Президент Білорусії Олександр Лукашенко позбувся легітимності. Його підтримка в суспільстві впала настільки сильно, що він своїм указом категорично заборонив публікувати результати соціологічних опитувань. Крім того, він заборонив проводити такі опитування навіть в інтернеті.

Однако люди в самой Беларуси и без всяких соцопросов знают, что найти искреннего сторонника Лукашенко сейчас просто невозможно. Даже те, кто сейчас хвалит диктатора, делает это не по велению сердца, а по должности, опасаясь расправы.

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Прозвища Лукашенка

► Усатый таракан

Если называть вещи своими именами, белорусский президент всех очень сильно достал – он глупый, жестокий и необразованный. Поэтому совершенно логично, что жители его страны придумали для него несколько обидных прозвищ. Самое известное – усатый таракан.

Лукашенко так называют из-за усов из 70 годов прошлого века, а также из-за довольно гадкой манеры поведения. Многим она напоминает главного антагониста сказки Корнея Чуковского "Тараканище".



Лукашенко и "Тараканище" Чукавского / Колаж 24 канала



► Саша 3%

Согласно одному из последних разрешенных опросов, популярность Лукашенко действительно составила всего 3%. Собственно, от этой цифры и отталкиваются те, кто называет президента 3-процентным кефиром и другими вариациями на эту тему. Ну а поэтому самое обидное для Лукашенко прозвище – это, конечно, "Саша 3%".



Мем про Сашу 3% / Фото tjournal.ru

Сейчас в Белоруссии крайне популярными стали 3-процентные скидки. Владельцы самых разных предприятий таким образом дают понять своим покупателям, кого они поддерживают.

Себя же белорусы называют "97%". Это – объявление себя большинством, настоящим народом, а не безликой массой. И оно стало невероятно популярным.

Сейчас на тему трех процентов Лукашенко, его тараканьей сущности и 97% белорусов по всей стране появляется огромное количество плакатов, граффити, фотожаб и веселых картинок.

Мемы о Лукашенке:

Лукашенко обиделся

И вы знаете, что очень смешно и даже немного трогательно? Лукашенко обиделся. Прямо по-настоящему — как злой и жестокий мальчик в песочнице, с которым никто не хочет водиться.

23 июня в Бресте случилась именно это.

Президент лихорадочно ездит по стране, выступая с предвыборными речами перед трудовыми коллективами разных заводов и колхозов. Их, как в СССР, насильно сгоняют в актовые залы, чтобы они изображали массовку.

Иногда дело доходит до смешного. КГБ сгоняет ему в зал или на улицу людей, которых называют "оппозицией". Эти тоже стоят, хлопают – им не жалко. Лукашенко, выступая перед такой вот "оппозицией" вдруг начал жаловаться!

Вы уже "Саша 3%" написали на майках. Да вы хоть верите, что у действующего президента рейтинг 3%? Да вот в этой вот альтернативной кампании я и то больше 3 наберу,

– заявил Лукашенко.

Смотрите видео, как Лукашенко реагирует на Сашу 3%:

По словам Лукашенко, подавляющее большинство белорусов его поддерживает, но публиковать данные опросов общественного мнения он все равно не будет.

Это и вовсе удивительное заявление. Дело в том, что через секунду Лукашенко назвал своих оппонентов на выборах "жульем", а до этого какие только слова он не использовал: "пузатый буржуй", "хряк", "шелудивый". Более того, он самих белорусов называет "народец", да и вообще явно страдает мизантропией и нарциссическим расстройством психики. Люди для него никакой ценности не имеют.

Но тут, когда он понял, что вся страна его презирает, что все его ненавидят, что ни одного доброго слова для него ни у кого нет, он – обиделся! И просит теперь не называть его некрасивыми словами.

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По-моему, Лукашенко совершенно искренне не понимает, что не так с его пожеланиями. Поэтому тех, кто его не любит, он сажает в тюрьму. Для него очевидно, что это плохие люди. Эта инфантильность сыграла с белорусским диктатором злую шутку. Он не понял одной фундаментально важной вещи – безнаказанно бить, ломать, арестовывать и сажать оппозиционеров по тюрьмам может не всякий диктатор, а только тот, кто пользуется популярностью у народа.

Но когда популярности нет, когда нет легитимности, вот тогда все наоборот. Каждая силовая акция режима бесит людей, вызывает у них чувство ненависти и желание отомстить.

На этой закономерности базируется моё любимое правило политической науки. Оно гласит: "Каждый непопулярный авторитарный правитель, первым применивший силу против оппозиции, через некоторое время теряет власть". И чем меньше популярность авторитарного правителя, тем быстрее это происходит.

Лукашенко vs Янукович

Самый последний пример. Многие, наверное, помнят, как жестокость "Беркута" на Майдане сделала неизбежным свержение Виктора Януковича. Не было бы избиения студентов – он, наверное, протянул бы еще какое-то время. Но не сдержался. Теперь Янукович на Рублевке, ждет там своего друга Лукашенко.

Жестокость и решительность могут помочь диктатору удержаться у власти только в том случае, если он пользуется популярностью. У "Саши 3%" с этим, очевидно, очень большие проблемы. Более того, сейчас от него начали отворачиваться его собственные силовики.

В белорусском интернете сейчас десятки, если не сотни пока анонимных фотографий, на которых сотрудники МВД, КГБ, Минобороны и прокуратуры заявляют о своем несогласии с режимом.



Силовики также поддерживают оппозицию / Фото "Наша Ніва"

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. И хотя Александр Лукашенко все еще надеется остаться на 6 срок, я не верю, что он сможет это сделать. У него не осталось ни легитимности, ни популярности, ни верности силовиков, ни сильной экономики. Единственная его надежда — это Владимир Путин, к которому он сейчас поехал просить денег и лизать сапоги на фейковый парад победы.

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Однако даже вмешательство Путина уже не сможет помочь Лукашенко удержаться у власти. Его историческая эпоха прошла, назад ее никак не вернуть. Ну а почему так получилось, белорусский диктатор может поинтересоваться в Москве у Виктора Януковича, которому путинская помощь и путинское заступничество не помогли два раза подряд. Лукашенко сейчас будет третьим.