Главная конкурентка Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская все же ответила со второй попытки на вопрос, кому принадлежит Крым. Раньше она пыталась избежать ответа.

Ведущий задал ей вопрос во время интервью изданию "Еврорадио". После определенной паузы Тихановская ответила, что Крым юридически принадлежит Украине.

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Как Тихановская ответила на вопрос о том, чей Крым

Можно я скажу так, как принято говорить в нашей стране, как принято по международным законам? Юридически Крым украинский, фактически – российский. И не мучайте меня больше,

– сказала она.

Она также добавила, что ей очень больно из-за того, что "в Украине война, которая разделяет людей и настраивает друг против друга". По словам Тихановской, она выступает против любого проявления войны.

Смотрите видео ответа Тихановской о том, чей Крым:

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