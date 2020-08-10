Що відомо про Світлану Тихановську: головну опонентку Лукашенка на виборах в Білорусі
На цьогорічних президентських виборах у Білорусі неабияку підтримку здобула Світлана Тихановська. Однак за офіційними першими результатами ЦВК вона набрала лише 9,9% голосів. Білоруси ж не вірять у правдивість голосування та вважають результати сфальсифікованими.
Більше про те, хто така Світлана Тихановська та як вона опинилася у великій політиці – читайте у матеріалі 24 каналу.
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Біографія Світлани Тихановської
Головна опозиційна кандидатка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська (жіноче прізвище Пилипчук) народилася 11 вересня 1982 року у місті Мікашевичі, що розташоване у південній частині Білорусі.
Освіта
Закінчила Мікашевицьку середню школу із золотою медаллю і вступила на навчання до Мозирського державного педагогічного університету за спеціальністю вчитель англійської та німецької мов.
Особисте життя
На четвертому курсі університету Світлана познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком – Сергієм Тихановським. Було це у 2003 році в Мозирі. Згодом пара одружилася, наразі вони виховують сина та доньку 2010 та 2016 років народження відповідно.
Що відомо про чоловіка Світлани – Сергія Тихановського
- Опозиціонера Сергія Тихановського затримали під час мітингів у Мінську. Сталося це ще у травні під Могилевом. На Тихановського повісили адміністративне правопорушення і наращі він перебуває у СІЗО.
- Тихановський є власником популярного ютуб-каналу під назвою "Країна для життя", який кидає виклик білоруській владі.
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Зауважимо, що Тихановський за два роки до початку своєї медіа діяльності відвідав окупований Росією Крим, де прославляв "русский мир".
Позиція Тихановської щодо анексії Криму
Світлана Тіхановська все ж відповіла з другої спроби на запитання, кому належить Крим. Раніше вона намагалась уникнути відповіді щодо цього.
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Після певної паузи Тихановська відповіла, що Крим юридично належить Україні.
Можна я скажу так, як прийнято говорити в нашій країні, як прийнято за міжнародними законами? Юридично Крим український, фактично – російський. І не мучте мене більше,
– сказала вона.
Вона також додала, що їй дуже боляче через те, що "в Україні війна, яка розділяє людей і налаштовує один проти одного". За словами Тихановської, вона виступає проти будь-якого прояву війни.
Інтерв'ю Світлани Тихановської: дивіться відео
Політична кар'єра
Світлана Тихановська працювала перекладачкою з англійської мови, зокрема на організації, які займались допомогою постраждалим від Чорнобильської аварії на гроші західних донорів. Вчителькою вона так і не змогла попрацювати. У політиці Світлана Тихановська опинилася не за власних політичний амбіцій, а для того, щоб підтримати чоловіка.
ЦВК Білорусі відмовила в реєстрації ініціативної групи Сергія Тихановського, аргументувавши це тим, що заява підписана їм не власноруч. Той цього зробити просто фізично не міг, адже відбував адміністративний арешт.
Тоді Світлана, бажаючи проявити солідарність з чоловіком і показати всім, що не опустила руки, подала необхідні документи на офіційне підтвердження статусу кандидата в президенти. Після цього Тихановська збирала масові мітинги на свою підтримку.
Цікаво Тихановська – президент Білорусі: Вікіпедія потішила
ЦВК каже про те, що за Тихановську віддали свої голоси майже 10%, а за Лукашенка проголосували 80%. Однак білоруси наголошують, що результати сильно перекручені й насправді президентом Білорусі мала б стати Тихановська.
Рейтинг Світлани Тихановської та інших кандидатів: як проголосували білоруси
- Андрій Дмитрієв – 60 тисяч 543 людини (1,04%),
- Анна Конопацька – 97 тисяч 926 людей (1,68%),
- Олександр Лукашенко – 4 мільйони 652 тисячі 423 людини (80,23%),
- Світлана Тихановська – 574 тисячі 312 людей (9,9%),
- Сергій Черечень – 65 тисяч 784 людини (1,13%),
- проти всіх – 6,02%.
Протести у Білорусі: головне
- ЦВК оголосила перші результати президентських виборів у Білорусі. Згідно з ними, перемогу з величезним відривом здобув Олександр Лукашенко. А його головна опонентка Світлана Тихановська набрала лише 6,8%.
- Білоруси заявили, що вибори були сфальсифікованими й вийшли на вулиці міст на протест. Одразу після того, як закрилися виборчі дільниці в Білорусі силовики почали затримувати людей.
- Протягом попередніх двох діб до виборів у Мінськ прибувала важка техніка і водомети, стягувалися війська.
- У Мінську сталися масштабні сутички з ОМОНом, ті залучили рушниці із гумовими кулями, водомети.
- Автомобіль ОМОНу у столиці Білорусі в'їхав у натовп протестувальників, внаслідок чого постраждав чоловік.
- Лише близько третьої ночі протестувальники стали залишати вулиці Мінська, де відбулися криваві сутички. Правозахисники вже публікують списки затриманих силовиками.