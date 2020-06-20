В Беларуси ОМОН задерживал журналистов, которые были в прямом эфире на акциях протеста: видео
В Беларуси 19 июня был последним днем сбора подписей за кандидатов для участия в президентских выборах. Тогда же состоялись и митинг из-за задержания представителей оппозиции. Во время акций произошли новые задержания, в том числе и журналистов.
Всего в ходе акций протеста по всей Беларуси правоохранители задержали более 120 человек. Такие данные приводит правозащитный центр "Весна".
Примечательно Беларусь не отдадим: Лукашенко считает, что протесты в стране "раскачивают" извне
Больше всего задержанных было в Минске – более 80 человек. Некоторых избили при задержании.
Среди задержанных – и журналисты. Известно о как минимум восьми журналистах, которых задержал ОМОН в Минске. Они снимали акции протеста.
Белорусское бюро "Радио Свобода" сообщает, что была задержана их журналистка Александра Динько и видеооператор Андрей Рабчик. В полиции заявили, что они были задержаны для установления личности. При этом журналисты имели при себе рабочие удостоверения, а задержание произошло во время прямого эфира.
Видео задержания журналистки "Радио Свобода" в прямом эфире в Беларуси
Среди задержанных – журналист Reuters Владимир Костин, журналистка "Белсат" Ирина Ареховская, фотограф портала tut.by Вадим Замировский, корреспонденты "Еврорадио" Мария Войтович и Артем Майоров, а также журналистка Анастасия Занько.
Журналистов также задерживали в Могилеве (Олеся Соболевстького и Анжелику Василевскую) и Бобруйске (Сергея Латинского и Олесю Латинскую).
Впоследствии их всех отпустили.
Что известно о протестах в Беларуси
- В Беларуси готовятся к очередным президентским выборам, назначенным на 9 августа. 19 июня – последний день сбора подписей в Беларуси за кандидатов для участия в президентских выборах.
- Начало предвыборной кампании в Беларуси отличился задержанием оппозиционеров.
- Вечером 18 июня в центре Минска состоялся протест. Пикет поддержки превратился в "цепь солидарности", которая длилась более 6 часов.
- Люди выстроились в "цепь солидарности" также в Гомеле, Могилеве, Бобруйске, Барановичах, Гродно, Витебске.
- 19 июня в Минске ОМОН начал вытеснять участников акции с проспекта Независимости. Начались задержания.