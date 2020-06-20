В Білорусі ОМОН затримував журналістів, які були в прямому ефірі на акціях протесту: відео
В Білорусі 19 червня був останнім днем збору підписів за кандидатів для участі в президентських виборах. Тоді ж відбулися і мітинг через затримання представників опозиції. Під час акцій відбулися нові затримання, в тому числі й журналістів.
Загалом під час акцій протесту по всій Білорусі правоохоронці затримали понад 120 осіб. Такі дані наводить правозахисний центр "Весна".
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Найбільше затриманих було у Мінську – понад 80 осіб. Декого побили при затриманні.
Серед затриманих – і журналісти. Відомо про як мінімум вісім журналістів, яких затримав ОМОН в Мінську. Вони знімали акції протесту.
Білоруське бюро "Радіо Свобода" повідомляє, що було затримано їх журналістку Олександру Динько та відеооператора Андрія Рабчика. У поліції заявили, що вони були затримані для встановлення особи. При цьому журналісти мали при собі робочі посвідчення, а затримання відбулося під час прямого ефіру.
Відео затримання журналістки "Радіо Свобода" в прямому ефірі в Білорусі
Серед затриманих – журналіст Reuters Володимир Костін, журналістка "Белсата" Ірина Ареховська, фотограф порталу tut.by Вадим Заміровський, кореспонденти "Єврорадіо" Марія Войтович та Артем Майоров, а також журналістка Анастасія Занько.
Журналістів також затримували в Могильові (Олеся Соболевстького та Анжеліку Василевську) та Бобруйську (Сергія Латинського та Олесю Латинську).
Згодом їх всіх відпустили.
Що відомо про протести в Білорусі
- В Білорусі готуються до чергових президентських виборів, призначених на 9 серпня. 19 червня – останній день збору підписів в Білорусі за кандидатів для участі в президентських виборах.
- Початок передвиборчої кампанії в Білорусі відзначився затриманням опозиціонерів.
- Ввечері 18 червня у центрі Мінська відбувся протест. Пікет підтримки перетворився у "ланцюг солідарності", який тривав понад шість годин.
- Люди вишикувалися в "ланцюг солідарності" також в Гомелі, Могильові, Бобруйську, Барановичах, Гродно, Вітебську.
- 19 червня у Мінську ОМОН почав витісняти учасників акції з проспекту Незалежності. Почалися затримання.