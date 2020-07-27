Головна конкурентка Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлана Тіхановська все ж відповіла з другої спроби на запитання, кому належить Крим. Раніше вона намагалась уникнути відповіді щодо цього.

Ведучий поставив їй запитання під час інтерв'ю виданню "Єврорадіо". Після певної паузи Тихановська відповіла, що Крим юридично належить Україні.

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Як Тихановська відповіла на питання про те, чий Крим

Можна я скажу так, як прийнято говорити в нашій країні, як прийнято за міжнародними законами? Юридично Крим український, фактично – російський. І не мучте мене більше,

– сказала вона.

Вона також додала, що їй дуже боляче через те, що "в Україні війна, яка розділяє людей і налаштовує один проти одного". За словами Тихановської, вона виступає проти будь-якого прояву війни.

Дивіться відео відповіді Тихановської про те, чий Крим:

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