Остановите насилие, завтра беларусы проснутся в новой стране: Тихановская обратилась к ОМОНу
Оппозиционная кандидатка на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к беларусским силовикам и армии. Она призвала остановить насилие на улицах городов, где проходят многотысячные акции протеста.
Тихановская призвала силовиков вспомнить, что они тоже являются частью народа. Ее слова цитирует издание TUT.by, с которым она связалась.
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Что сказала Тихановская в обращении к беларусам
Она также обратилась и к своим сторонникам и попросила их избежать провокаций и не давать силовикам повода для применения силы.
Я знаю, что беларусы проснуться завтра уже в новой стране и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего, офицеры, я знаю, что вы можете это сделать,
- призвала Тихановская.
Оппозиционерка также заверила, что верит в свою победу и поблагодарила беларусов, которые не испугались и вышли на улицы для отстаивания своего выбора.
"Я верю, что мы победили, потому что преодолели свой страх, преодолели нашу аполитичность, преодолели апатию и безразличие. Это победы, которые важнее всех других побед", – подчеркнула она.
Протесты в Беларуси: главное
- 9 августа состоялись выборы президента Беларуси. По данным ЦИК и экзитполов с большим отрывом победил действующий президент Александр Лукашенко, а его главная оппонентка Светлана Тихановская набрала лишь 6,8%.
- После объявления результатов выборов по данным национального экзит-полла тысячи беларусов вышли на улицы городов на протест с утверждением о массовой фальсификации.
- Сразу после того, как закрылись избирательные участки в Беларуси силовики начали задерживать людей.
- В течение предыдущих двух суток до выборов в Минск прибывала тяжелая техника и водометы, стягивались войска.
- В Минске произошли масштабные столкновения с ОМОНом, те задействовали ружья с резиновыми пулями, водометы.
- В некоторых провинциальных городах ОМОН стал на сторону протестующих и опустил щиты. Такую ситуацию наблюдали в городах Лида и Пинск.