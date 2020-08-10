На цьогорічних президентських виборах у Білорусі неабияку підтримку здобула Світлана Тихановська. Однак за офіційними першими результатами ЦВК вона набрала лише 9,9% голосів. Білоруси ж не вірять у правдивість голосування та вважають результати сфальсифікованими.

Більше про те, хто така Світлана Тихановська та як вона опинилася у великій політиці – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Біографія Світлани Тихановської

Головна опозиційна кандидатка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська (жіноче прізвище Пилипчук) народилася 11 вересня 1982 року у місті Мікашевичі, що розташоване у південній частині Білорусі.

Освіта

Закінчила Мікашевицьку середню школу із золотою медаллю і вступила на навчання до Мозирського державного педагогічного університету за спеціальністю вчитель англійської та німецької мов.

Особисте життя

На четвертому курсі університету Світлана познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком – Сергієм Тихановським. Було це у 2003 році в Мозирі. Згодом пара одружилася, наразі вони виховують сина та доньку 2010 та 2016 років народження відповідно.

Зверніть увагу! Напередодні президентських виборів у Білорусі Світлана Тихановська вивезла своїх дітей до ЄС. Відомо, що їй погрожували в'язницею та позбавленням батьківських прав.

Що відомо про чоловіка Світлани – Сергія Тихановського

Опозиціонера Сергія Тихановського затримали під час мітингів у Мінську. Сталося це ще у травні під Могилевом. На Тихановського повісили адміністративне правопорушення і наращі він перебуває у СІЗО.

Тихановський є власником популярного ютуб-каналу під назвою "Країна для життя", який кидає виклик білоруській владі.

Зауважимо, що Тихановський за два роки до початку своєї медіа діяльності відвідав окупований Росією Крим, де прославляв "русский мир".



Сергій Тихановський / Фото "Белсат ТВ" Сергій Тихановський / Фото "Белсат ТВ"

Позиція Тихановської щодо анексії Криму

Світлана Тіхановська все ж відповіла з другої спроби на запитання, кому належить Крим. Раніше вона намагалась уникнути відповіді щодо цього.

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Після певної паузи Тихановська відповіла, що Крим юридично належить Україні.

Можна я скажу так, як прийнято говорити в нашій країні, як прийнято за міжнародними законами? Юридично Крим український, фактично – російський. І не мучте мене більше,

– сказала вона.

Вона також додала, що їй дуже боляче через те, що "в Україні війна, яка розділяє людей і налаштовує один проти одного". За словами Тихановської, вона виступає проти будь-якого прояву війни.

Інтерв'ю Світлани Тихановської: дивіться відео

Політична кар'єра

Світлана Тихановська працювала перекладачкою з англійської мови, зокрема на організації, які займались допомогою постраждалим від Чорнобильської аварії на гроші західних донорів. Вчителькою вона так і не змогла попрацювати. У політиці Світлана Тихановська опинилася не за власних політичний амбіцій, а для того, щоб підтримати чоловіка.

ЦВК Білорусі відмовила в реєстрації ініціативної групи Сергія Тихановського, аргументувавши це тим, що заява підписана їм не власноруч. Той цього зробити просто фізично не міг, адже відбував адміністративний арешт.

Тоді Світлана, бажаючи проявити солідарність з чоловіком і показати всім, що не опустила руки, подала необхідні документи на офіційне підтвердження статусу кандидата в президенти. Після цього Тихановська збирала масові мітинги на свою підтримку.

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ЦВК каже про те, що за Тихановську віддали свої голоси майже 10%, а за Лукашенка проголосували 80%. Однак білоруси наголошують, що результати сильно перекручені й насправді президентом Білорусі мала б стати Тихановська.

Рейтинг Світлани Тихановської та інших кандидатів: як проголосували білоруси

Андрій Дмитрієв – 60 тисяч 543 людини (1,04%),

Анна Конопацька – 97 тисяч 926 людей (1,68%),

Олександр Лукашенко – 4 мільйони 652 тисячі 423 людини (80,23%),

Світлана Тихановська – 574 тисячі 312 людей (9,9%),

Сергій Черечень – 65 тисяч 784 людини (1,13%),

проти всіх – 6,02%.

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