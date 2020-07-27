Чий Крим: конкурентка Лукашенка з другої спроби таки відповіла на питання – відео
Головна конкурентка Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлана Тіхановська все ж відповіла з другої спроби на запитання, кому належить Крим. Раніше вона намагалась уникнути відповіді щодо цього.
Ведучий поставив їй запитання під час інтерв'ю виданню "Єврорадіо". Після певної паузи Тихановська відповіла, що Крим юридично належить Україні.
До теми Окупація Росією Криму і Донбасу: яка позиція щодо України в головної конкурентки Лукашенка
Як Тихановська відповіла на питання про те, чий Крим
Можна я скажу так, як прийнято говорити в нашій країні, як прийнято за міжнародними законами? Юридично Крим український, фактично – російський. І не мучте мене більше,
– сказала вона.
Вона також додала, що їй дуже боляче через те, що "в Україні війна, яка розділяє людей і налаштовує один проти одного". За словами Тихановської, вона виступає проти будь-якого прояву війни.
Дивіться відео відповіді Тихановської про те, чий Крим:
Що відомо про вибори в Білорусі і головну конкурентку Лукашенка
- Вибори президента Білорусі відбудуться на 9 серпня. Світлана Тихановська стала головною опозиційною конкуренткою чинного лідера країни Олександра Лукашенка. Її зареєстрували на вибори.
- Основні опозиційні кандидати об'єдналися та підтримали Тихановську. Загалом, попри численні арешти, реєстрація Тихановської є знаковою подією для Білорусі, адже Лукашенко чи не вперше матиме на виборах реальну конкурентку.
- Натомість інших кандидатів, зокрема, Валерія Цепкала та Віктора Бабарика не зареєстрували. Останній взагалі сидить у СІЗО, проти нього порушили кримінальну справу.
- Раніше Лукашенко виголошував чимало сексистських заяв, мовляв "людина в спідниці" не здатна бути головнокомандувачкою і керувати країною.