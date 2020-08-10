Опозиційна кандидатка на виборах президента Білорусії Світлана Тихановська звернулася до білоруських силовиків та армії. Вона закликала зупинити насильство на вулицях міст, де проходять багатотисячні акції протесту.

Тихановська закликала силовиків згадати, що вони теж є частиною народу. Її слова цитує видання TUT.by, з яким вона зв'язалась.

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Що сказала Тихановська у зверненні до білорусів

Вона також звернулась і до своїх прихильників і попросила їх уникути провокацій і не давати силовикам приводу для застосування сили.

Я знаю, що білоруси прокинутися завтра вже в новій країні і сподіваюся на те, що завтра будуть тільки хороші новини. Будь ласка, зупиніть насильство. Перш за все, офіцери, я знаю, що ви можете це зробити,

– закликала Тихановська.

Опозиціонерка також запевнила, що вірить у свою перемогу і подякувала білорусам, які не злякались і вийшли на вулиці для відстоювання свого вибору.

"Я вірю, що ми перемогли, бо подолали свій страх, подолали нашу аполітичність, подолали апатію та байдужість. Це перемоги, які важливіші за всі інші перемоги", – наголосила вона.

Фото та відео масштабних сутичок силовиків з протестувальниками у Білорусі – дивіться за посиланням.

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