В Минске милиция задержала около 20 человек, которые стояли в очереди перед сувенирным магазином Symbal.by. Там продавали изделия с национальной символикой и, в частности, футболки с надписью "Психоз 3%". Это намек на слишком низкий рейтинг действующего президента Беларуси Александра Лукашенко.

Как сообщает белорусская служба "Радио Свобода", накануне магазин в Минске Symbal.by приостановил работу из-за постоянного давления со стороны властей. Поэтому люди пришли, чтобы приобрести остатки товара.

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Когда они стояли в очереди перед магазином, подъехали автозаки. Оттуда вышел ОМОН и начал разгонять людей.

В это время соучредитель Symbal.by Павел Биловус проводил прямую трансляцию в соцсети. На видео видно, как между водителем машины, который выезжал со двора у магазина и людьми в очереди возник конфликт. Впоследствии Павел Биловус сообщил, что покупателей начали задерживать правоохранители.

По словам еще одного соучредителя магазина Никиты Бровко, к магазину подъехали два автозака и задержали около 20 человек.

В МВД Беларуси заявили, что людей взяли под стражу из-за того, что они якобы не давали проехать автомобилю. "Поэтому, чтобы прекратить незаконные действия, которые заключались в блокировании автомобиля, выехал отряд милиции", – отметили в МВД.

В Минске ОМОН задержал людей в очереди в магазин: видео

Что известно о появлении мема "Саша 3%"

В Беларуси запретили публиковать реальные данные соцопросов о поддержке кандидата в президенты Александра Лукашенко. В то же время до вступления в силу этого запрета местное издание "Наша Нива" таки обнародовало результаты опроса.

Оказалось, что лидера Беларуси поддерживают всего 3% населения. Поэтому это стало главным политическим мемом страны. А пользователи начали шутить, что "3%" могут вообще запретить в стране.

Заметим, что в магазине Symbal.by, покупателей которого задержал ОМОН, продавались различные товары с надписью "Психоз 3%". Они даже начали предлагать скидки в размере 3% на свою продукцию.

Как сообщило "Радио Свобода", 12 июня в Минске задержали курьера магазина, который вез 419 футболок со словами "Психоз 3%". По словам владельца магазина Symbal.by, товары были конфискованы незаконно, ведь на них были все правильные документы.

После этого в магазине начались постоянные проверки со стороны различных служб. Поэтому владелец Symbal.by решил закрыть магазин.