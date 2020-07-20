В Білорусі повідомили про госпіталізацію президента Олександра Лукашенка після зустрічі з прем'єром Росії Михайлом Мішустіним 17 липня. Місцеві ЗМІ кажуть, що в лідера Білорусі начебто стався гіпертонічний криз.

Востаннє Лукашенко з'являвся на публіці 17 липня. Про це повідомляє видання TUT.by.

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Що відомо про нібито госпіталізацію Лукашенка

В соцмережах Білорусі та деяких ЗМІ з'явилася інформація, що Олександра Лукашенка екстрено госпіталізували з гіпертонічним кризом.

Сталося це нібито після засідання Євразійської міжурядової ради за участю російського прем'єр-міністра Михайла Мішустіна. На офіційній зустрічі також були присутні глави урядів Казахстану і Киргизстану.

У вихідні про будь-які робочі поїздки президента або інші заходи з його участю не повідомлялося.

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Що кажуть у Лукашенка

У пресслужбі президента Білорусі наразі все заперечують. Прессекретарка президента Білорусі Наталія Ейсмонт спростувала цю інформацію в коментарі виданню "Эхо Москвы".

Не дочекаєтесь. Дякую, що так дбаєте про здоров'я президента. Про своє теж не забувайте,

– прокоментувала чутки представниця Лукашенка.

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