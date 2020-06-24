У Мінську правоохоронці затримали близько 20 людей, які стояли в черзі перед сувенірним магазином Symbal.by. Там продавали вироби з національною символікою та, зокрема, футболки з написом "Психоз 3%". Це натяк на занадто низький рейтинг чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Як повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода", напередодні магазин у Мінську Symbal.by призупинив роботу через постійний тиск з боку влади. Тож люди прийшли, аби придбати залишки товару.

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Коли вони стояли в черзі перед магазином, під'їхали автозаки. Звідти вийшов ОМОН і почав розганяти людей.

В цей час співзасновник Symbal.by Павло Біловус проводив пряму трансляцію у соцмережі. На відео видно, як між водієм машини, який виїжджав з двору біля магазину, і людьми в черзі виник конфлікт. Згодом Павло Біловус повідомив, що покупців почали затримувати правоохоронці.

За словами ще одного співзасновника магазину Нікіти Бровка, до магазину під'їхали два автозаки і затримали близько 20 людей.

У МВС Білорусі заявили, що людей взяли під варту через те, що вони нібито не давали проїхати автомобілю. "Тож щоб припинити незаконні дії, які полягали в блокуванні автомобіля, виїхав загін міліції", – зазначили у МВС.

У Мінську ОМОН затримав людей в черзі до магазину: відео

Що відомо про появу мема "Саша 3%"

В Білорусі заборонили публікувати реальні дані соцопитувань про підтримку кандидата в президенти Олександра Лукашенка. Водночас до набуття чинності цієї заборони місцеве видання "Наша Ніва" таки оприлюднило результати опитування.

Виявилось, що лідера Білорусі підтримують всього 3% населення. Відтак це стало головним політичном мемом країни. А користувачі почали жартувати, що "3%" можуть взагалі заборонити в країні.

Зауважимо, що в магазині Symbal.by, покупців якого затримав ОМОН, продавалися різні товари з надписом "Психоз 3%". Вони навіть почали пропонувати знижки у розмірі 3% на власну продукцію.

Як повідомила "Радіо Свобода", 12 червня у Мінську затримали кур'єра магазину, який віз 419 футболок зі словами "Психоз 3%". За словами власника магазину Symbal.by, товари були конфісковані незаконно, адже на них були всі правильні документи.

Після цього в магазині почалися постійні перевірки з боку різних служб. Тож власник Symbal.by вирішив закрити магазин.