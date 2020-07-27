Чей Крым: конкурентка Лукашенко со второй попытки все же ответила на вопросы – видео
Главная конкурентка Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская все же ответила со второй попытки на вопрос, кому принадлежит Крым. Раньше она пыталась избежать ответа.
Ведущий задал ей вопрос во время интервью изданию "Еврорадио". После определенной паузы Тихановская ответила, что Крым юридически принадлежит Украине.
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Как Тихановская ответила на вопрос о том, чей Крым
Можно я скажу так, как принято говорить в нашей стране, как принято по международным законам? Юридически Крым украинский, фактически – российский. И не мучайте меня больше,
– сказала она.
Она также добавила, что ей очень больно из-за того, что "в Украине война, которая разделяет людей и настраивает друг против друга". По словам Тихановской, она выступает против любого проявления войны.
Смотрите видео ответа Тихановской о том, чей Крым:
Что известно о выборах в Беларуси и главную конкурентку Лукашенко
- Выборы президента Беларуси состоятся 9 августа. Светлана Тихановская стала главной оппозиционной конкуренткой действующего лидера страны Александра Лукашенко. Ее зарегистрировали на выборы.
- Основные оппозиционные кандидаты объединились и поддержали Тихановскую. В целом, несмотря на многочисленные аресты, регистрация Тихановской является знаковым событием для Беларуси, ведь Лукашенко едва ли не впервые получит на выборах реальную конкурентку.
- Зато других кандидатов, в частности, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико не зарегистрировали. Последний вообще сидит в СИЗО, против него возбудили уголовное дело.
- Ранее Лукашенко произносил немало сексистских заявлений, мол "человек в юбке" не способен быть главнокомандующим и руководить страной.