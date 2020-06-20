В Беларуси 19 июня был последним днем сбора подписей за кандидатов для участия в президентских выборах. Тогда же состоялись и митинг из-за задержания представителей оппозиции. Во время акций произошли новые задержания, в том числе и журналистов.

Всего в ходе акций протеста по всей Беларуси правоохранители задержали более 120 человек. Такие данные приводит правозащитный центр "Весна".

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Больше всего задержанных было в Минске – более 80 человек. Некоторых избили при задержании.

Среди задержанных – и журналисты. Известно о как минимум восьми журналистах, которых задержал ОМОН в Минске. Они снимали акции протеста.

Белорусское бюро "Радио Свобода" сообщает, что была задержана их журналистка Александра Динько и видеооператор Андрей Рабчик. В полиции заявили, что они были задержаны для установления личности. При этом журналисты имели при себе рабочие удостоверения, а задержание произошло во время прямого эфира.

Видео задержания журналистки "Радио Свобода" в прямом эфире в Беларуси

Среди задержанных – журналист Reuters Владимир Костин, журналистка "Белсат" Ирина Ареховская, фотограф портала tut.by Вадим Замировский, корреспонденты "Еврорадио" Мария Войтович и Артем Майоров, а также журналистка Анастасия Занько.

Журналистов также задерживали в Могилеве (Олеся Соболевстького и Анжелику Василевскую) и Бобруйске (Сергея Латинского и Олесю Латинскую).

Впоследствии их всех отпустили.

Что известно о протестах в Беларуси