі також були присутні глави урядів Казахстану і Киргизстану.
У вихідні про будь-які робочі поїздки президента або інші заходи з його участю не повідомлялося.
Що кажуть у Лукашенка
У пресслужбі президента Білорусі наразі все заперечують. Прессекретарка президента Білорусі Наталія Ейсмонт спростувала цю інформацію в коментарі виданню "Эхо Москвы".
Не дочекаєтесь. Дякую, що так дбаєте про здоров'я президента. Про своє теж не забувайте,
– прокоментувала чутки представниця Лукашенка.
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