В Білорусі 19 червня був останнім днем збору підписів за кандидатів для участі в президентських виборах. Тоді ж відбулися і мітинг через затримання представників опозиції. Під час акцій відбулися нові затримання, в тому числі й журналістів.

Загалом під час акцій протесту по всій Білорусі правоохоронці затримали понад 120 осіб. Такі дані наводить правозахисний центр "Весна".

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Найбільше затриманих було у Мінську – понад 80 осіб. Декого побили при затриманні.

Серед затриманих – і журналісти. Відомо про як мінімум вісім журналістів, яких затримав ОМОН в Мінську. Вони знімали акції протесту.

Білоруське бюро "Радіо Свобода" повідомляє, що було затримано їх журналістку Олександру Динько та відеооператора Андрія Рабчика. У поліції заявили, що вони були затримані для встановлення особи. При цьому журналісти мали при собі робочі посвідчення, а затримання відбулося під час прямого ефіру.

Відео затримання журналістки "Радіо Свобода" в прямому ефірі в Білорусі

Серед затриманих – журналіст Reuters Володимир Костін, журналістка "Белсата" Ірина Ареховська, фотограф порталу tut.by Вадим Заміровський, кореспонденти "Єврорадіо" Марія Войтович та Артем Майоров, а також журналістка Анастасія Занько.

Журналістів також затримували в Могильові (Олеся Соболевстького та Анжеліку Василевську) та Бобруйську (Сергія Латинського та Олесю Латинську).

Згодом їх всіх відпустили.

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