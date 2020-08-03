Правительство Беларуси не скрывает, что выборы сфальсифицируют, – оппонент Лукашенко Цепкало
Оппонент нынешнего президента Беларуси Валерий Цепкало приехал в Киев, ведь в Беларуси, по его словам, его хотят арестовать. Цепкало заявил, что правительство Беларуси делает все, чтобы на выборах победил Лукашенко. Власть даже не скрывает, что выборы сфальсифицируют.
Об этом Валерий Цепкало заявил в эфире 24 канала и добавил, что все требования белорусских граждан касательно прозрачности подсчета голосов полностью отрицаются Центральной избирательной комиссией.
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"Они (правительство Беларуси – 24 канал) не то, что могут что-то подтасовать. Они не скрывают этого. Они не скрывают, что собираются сфальсифицировать выборы", – сказал Цепкало.
По его словам, Центральная избирательная комиссия полностью подчиняется Лукашенко и делает все, что он скажет. Цепкало отметил, что избирательная комиссия применяет все усилия для того, чтобы провести эти выборы закрыто и не показывать реальные результаты волеизъявления белорусов. В частности, используют следующие методы:
- не допускают иностранные СМИ;
- хотят избавиться от международных избирателей, ведь им прислали приглашение очень поздно и они не могли собрать людей, чтобы стать международными наблюдателями.
- Независимые наблюдатели также не будут допущены, ведь Центризбирком ограничил число наблюдателей и это будут люди, которые близки к Лукашенко.
Лукашенко объявляет войну народа – Цепкало
Как подтвердил Цепкало, власти Беларуси уже готовят общественное мнение. "Сам факт, что Лукашенко встречается не с гражданами, а в воинских частях и милиции – они ему показывают, как будут разгонять людей", – заверил Цепкало.
Лукашенко объявляет войну своему народу, он готовится и заявляет, что выборы сфальсифицирует. Он не признает народ Булоруси. Он называет их "народишка". Рассчитывает, что сможет победить только с помощью силы,
– отметил Цепкало.
Оппонент Лукашенко заявил, что это может спровоцировать агрессивные настроения в обществе, ведь граждане понимают, что только массовый выход на улицы и демонстрации могут направить страну на демократический путь.
Что известно о выборах президента Беларуси?
Выборы собрались в 9 августа 2020 года. В Беларуси запретили публиковать реальные данные соцопросов о поддержке кандидата в президенты Александра Лукашенко. Однако местное издание "Наша Нива" таки обнародовало результаты опроса до вступления в силу этого запрета. Как оказалось, лидера Беларуси Александра Лукашенко поддерживают всего 3% населения.