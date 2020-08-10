В статье на Википедии о президенте Беларуси новым главой государства стала Светлана Тихановская. Она является оппозиционным кандидатом и ее называют главной конкуренткой действующего лидера Александра Лукашенко.

В Википедии Тихановская стала президентом

Такое сообщение появилось примерно в полночь против 10 августа (9 прошло основное голосование на выборах – 24 канал). И провисело всего несколько минут на украинской и английской версиях. Говорилось, что Тихановская возглавила Беларусь с 10 августа. Об этом сообщает 24 канал.

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Сейчас же модераторы ресурса все изменили, и президентом вновь стал Лукашенко. Занимает он эту должность 20 июля 1994 года.

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