Отсутствие реакции на пандемию коронавируса и политические репрессии против оппозиции стали последней каплей для начала массовых протестов в Беларуси. Президент страны Александр Лукашенко оказался в сложной ситуации перед выборами.

Сейчас под арестом находятся десятки оппозиционеров. Дойдет ли дело до белорусского "Майдана" и как настроены протестующие? Об этом – в статье 24 канала.

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Новая вспышка протестов

Один из лидеров оппозиции, блогер Эдуард Пальчис в комментарии для 24 канала рассказал, что вовлеченность людей в протест гораздо больше, чем во время протестов 2010 года.

Если в 2010 реальный рейтинг Лукашенко составлял около 50% и значительной части людей были безразличны протесты, то сейчас за ситуацией следят и высказываются даже ранее аполитичные белорусы. Даже те, кто раньше голосовал за Лукашенко,

– сказал Пальчис.



Акция протеста в 2010 году / Фото Сharter97

В 2010 году десятки тысяч белорусов и сторонники оппозиционных кандидатов вышли на митинг после очередного избрания Лукашенко президентом. Они считали выборы фальсифицированными и требовали перевыборов без участия Лукашенко. Все завершилось провокациями и силовым подавлением протестов. Четверо оппозиционных кандидатов и их соратники получили по несколько лет тюрьмы.

Впервые протесты начались после начала предвыборной кампании. Полиция задержала блогера Сергея Тихановского, который является конкурентом Лукашенко на выборах. Из-за ареста Тихановский не успел зарегистрировать себя кандидатом, поэтому вместо него это сделала его жена.

Стоит отметить, что Лукашенко также "отличился" крайне пассивной позицией относительно эпидемии коронавируса – он до последнего отрицал его существование. Статистика смертности от коронавируса значительно занижена по сравнению с европейскими показателями, а государство ведет себя так, будто ничего не происходит.

Люди начали собирать подписи за принятие кандидатуры Светланы Тихановской, образовав километровые очереди. Сбор подписей сопровождался стихийными митингами в поддержку политзаключенного Сергея Тихановского. Нечто подобное происходило во время сбора подписей в поддержку другого оппозиционного кандидата – Виктора Бабарико.

В народе эти протесты окрестили "тапочными". Митингующие скандировали лозунги с тапочками в руках. Это символизирует оружие, которым они "будут прогонять таракана" из администрации президента. В этом есть намек на сказку Чуковского "Тараканище", в которой большой таракан оказался не таким страшным, как всем кажется.



"Тапочная революция" / Фото EPA / UPG

Митингуешь – за решетку

Полиция начала подавлять стихийные митинги. Люди, которые принимали участие в пикетах, могли на сутки попасть под арест. В особых случаях активистов задерживали на 15 суток и забирали личные вещи.

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Впоследствии задержали еще одного конкурента Лукашенко на выборах – Виктора Бабарико. После этого по всей стране начались протесты за освобождение лидеров. В Минске в день ареста политика люди образовали двухкилометровую "очередь солидарности" и стояли до ночи, скандируя "Отпусти!".

Утром протестующих разогнал ОМОН. В Минске и во многих других регионах временно отключили мобильный интернет. Против протестующих начал работать провластный телеканал "БТ", который ярко осветил малочисленный пикет за Лукашенко и всячески преуменьшал количество протестующих на оппозиционных митингах.

На все акции протеста президент Лукашенко в своих выступлениях реагировал остро и вспоминал якобы негативный опыт Украины.

В тюрьме сидят два новых лидера этого года –Тихановский и Бабарико. Вместе с ними арестовано по уголовным делам множество других людей, которые с ними связаны – более 30 человек, – отметил белорусский оппозиционер Пальчис в комментарии 24 каналу.

С его слов, еще несколько сотен активистов задержаны – им выписывают штрафы и держат под арестом.



Ночной пикет в Минске / Фото "Радыё Свабода"

Дело Тихановского

С развитием цифровых технологий и учитывая подконтрольность самых популярных медиа государству, большую популярность в Беларуси получили политические блогеры. Именно из уст блогеров можно чаще слышать критику действующей власти. Это на руку протестующим, потому что консолидация активистов происходит децентрализовано через интернет, почти без привлечения общественных организаций и "классических" методов агитации.

Тенденция на цифровизацию протеста сейчас актуальна во всем мире. Например, значительную роль в американском движении #BlackLivesMatter играет Twitter. Так же российский оппозиционер Навальный собирает и популяризирует свои митинги с помощью инструментов социальных сетей ВКонтакте, YouTube и Instagram.

Один из блогеров, который приобрел наибольшую популярность – Сергей Тихановский, который ведет канал "Страна для жизни". Он – белорусский предприниматель, который решил стать блогером и попытался выдвинуть свою кандидатуру в президенты. Из-за ареста на выборы зарегистрировалась его жена.

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Тихановский владеет видеостудией "Компас", которая снимала рекламу многим крупным компаниям. Именно поэтому видео Тихановского отличаются высоким качеством продакшна. В своем блоге он ездит по провинциальным городам и освещает проблемы, к которым якобы привела власть. Тихановский очень часто дает слово простым людям и не особо вдается в большие политические материи.



Блогер Сергей Тихановский / Фото Tut.by

На канале блогер в довольно настойчивом стиле призывает людей выходить на улицы и не бояться арестов. Канал "Страна для жизни" оформлен в мобилизующем красном цвете. Блогер номинально является главным лидером "улицы".

Задержали Тихановского после очередного освобождения. Он собирал подписи за свою жену. К нему подошли две женщины, которые начали настойчиво задавать вопросы, трогать за руки и провоцировать. Затем пришел милиционер, который попытался задержать Тихановского. Кто-то из толпы попытался оттянуть милиционера и милиционер упал на землю. Неизвестно, были ли это провокаторы, но Тихановского задержали и повезли в участок.

По информации правозащитников, до 26 июня Тихановский будет сидеть в карцере. Точная причина его задержания пока никому неизвестна. Во время обысков у Тихановского дома нашли в разных местах 900 тысяч долларов. Лукашенко заявил, что "знает откуда он приехал и какое у него гражданство", очевидно, намекая на Россию.

Жена заявила, что не знала об этих деньгах. До сих пор непонятно, по каким уголовным производствам проводили обыск.

Дело Бабарико

Виктор Бабарико – главный конкурент Лукашенко на предстоящих выборах.

Кандидат 20 лет работал главой "Белгазпромбанка", который принадлежит российскому "Газпрому". Беларусь обвиняет банк в неуплате налогов и отмывании денег. Лукашенко принудительно сменил правление банка для выяснения обстоятельств. В речи он заявил, что это не политическое решение, дело действительно идет о махинациях, а Бабарико якобы пошел в президенты, чтобы скрыть свои преступления и сделать из себя мученика.



Виктор Бабарико / Фото со страницы на Facebook

Сам Бабарико заявил, что решение является политически мотивированным, а преследованию также подверглись его коллеги-менеджеры из банка. В "Газпроме" заявили, что решение Беларуси незаконное и пообещали защищать свои права всеми доступными методами.

В правлении банка действия властей Беларуси считают рейдерским захватом, нарушающим не только государственное, но и международное законодательство.

Глава Беларуси заявил, что хочет, чтобы Бабарико попал на выборы и ему пришлось отвечать народу, "как при такой диктатуре лукашенковской он создал эту собственность и как он взятки давал". Со слов Лукашенко, они ведут дело этого банка с 2016 года.

Сейчас Виктор Бабарико является зарегистрированным кандидатом в президенты. Сейчас он находится под стражей. Обвинения также выдвинули его сыну Эдуарду.

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Будет ли "Майдан"?

Председатель Центрального избирательного комитета Беларуси Лидия Ермошина заявила, что предстоящие выборы будут проходить в "особых условиях" без представителей общественных объединений и наблюдателей. На участках должны обеспечить стримы, с помощью которых люди якобы смогут контролировать избирательный процесс. Это значительно увеличивает шансы Лукашенко на победу, ведь простора для фальсификаций и манипуляций будет множество.

В 21 веке значительную роль в революциях и переворотах играет гражданское общество, которое представлено общественными организациями. Эти организации координируются друг с другом и координируют своих сторонников.

Независимый эксперт Александр Хмелевский считает, что граждане в Беларуси достаточно активны. В частности, в стране зарегистрировано около 3000 общественных организаций, направленных на защиту прав человека, культуру, экологию, образование, молодежную политику и тому подобное.



Омоновцы "пакуют" протестующего / Фото "Радыё Свабода"

Под вопросом остается реальная способность оппозиционных кандидатов управлять страной. Если люди будут голосовать против Лукашенко, то к власти может прийти как блогер, так и банкир вообще без политического опыта. Это является уязвимым местом обоих оппозиционных кандидатов.

"Единой идеологии или программы для изменений нет, и даже во многом люди не сильно интересуются ею, потому что понимают, что первая задача – это убрать Лукашенко. Поэтому народ подписывается или выступает за кандидатов больше за тех, кто сможет протаранить авторитаризм", – сказал оппозиционер Эдуард Пальчис в комментарии 24 каналу.

Однако, в своих стремлениях активисты готовы бороться и после выборов выйти на площадь, если это потребуется.

Если власть будет и дальше разжигать и давать повод для агрессии, то, скорее всего, люди выйдут вечером 9 августа (день выборов, – авт.) на улицы. Если до сих пор не введут неформальное полувоенное состояние,

– подытожил Пальчис.

В то же время наблюдаем тенденцию, как работники милиции и ОМОНа друг за другом анонимно публикуют фото с поддержкой протестующих. Некоторые из них даже сдают погоны. Поэтому позиции Лукашенко во время беспорядков могут быть слабее, чем в 2010 году.

Некоторые представители милиции и ОМОНа солидарны с белорусами / Фото из открытых источников

Неопределенной остается поддержка кандидатов из-за рубежа. Если Европа просто призывает воздержаться от политических преследований, а местное "Радио Свобода" активно освещает протест, то привязать какого-то конкретного кандидата к Западу представляется довольно трудным делом.

Другое дело, когда речь идет о России, считает эксперт из центра политических исследований "Доктрина" Глеб Парфенов. По его мнению, является очевидной лояльность Бабарико и Тихановского к России. На это указывает также поддержка оппозиционеров со стороны российских государственных СМИ. То есть, Россия заинтересована в их победе.

"Не может попасть в руководство "Белгазпромбанка" случайный человек, пусть это даже и филиал "Газпрома". Плюс Бабарико, как и Тихановский, продвигал выгодные России идеи и по языку, и по изменению власти и по другим аспектам государственной политики. Потом, когда увидели другой отклик общества по этим темам, – начали играть на оппозиционных либеральных идеях. Такие маневры не дают повода для 100% доверия этим кандидатам", – сказал Парфенов.

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В самой оппозиционной среде Беларуси не могут точно назвать кого-то пророссийским или проевропейским. Да и в обществе пока не стоит главным вопрос дальнейшего курса страны. Оппозиция настроена на свержение режима Лукашенко.

"У Лукашенко до сих пор достаточная поддержка в обществе, в то время как поддержка оппозиционных кандидатов значительно ниже, а их программы довольно невнятные. Поэтому есть большая вероятность, что Лукашенко удержит власть и переизберется на следующий срок. Однако, уровень его поддержки в обществе существенно сократится и этот президентский срок будет для него чрезвычайно сложным", – сказал независимый эксперт Александр Хмелевский в комментарии 24 каналу.