Президент Білорусії Олександр Лукашенко днями зумів заглянути в обличчя власної смерті. Поки мовиться тільки про політичну смерть, але зараз він настільки впевнено пішов по стопах Каддафі і Чаушеску, що вже нічого не можна виключати.

Символизм ситуации в том, что у смерти усатого диктатора лицо будет женским и даже весьма симпатичным. Об этом говорится в видеоблоге "Безумный мир" на 24 канале.

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Тихановская против Лукашенко

Уже сейчас можно сказать, что он проиграет выборы Светлане Тихановской – жене политика и блогера Сергея Тихановского, которого сам Лукашенко бросил в тюрьму по надуманному поводу.

Справка. Сергей Тихановский – популярный блогер, который критикует белорусские власти. Однако Тихановского и его сторонников задержали во время пикета в Гродно.



Когда Сергей Тихановский оказался за решеткой, его жена – обычная женщина, максимально далекая от политики домохозяйка – решила в знак протеста против его ареста сама выдвинуться в президенты.



Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская / Фото TUT.BY

Люди Лукашенко позволили ей баллотироваться: сочли такое разрешение изощренной формой издевательства. Вроде как дали студенту-очкарику принять участие в боксерском поединке в тяжелом весе. Дело в том, что для Лукашенко женщина – это "друг человека". Он – сексист, каких мало.

Не хочу повторять его публичных заявлений на этот счет, но к женщинам он относится очень высокомерно и по-хамски, считает их глупыми и безвольными созданиями, которых интересует только инстаграм и косметика.

Свою первую законную жену он давно уже сослал в родной колхоз, после чего ее никто не видел. С тех пор он постоянно обнимается на публике с запуганными девочками-тинейджерами, которые годятся ему во внучки. Что он делает с ними ночью – самый охраняемый секрет Белоруссии.

Соответственно, девушки и женщины для Лукашенко – почти товар, он не видит в них людей. Вы знаете, я уверен, что именно это его и погубит.

Оппозиционные кандидаты в Беларуси объединились

Так сложилось, что помогать Тихановской в изведении "таракана", как называют Лукашенко сами белорусы, будут еще две женщины – Мария Колесникова и Вероника Цепкало.



► Мария Колесникова работает главой штаба Виктора Бабарико – еще одного реального кандидата в президенты. Его Лукашенко тоже отправил за решетку, поскольку обязательно проиграл бы ему выборы в честной борьбе.



Мария Колесникова / Фото Courtesy Photo

С Бабарико, самым популярным своим оппонентом, "усатый таракан" поступил особенно подло. Он посадил не только своего соперника, но и его сына Эдуарда. По сути дела, взял заложника.

Справка. 18 июня Бабарико и его сына Эдуарда задержали. А 20 июня им предъявили обвинения.



Произошло это в рамках уголовного дела по "Белгазпромбанку" по подозрению в уклонении от уплаты налогов и легализации полученных преступным путем средств.



Поэтому глава штаба Бабарико Мария Колесникова, у которой огромный опыт организационной работы, с большой радостью присоединилась к кампании Светланы Тихановской.

Колесникова может придать кампании структуру, организацию, возможно, финансирование и просто создать четкую, хорошо работающую предвыборную машину.

Этим двум женщинам будет помогать в работе и Вероника Цепкало – жена еще одного кандидата в президенты Велерия Цепкало. Его в тюрьму не посадили, но обвинили в утаивании имущества и не зарегистрировали.

► Вероника Цепкало – очень подкована в техническом смысле. Она работает одним из топ-менеджеров Microsoft, а ее муж – один из главных людей всего белорусского интернета. Поэтому в сети Лукашенко теперь точно будет уничтожен. Там у него нет шансов.



Вероника Цепкало / Фото TUT.BY

Таким образом, обычная женщина-домохозяйка пошла на войну с трусливым, трехпроцентным, жалким диктатором, который постоянно кривляется и отпускает солдатские шутки о женщинах.

Это почти библейская история. Тихановская собирается освободить свой народ и отомстить за своего мужа, который уже три недели сидит в карцере, где его фактически пытают.

Когда она была одна, без опыта политической борьбы, менеджмента, организации и финансирования, то, наверное, большой опасности для Лукашенко не представляла.

Но сейчас в ее команду вошли самые блестящие умы ее страны. И Мария Колесникова, и Вероника Цепкало – это суперпрофессиональные менеджеры, люди с огромным опытом и железной волей.



Мария Колесникова, Светлана Тихановская и Вероника Цепкало / Фото TYT.BY

В отличие от Лукашенко, они выросли и состоялись в острой конкурентной среде. Они умеют бороться и знают, как побеждать. Кроме всего прочего, у них есть деньги на ведение кампании.

Но главное – у всех трех этих женщин есть четкое осознание своей правоты. Они сражаются и за своих близких, и за свою страну, и за общеевропейские ценности – за свободу, за достоинство и за правду.

Лукашенко начал паниковать

Александр Лукашенко, который долго хохотал над выдвижением Светланы Тихановской в президенты, кажется, уже начал осознавать свою ошибку.



Белорусский президент Александр Лукашенко / Фото Getty Images

Диктатор видит, что дохляк-очкарик, с которым он собирался побить одной левой, на глазах превратился в огромного боксера-тяжеловеса, который уложит его одним ударом. Трехпроцентный таракан начал паниковать.

Представляете себе, он даже предложил внести в Конституцию поправку о том, что президентом может быть только человек, отслуживший в армии. Таким образом он просто хочет лишить женщин права быть президентом.

Я сомневаюсь, что эту поправку успеют принять до выборов. Соответственно, Лукашенко, чей рейтинг не превышает 3%, с треском проиграет их Тихановской. Он, конечно, попытается остаться у власти, нарисует себе победу.

В Белоруссии начнется восстание, которое неизбежно сметет власть предпоследнего диктатора Европы. Таким образом домохозяйка Светлана Тихановская все-таки станет президентом. Но работать в этой должности она долго не собирается.

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Дело в том, что ее собственный штаб, а также штабы Виктора Бабарико и Валерия Цепкало уже договорились провести честные выборы президента после падения режима Лукашенко. Идея, конечно, прекрасная, честная и разумная. Но у меня все-таки есть небольшое возражение.

При всем уважении к Виктору, Валерию и Сергею, дело идет к тому, что Лукашенко свергнут Мария, Вероника и Светлана. Думаю, они тоже заслуживают права принять участия в борьбе за власть в своей стране. Я бы с радостью проголосовал за кого-то из них.

Впрочем, пока об этом говорить рано. Впереди у белорусов очень непростые выборы 9 августа, после которых, скорее всего, там будет долгое и ожесточенное противостояние с Лукашенко и его гоблинами. Пожелаем белорусам удачи в этой борьбе.