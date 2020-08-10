Тихановська – президент Білорусі: Вікіпедія потішила
У статті на Вікіпедії про президента Білорусі новим очільником держави стала Світла Тихановська. Вона є опозиційною кандидаткою та її називають головною конкуренткою чинного білоруського лідера Олександра Лукашенка.
У Вікіпедії Тихановська стала президентом
Таке повідомлення з’явилося приблизно опівночі проти 10 серпня (9 пройшло основне голосування на виборах – 24 канал). І провисіло лише кілька хвилин на українській і англійській версіях. Мовилося, що Тихановська очолила Білорусь з 10 серпня. Про це повідомляє 24 канал.
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Вікіпедія зробила Тихановську президентом Білорусі: фото, відео
Наразі ж модератори ресурсу усе змінили, і президентом знову став Лукашенко. Обіймає він цю посаду від 20 липня 1994 року.
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До теми Лукашенко чи Тихановська: перші результати голосування на виборах президента Білорусі
- Головний день голосування на президентських виборах в Білорусі – 9 серпня. До цього упродовж 5 днів білоруси могли проголосувати за свого кандидата у президенти на попередніх виборах.
- Участь у перегонах беруть 5 кандидатів – голова партії Білоруська соціал-демократична "Грамада" Сергій Черечень, власне Світлана Тихановська, ексдепутат Анна Канопацька, співголова об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв і чинний президент Олександр Лукашенко. Останній балотуватиметься на 6 термін.
- Власне Тихановська є головною конкуренткою Лукашенка на виборах. Її підтримують також опозиційні кандидати, яких ЦВК не зареєструвала для участі у виборах.
- Напередодні виборів у Білорусі почалися переслідування та затримання опозиційних активістів, що викликало обурення у громадськості. У Мінську декілька разів збиралися мітинги та акції протесту, але їх розганяв ОМОН.
- Німеччина, Франція і Польща закликали Білорусь провести прозорі та чесні вибори президента.