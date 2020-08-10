У статті на Вікіпедії про президента Білорусі новим очільником держави стала Світла Тихановська. Вона є опозиційною кандидаткою та її називають головною конкуренткою чинного білоруського лідера Олександра Лукашенка.

У Вікіпедії Тихановська стала президентом

Таке повідомлення з’явилося приблизно опівночі проти 10 серпня (9 пройшло основне голосування на виборах – 24 канал). І провисіло лише кілька хвилин на українській і англійській версіях. Мовилося, що Тихановська очолила Білорусь з 10 серпня. Про це повідомляє 24 канал.

Важливо Зупиніть насилля, завтра білоруси прокинуться в новій країні: Тихановська звернулась до ОМОНу

Вікіпедія зробила Тихановську президентом Білорусі: фото, відео

Наразі ж модератори ресурсу усе змінили, і президентом знову став Лукашенко. Обіймає він цю посаду від 20 липня 1994 року.

Зауажимо, що статті у Вікіпедії може редагувати будь-хто. Щоправда, є деякі статті, що є закритими для цього. Крім того, модератори оперативно реагують, якщо у статті про актуальні гучні події щось змінено.

До теми Лукашенко чи Тихановська: перші результати голосування на виборах президента Білорусі

Що відомо про Світлану Тихановську та її підтримку Опозиціонер Сергій Тихановський хотів балотуватися у президенти Білорусі. Однак раніше його затримали , згодом суд продовжив йому арешт на 15 діб. На Тихановського повісили адміністративне правопорушення, тому кандидатом у президенти зареєструвалася його дружина – Світлана Тихановська.

у президенти Білорусі. Однак раніше , згодом суд продовжив йому арешт на 15 діб. На Тихановського тому – Світлана Тихановська. Основні опозиційні кандидати об'єдналися та підтримали Тихановську. Загалом, попри численні арешти, реєстрація Тихановської є знаковою подією для Білорусі, адже Лукашенко чи не вперше матиме на виборах реальну конкурентку.

Натомість інших кандидатів, зокрема, Валерія Цепкала та Віктора Бабарику не зареєстрували. Бабарика взагалі сидить у СІЗО, проти нього порушили кримінальну справу.

Бабарика взагалі сидить у СІЗО, проти нього порушили кримінальну справу. Раніше Лукашенко виголошував чимало сексистських заяв, мовляв "людина в спідниці" не здатна бути головнокомандувачкою і керувати країною. Вибори в Білорусі: коротко

Головний день голосування на президентських виборах в Білорусі – 9 серпня. До цього упродовж 5 днів білоруси могли проголосувати за свого кандидата у президенти на попередніх виборах.

Участь у перегонах беруть 5 кандидатів – голова партії Білоруська соціал-демократична "Грамада" Сергій Черечень , власне Світлана Тихановська , ексдепутат Анна Канопацька , співголова об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв і чинний президент Олександр Лукашенко . Останній балотуватиметься на 6 термін.

, власне , ексдепутат , співголова об'єднання "Говори правду" і чинний президент . Останній балотуватиметься на 6 термін. Власне Тихановська є головною конкуренткою Лукашенка на виборах. Її підтримують також опозиційні кандидати, яких ЦВК не зареєструвала для участі у виборах.

Напередодні виборів у Білорусі почалися переслідування та затримання опозиційних активістів, що викликало обурення у громадськості. У Мінську декілька разів збиралися мітинги та акції протесту, але їх розганяв ОМОН.

Німеччина, Франція і Польща закликали Білорусь провести прозорі та чесні вибори президента.

Як пройшов основний день голосування під час виборів президента Білорусі – можете ознайомитися за цим посиланням.