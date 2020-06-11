За два месяца до президентских выборов, когда оппозиционные кандидаты, собирая подписи, развели в стране давно не виданную политическую активность, Александр Лукашенко решил сменить премьера и обновить Совет министров.

Правительство покинули те, кого считали сторонниками реформ, а представительство силовиков, наоборот, расширилось, показывая, как белорусское руководство собирается преодолевать предвыборную нестабильность и экономический кризис.

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Исправление крена

Белорусское правительство покинули премьер-министр Сергей Румас, первый вице-премьер Дмитрий Крутой и министр финансов Максим Ермолович. Всех троих называли либералами, хотя им больше подходит термин технократы-монетаристы.

Эти люди в связке с Нацбанком выступали против того, чтобы заливать экономику деньгами и поддерживать неэффективный госсектор. Вместо этого они предлагали рыночные преобразования и строгую монетарную политику. Никаких значимых реформ им провести не позволили, но и резких откатов в командно-административный дирижизм они не допускали.

Теперь Румас уходит в бизнес, Ермолович – послом в какую-то из европейских стран, а Крутой – в администрацию президента. Потери для реформаторского крыла правительства довольно значительные, но полным разгромом это не назовешь.

Замена Румаса оказалась по-настоящему контрастной. Новым белорусским премьером будет 46-летний Роман Головченко, карьерный силовик, поработавший в Совбезе, Генпрокуратуре и администрации президента. Последние десять лет он занимался вооружениями.

На пост премьера Головченко переходит с места главы Государственного военно-промышленного комитета. До этого он был послом в странах Персидского залива – это один из главных рынков для белорусского экспорта вооружений. Сложно придумать более деликатные должности, для работы на которых требуется полное доверие президента.

Головченко связывают с двумя теневыми силовыми тяжеловесами – самым давним соратником президента Виктором Шейманом и помощником Лукашенко по нацбезопасности, его старшим сыном Виктором. Шейман дважды встречался с президентом за неделю до обновления правительства и, судя по всему, посоветовал нового премьера, с которым работал в разных ведомствах в 2000-е годы. Знающие люди описывают Головченко не как убежденного ретрограда, а скорее как эффективного менеджера из военной сферы. Его, как и прошлого премьера, можно назвать надежным технократом, но не с банковским опытом, а с силовым.

Теперь надолго, если не навсегда уходят в прошлое мечты либеральных наблюдателей внутри страны и надежды ее западных партнеров на рыночные реформы сверху, авторитарную модернизацию по сингапурскому или южнокорейскому образцу.

Последние годы показали, что правительство в этой системе власти просто не способно проводить собственный курс. Оно – администратор президентских решений. Сейчас форма пришла в гармонию с содержанием.

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Не время строить

Ответ на вопрос "почему сейчас?" дал сам Лукашенко: "Время сегодня не то, чтобы ломать. Даже не время строить. Сегодня надо спасти то, что построено". Это в первую очередь реакция на экономический кризис, который начался в стране еще до пандемии, но усугубился с ее приходом.

Смещая задачу правительства с развития на сохранение, Лукашенко дал волю собственным инстинктам. Для него нынешний кризис – время максимальной мобилизации, когда нужно стиснуть зубы на фоне внешних угроз. Нужны не эксперименты, а дисциплина, и лучше бы – военная. Отсюда и фигура нового премьера.

Тренд на мобилизацию власти начался как минимум с конца прошлого года. Тогда из парламента убрали двух травоядных оппозиционеров, а главой администрации президента стал выходец из КГБ Игорь Сергеенко.

Обновление правительства закрепляет контроль силовиков за всеми значимыми институтами белорусской власти. Но это и близко не похоже на хунту, потому что над ними все равно нависает президент. Да и сами белорусские силовики – далеко не сплоченная каста, а скорее конгломерат конкурирующих групп.

Тем не менее нетрудно предсказать, что докладные на столе Лукашенко будут становиться все более похожими на военные рапорты, откуда бы эти бумаги ни шли. Это тоже программирует на определенный тип решений.

Пока неясно, чем на практике будет отличаться курс нового правительства от старого. С уходом команды, которая вела переговоры о кредитах с МВФ и другими западными институтами, это направление могут подморозить.

В условиях затяжного кризиса в отношениях с Россией и ее отказа поддерживать белорусскую экономику деньги и новых партнеров придется искать в других местах. Тут может пригодиться опыт работы Головченко послом в арабских странах и давние связи нового вице-премьера Снопкова с Китаем.

Внутри страны от нового правительства можно ждать большего вмешательства в экономику – перекладывания проблем госсектора на банки, протекционизма и более активного контроля цен.

Но власть вряд ли вернется к щедрой эмиссии и раздаче дешевых кредитов госпредприятиям. Во главе Нацбанка осталась та же команда монетаристов, да и сам Лукашенко, кажется, хорошо понял, как быстро включение печатного станка приводит к тому, что люди скупает валюту, а девальвация с инфляцией съедают все вливания в экономику в течение нескольких месяцев.

Люди, которые вели переговоры с Россией по дорожным картам интеграции в 2019 году, почти в полном составе покинули правительство. А значит, в кабинете не осталось никого, кому эти инициативы были бы особенно дороги хотя бы из-за вложенных в них усилий.

Осадное положение

Вся предвыборная кампания для Лукашенко превратилась в попытки убедить белорусское общество и номенклатуру в существовании опасных угроз, от которых он спасает страну. Даже назначая правительство, он решил напомнить "некоторым, кто забыл", как президент Узбекистана с сотнями трупов подавлял бунт в Андижане, а глава Таджикистана "с пулеметом наперевес" брал штурмом Душанбе.

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Верит сам Лукашенко в такие сценарии или нет, но в этой ситуации не обойтись без кабинета военного времени. Однако глубокий спад экономики, рост влияния силовиков в системе, предвыборные репрессии и сомнения в лояльности чиновников – неоднозначный фон для переизбрания. Не до конца ясно, на какой ресурс, кроме штыков, Лукашенко планирует опираться на своем шестом сроке.

Автор: АртемШрайбман



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