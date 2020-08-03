Опонент теперішнього президента Білорусі Валерій Цепкало приїхав у Київ, адже у Білорусі, за його словами, його хочуть заарештувати. Цепкало заявив, що уряд Білорусі робить все, аби на виборах переміг Лукашенко. Влада навіть не приховує, що вибори сфальсифікують.

Про це Валерій Цепкало заявив в ефірі 24 каналу та додав, що всі вимоги білоруських громадян щодо прозорості підрахунку голосів повністю заперечуються Центральною виборчою комісією.

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"Вони (уряд Білорусі – 24 канал) не те, що можуть щось підтасувати. Вони не приховують цього. Вони не приховують, що збираються сфальсифікувати вибори", – сказав Цепкало.

За його словами, Центральна виборча комісія повністю підпорядковується Лукашенку і робить все, що він скаже. Цепкало зауважив, що виборча комісія застосовує всі зусилля для того, щоб провести ці вибори закрито і не показувати реальні результати волевиявлення білорусів. Зокрема, використовують такі методи:

не допускають іноземні ЗМІ;

хочуть позбутись міжнародних виборці, адже їм надіслали запрошення дуже пізно і вони не могли зібрати людей, щоб стати міжнародними спостерігачами.

Незалежні спостерігачі також не будуть допущені, адже Центрвиборчком обмежив кількість спостерігачів і це будуть люди, які є близькими до Лукашенка.

Довідка. Валерій Цепкало хотів балотуватися на майбутніх президентських виборах у Білорусі. Однак його кандидатуру не зареєструвала ЦВК. Пізніше він заявив, що його хочуть арештувати у Білорусі, тому зараз Цепкало перебуває у Києві.

Лукашенко оголошує війну народу, – Цепкало

Як ствердив Цепкало, влада Білорусі вже готує суспільну думку. "Сам факт, що Лукашенко зустрічається не з громадянами, а у військових частинах та міліції – вони йому показують, як розганятимуть людей", – запевнив Цепкало.

Лукашенко оголошує війну своєму народу, він готується і заявляє, що вибори сфальсифікує. Він не признає народ Булорусі. Він називає їх "народішка". Розраховує, що зможе перемогти виключно за допомогою сили,

– наголосив Цепкало.

Опонент Лукашенка заявив, що це може спровокувати агресивні настрої у суспільстві, адже громадяни розуміють, що тільки масовий вихід на вулиці та демонстрації можуть направити країну на демократичний шлях.