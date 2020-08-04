Александр Лукашенко не может в открытой конкурентной борьбе победить, поэтому он прибегает к различным "фокусам", чтобы снять наиболее реальных и наиболее сильных конкурентов с президентской кампании.

Об этом оппозиционер и оппонент нынешнего президента Беларуси Александра Лукашенко – Валерий Цепкало заявил в эфире 24 канала.

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Он пояснил, что Лукашенко оставил Светлану Тихановскую, ведь подумал "ладно, пусть будет" и не поверил, что президентом может стать человек, который не имеет жизненного, политического, хозяйственного опыта, который в принципе занимался все время воспитанием детей.

Он абсолютно был уверен в том, что победит так же легко, как и на предыдущих выборах, где у него было 3 кандидата спойлера. Считал, что Светлана Тихановская максимально может набрать каких-то 7-8% наиболее радикального электората,

– сообщил Валерий Цепкало.

"Я принял решение со своим штабом оказать помощь Светлане Тихановской. Мы также говорили со штабом Виктора Бабарико. Сам он, конечно, никакого указания давать не мог", – отметил Валерий Цепкало.

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Он отметил, что они смогли убедить штаб Виктора Бабарико сплотиться вокруг кандидата, которого Лукашенко рассматривал только как технического. Все для того, чтобы помочь Светлане Тихановской победить.

Смотрите полный комментарий Валерия Цепкало 24 каналу:

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