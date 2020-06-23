Відсутність реакції на пандемію коронавірусу та політичні репресії проти опозиції стали останньою краплею для початку масових протестів у Білорусі. Президент країни Олександр Лукашенко опинився у складній ситуації перед виборами.

Наразі під арештом перебувають десятки опозиціонерів. Чи дійде справа до білоруського "Майдану" та як налаштовані протестувальники? Про це – у статті 24 каналу.

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Новий спалах протестів

Один з лідерів опозиції, блогер Едуард Пальчіс у коментарі для 24 каналу розповів, що залученість людей до протесту набагато більша, ніж під час протестів 2010 року.

Якщо у 2010 реальний рейтинг Лукашенка становив близько 50% і значній частині людей було байдуже на протести, то зараз за ситуацією стежать і висловлюються навіть раніше аполітичні білоруси. Навіть ті, хто раніше голосував за Лукашенка,

– сказав Пальчіс.



Акція протесту у 2010 році / Фото Сharter97

У 2010 році десятки тисяч білорусів та прибічники опозиційних кандидатів вийшли на мітинг після чергового обрання Лукашенка президентом. Вони вважали вибори фальсифікованими та вимагали перевибори без участі Лукашенка. Усе завершилось провокаціями та силовим придушенням протестів. Четверо опозиційних кандидатів та їхні соратники отримали по декілька років в'язниці.

Вперше протести розпочалися після початку передвиборчої кампанії. Поліція затримала блогера Сергія Тихановського, який є конкурентом Лукашенка на виборах. Через арешт Тихановський не встиг зареєструвати себе кандидатом, тому замість нього це зробила його дружина.

Варто зазначити, що Лукашенко також "відзначився" вкрай пасивною позицією щодо епідемії коронавірусу – він до останнього заперечував його існування. Статистика смертності від коронавірусу значно занижена, порівняно з європейськими показниками, а держава веде себе так, ніби нічого не відбувається.

Люди почали збирати підписи за ухвалення кандидатури Світлани Тихановської, утворивши кілометрові черги. Збір підписів супроводжувався стихійними мітингами на підтримку політв'язня Сергія Тихановського. Щось подібне відбувалось під час збору підписів на підтримку іншого опозиційного кандидата – Віктора Бабарико.

У народі ці протести охрестили "капцевими". Мітингарі скандували лозунги з капцями у руках. Це символізує зброю, якою вони "проганятимуть таракана" з адміністрації президента. У цьому є натяк на казку Чуковського "Тараканище", у якій великий тарган виявився не таким страшним, як усім здається.



"Капцева революція" / Фото EPA/UPG

Мітингуєш – за ґрати

Поліція почала придушувати стихійні мітинги. Люди, які брали участь у пікетах, могли на добу потрапити під арешт. В особливих випадках активістів затримували на 15 діб та забирали особисті речі.

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Згодом затримали ще одного конкурента Лукашенка на виборах – Віктора Бабарико. Після цього по всій країні почались протести за звільнення лідерів. У Мінську в день арешту політика люди утворили двокілометрову "чергу солідарності" та стояли до ночі, скандуючи "Відпусти!".

Вранці протестувальників розігнав ОМОН. В Мінську та в багатьох інших регіонах тимчасово відключили мобільний інтернет. Проти протестувальників почав працювати провладний телеканал "БТ", який яскраво висвітлив малочисельний пікет за Лукашенка та всіляко применшував кількість протестувальників на опозиційних мітингах.

На всі акції протесту президент Лукашенко у своїх виступах реагував гостро та згадував нібито негативний досвід України.

У в'язниці сидять два нових лідера цього року – Тихановський і Бабарико. Разом з ними заарештовано у кримінальних справах безліч інших людей, які з ними пов'язані – більше 30 людей, – зазначив білоруський опозиціонер Пальчіс у коментарі 24 каналу.

З його слів, ще декілька сотень активістів затримані – їм виписують штрафи та тримають під арештом.



Нічний пікет у Мінську / Фото "Радыё Свабода"

Справа Тихановського

З розвитком цифрових технологій та з огляду на підконтрольність найпопулярніших медіа державі, великої популярності в Білорусі набули політичні блогери. Саме з уст блогерів можна найчастіше чути критику чинної влади. Це на руку протестувальникам, бо консолідація активістів відбувається децентралізовано через інтернет, майже без залучення громадських організацій та "класичних" методів агітації.

Тенденція на цифровізацію протесту зараз актуальна в усьому світі. Наприклад, значну роль в американському русі #BlackLivesMatter відіграє Twitter. Так само російський опозиціонер Навальний збирає та популяризує свої мітинги за допомогою інструментів соціальних мереж ВКонтакте, YouTube та Instagram.

Один з блогерів, який набув найбільшої популярності – Сергій Тихановський, який веде канал "Країна для життя". Він – білоруський підприємець, який вирішив стати блогером та спробував висунути свою кандидатуру у президенти. Через арешт на вибори зареєструвалась його дружина.

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Тихановський володіє відеостудією "Компас", яка знімала рекламу багатьом великим компаніям. Саме тому відео Тихановського відрізняються високою якістю продакшина. У своєму блозі він їздить по провінційних містах та висвітлює проблеми, до яких нібито призвела влада. Тихановський дуже часто дає слово простим людям та не особливо вдається до великих політичних матерій.



Блогер Сергій Тихановський / Фото Tut.by

На каналі блогер у доволі настійливому стилі закликає людей виходити на вулиці та не боятися арештів. Канал "Країна для життя" оформлений мобілізуючим червоним кольором. Блогер номінально є головним лідером "вулиці".

Затримали Тихановського після чергового звільнення. Він збирав підписи за свою дружину. До нього підійшли дві жінки, які почали настійливо ставити питання, чіпати за руки та провокувати. Потім прийшов міліціонер, який спробував затримати Тихановського. Хтось з натовпу спробував відтягнути міліціонера і правоохоронець впав на землю. Невідомо, чи були це провокатори, але Тихановського затримали та повезли до відділку.

За інформацією правозахисників, до 26 червня Тихановський сидітиме в карцері. Точна причина його утримання наразі нікому невідома. Під час обшуків у Тихановського вдома знайшли у різних місцях 900 тисяч доларів. Лукашенко заявив, що "знає звідки він приїхав та яке в нього громадянство", очевидно, натякаючи на Росію.

Дружина заявила, що не знала про ці гроші. Досі не зрозуміло, за якими кримінальними провадженнями проводили обшук.

Справа Бабарика

Віктор Бабарико – головний конкурент Лукашенка на майбутніх виборах.

Кандидат 20 років працював головою "Белгазпромбанку", який належить російському "Газпрому". Білорусь звинувачує банк у несплаті податків та відмиванні грошей. Лукашенко примусово змінив правління банку для з'ясування обставин. У промові він заявив, що це не політичне рішення, справа дійсно йде про махінації, а Бабарико нібито пішов у президенти, щоб приховати свої злочини та зробити з себе мученика.



Віктор Бабарико / Фото зі сторінки на Facebook

Сам Бабарико заявив, що рішення є політично вмотивованим, а переслідуванню також піддались його колеги-менеджери з банку. У "Газпромі" заявили, що рішення Білорусі незаконне і пообіцяли захищати свої права всіма доступними методами.

У правлінні банку дії влади Білорусі вважають рейдерським захопленням, що порушує не тільки державне, а й міжнародне законодавство.

Глава Білорусі заявив, що хоче, щоб Бабарико потрапив на вибори і йому довелося відповідати народу, "як при такій диктатурі лукашенківській він створив цю власність та як він хабаря давав". Зі слів Лукашенка, вони ведуть справу цього банку з 2016 року.

Зараз Віктор Бабарико є зареєстрованим кандидатом у президенти. Наразі він перебуває під вартою. Обвинувачення також висунули його сину Едуарду.

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Чи буде "Майдан"?

Голова Центрального виборчого комітету Білорусі Лідія Єрмошина заявила, що майбутні вибори проходитимуть в "особливих умовах" без представників громадських об'єднань та спостерігачів. На дільницях мають забезпечити стріми, за допомогою яких люди нібито зможуть контролювати виборчий процес. Це значно збільшує шанси Лукашенка на перемогу, адже простору для фальсифікацій та маніпуляцій буде безліч.

У 21 сторіччі значну роль у революціях та переворотах відіграє громадянське суспільство, яке представлене громадськими організаціями. Ці організації координуються одне з одним та координують своїх прибічників.

Незалежний експерт Олександр Хмелевський вважає, що громадяни в Білорусі є достатньо активними. Зокрема, в країні зареєстровано близько 3000 громадських організацій, спрямованих на захист прав людини, культуру, екологію, освіту, молодіжну політику, тощо.



ОМОНівці "пакують" протестувальника / Фото "Радыё Свабода"

Під питанням лишається реальна здатність опозиційних кандидатів управляти країною. Якщо люди голосуватимуть проти Лукашенка, то до влади може прийти як блогер, так і банкір взагалі без політичного досвіду. Це є вразливим місцем обох опозиційних кандидатів.

"Єдиної ідеології чи програми для змін немає, і навіть багато в чому люди не сильно цікавляться нею, тому що розуміють, що перше завдання – це прибрати Лукашенко. Тому народ підписується або виступає за кандидатів більше за тих, хто зможе протаранити авторитаризм", – сказав опозиціонер Едуард Пальчіс у коментарі 24 каналу.

Однак, у своїх прагненнях активісти готові боротися та після виборів вийти на площу, якщо це буде потрібно.

Якщо влада буде і далі розпалювати і давати привід для агресії, то швидше за все люди вийдуть ввечері 9 серпня (день виборів, – авт.) на вулиці. Якщо до цього часу не введуть неформальний напіввійськовий стан, – підсумував Пальчіс.

Водночас із цим спостерігаємо тенденцію, як працівники міліції та ОМОНу один за одним анонімно публікують фото з підтримкою протестувальників. Деякі з них навіть здають погони. Тому позиції Лукашенка під час заворушень можуть бути слабшими, ніж у 2010 році.

Деякі представники міліції та ОМОНу солідарні з білорусами / Фото з відкритих джерел

Невизначеною залишається підтримка кандидатів з-за кордону. Якщо Європа просто закликає утриматись від політичних переслідувань, а місцеве "Радіо Свобода" активно висвітлює протест, то прив'язати якогось конкретного кандидата до Заходу видається доволі важкою справою.

Інша справа, коли йдеть про Росію, вважає експерт з центру політичних студій "Доктрина" Гліб Парфьонов. На його думку, є очевидною лояльність Бабарика та Тихановського до Росії. На це вказує також підтримка опозиціонерів з боку російських державних ЗМІ. Тобто, Росія зацікавлена в їхній перемозі.

"Не може потрапити до керівництва "Белгазпромбанку" випадкова людина, нехай це навіть і філіал "Газпрому". Плюс Бабарико, як і Тихановський, просував вигідні Росії ідеї і щодо мови, і щодо зміни влади і щодо інших аспектів державної політики. Потім, коли побачили інший відклик суспільства по цим темам – почали грати на опозиційних ліберальних ідеях. Такі маневри не дають приводу для 100% довіри цим кандидатам", – сказав Парфьонов.

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У самому опозиційному середовищі Білорусі не можуть точно назвати когось проросійським чи проєвропейським. Та й у суспільстві наразі не стоїть головним питання подальшого курсу країни. Опозиція налаштована на повалення режиму Лукашенка.

"Лукашенко досі має достатню підтримку в суспільстві, в той час, як підтримка опозиційних кандидатів значно нижча, а їхні програми досить невиразні. Тому є велика ймовірність, що Лукашенко втримає владу та переобереться на наступний термін. Проте, рівень його підтримки в суспільстві суттєво скоротиться і цей президентський термін буде для нього надзвичайно складним", – сказав незалежний експерт Олександр Хмелевський у коментарі 24 каналу.