На проспекті Переможців в Мінську тривають жорсткі сутички між протестувальниками і ОМОНом: силовики використали світлошумові гранати і водомети. Надалі керівництво силових відомств зібралося на екстрене засідання.

Оперативний штаб Міністерства внутрішніх справ Білорусі екстрено збирається через масові протести у Білорусі. Про це повідомляє телеграм-канал NEXTA Live. Головне У Білорусі після виборів почалися масові протести: між силовиками та людьми спалахнули сутички Зазначимо: офіційні сайти білоруських відомств наразі не працюють, у країні взагалі почалися проблеми з інтернетом та зв'язком. Протести у Білорусі: головне 9 серпня відбулися вибори президента Білорусі, у яких за даними екзитполів з великим відривом переміг чинний президент Олександр Лукашенко , а його головна опонентка Світлана Тихановська набрала лише 6,8%.

, а його головна опонентка Світлана Тихановська набрала лише 6,8%. Після оголошення результатів виборів за даними національного екзитполу тисячі білорусів вийшли на вулиці міст на протест із твердженням про масову фальсифікацію .

. Одразу після того, як закрилися виборчі дільниці в Білорусі силовики почали затримувати людей.

Протягом попередніх двох діб до виборів у Мінськ прибувала важка техніка і водомети, стягувалися війська .

. У Мінську сталися масштабні сутички із ОМОНом , ті задіяли рушниці із гумовими кулями, водомети.

, ті задіяли рушниці із гумовими кулями, водомети. Автомобіль ОМОНу у столиці Білорусі в'їхав у натовп протестувальників, внаслідок чого є багато постраждалих.

У деяких провінційних містах ОМОН став на бік протестувальників і опустив щити. Таку ситуацію спостерегли у містах Ліда і Пінськ.