Оппонент нынешнего президента Беларуси Валерий Цепкало приехал в Киев, ведь в Беларуси, по его словам, его хотят арестовать. Цепкало заявил, что правительство Беларуси делает все, чтобы на выборах победил Лукашенко. Власть даже не скрывает, что выборы сфальсифицируют.

Об этом Валерий Цепкало заявил в эфире 24 канала и добавил, что все требования белорусских граждан касательно прозрачности подсчета голосов полностью отрицаются Центральной избирательной комиссией.

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"Они (правительство Беларуси – 24 канал) не то, что могут что-то подтасовать. Они не скрывают этого. Они не скрывают, что собираются сфальсифицировать выборы", – сказал Цепкало.

По его словам, Центральная избирательная комиссия полностью подчиняется Лукашенко и делает все, что он скажет. Цепкало отметил, что избирательная комиссия применяет все усилия для того, чтобы провести эти выборы закрыто и не показывать реальные результаты волеизъявления белорусов. В частности, используют следующие методы:

не допускают иностранные СМИ;

хотят избавиться от международных избирателей, ведь им прислали приглашение очень поздно и они не могли собрать людей, чтобы стать международными наблюдателями.

Независимые наблюдатели также не будут допущены, ведь Центризбирком ограничил число наблюдателей и это будут люди, которые близки к Лукашенко.

Справка. Валерий Цепкало хотел баллотироваться на предстоящих президентских выборах в Беларуси. Однако его кандидатуру не зарегистрировал ЦИК. Позже он заявил, что его хотят арестовать в Беларуси, поэтому сейчас Цепкало находится в Киеве.

Лукашенко объявляет войну народа – Цепкало

Как подтвердил Цепкало, власти Беларуси уже готовят общественное мнение. "Сам факт, что Лукашенко встречается не с гражданами, а в воинских частях и милиции – они ему показывают, как будут разгонять людей", – заверил Цепкало.

Лукашенко объявляет войну своему народу, он готовится и заявляет, что выборы сфальсифицирует. Он не признает народ Булоруси. Он называет их "народишка". Рассчитывает, что сможет победить только с помощью силы,

– отметил Цепкало.

Оппонент Лукашенко заявил, что это может спровоцировать агрессивные настроения в обществе, ведь граждане понимают, что только массовый выход на улицы и демонстрации могут направить страну на демократический путь.