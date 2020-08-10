Оппозиционная кандидатка на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к беларусским силовикам и армии. Она призвала остановить насилие на улицах городов, где проходят многотысячные акции протеста.

Тихановская призвала силовиков вспомнить, что они тоже являются частью народа. Ее слова цитирует издание TUT.by, с которым она связалась.

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Что сказала Тихановская в обращении к беларусам

Она также обратилась и к своим сторонникам и попросила их избежать провокаций и не давать силовикам повода для применения силы.

Я знаю, что беларусы проснуться завтра уже в новой стране и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего, офицеры, я знаю, что вы можете это сделать,

- призвала Тихановская.

Оппозиционерка также заверила, что верит в свою победу и поблагодарила беларусов, которые не испугались и вышли на улицы для отстаивания своего выбора.

"Я верю, что мы победили, потому что преодолели свой страх, преодолели нашу аполитичность, преодолели апатию и безразличие. Это победы, которые важнее всех других побед", – подчеркнула она.

Фото и видео масштабных столкновений силовиков с протестующими в Беларуси – смотрите по ссылке.

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