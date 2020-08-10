На проспекте Победителей в Минске продолжаются жесткие столкновения между протестующими и ОМОНом: силовики использовали светошумовые гранаты и водометы. В дальнейшем руководство силовых ведомств собралось на экстренное заседание.

Оперативный штаб Министерства внутренних дел Беларуси экстренно собирается из-за массовых беспорядков в Беларуси. Об этом сообщает телеграм-канал NEXTA Live. Главное В Беларуси после выборов начались массовые протесты: между силовиками и людьми вспыхнули столкновения Отметим: официальные сайты беларусских ведомств пока не работают, в стране вообще начались проблемы с интернетом и связью. Протесты в Беларуси: главное 9 августа состоялись выборы президента Беларуси, в которых по данным экзит-поллов с большим отрывом победил действующий президент Александр Лукашенко , а его главная оппонентка Светлана Тихановская набрала лишь 6,8%.

, а его главная оппонентка Светлана Тихановская набрала лишь 6,8%. После объявления результатов выборов по данным национального экзитпола тысячи беларусов вышли на улицы городов на протест с утверждением о массовой фальсификации .

. Сразу после того, как закрылись избирательные участки в Беларуси силовики начали задерживать людей .

. В течение предыдущих двух суток до выборов в Минск прибывала тяжелая техника и водометы, стягивались войска .

. В Минске произошли масштабные столкновения с ОМОНом , те задействовали ружья с резиновыми пулями, водометы.

, те задействовали ружья с резиновыми пулями, водометы. Автомобиль ОМОНа в столице Беларуси въехал в толпу протестующих, в результате чего многие пострадали.

В некоторых провинциальных городах ОМОН стал на сторону протестующих и опустил щиты. Такую ситуацию наблюдали в городах Лида и Пинск.