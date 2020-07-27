Главная конкурентка и представительница оппозиционных сил на выборах в Беларуси Светлана Тихановская очертила свое отношение к украинским вопросам. В частности, – относительно оккупации Крыма и Донбасса.

Так, опозиційна до Лукашенка кандидатка на виборах президента Білорусі пояснила, що до війни ставиться погано, а ось про окупацію Криму воліла б не висловлювати власну думку. Про це вона сказала в інтерв’ю російському виданню Meduza.

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Я розумію, що питання про Крим розколює суспільство. А мені не хотілося б необережними словами когось відштовхнути. Тим більше, що я не політик,

– уточнила Тихановська.

Вона додала, що вже на президентських виборах, які вона збирається організувати після своєї перемоги над Лукашенком, політики, що братимуть в них участь, зможуть представити власні визначені погляди і програми.

Коментуючи тему Донбасу, Тихановська згадала про бойові дії.

"Що стосується Донбасу, то там йде війна, і це жахливо. Люди не повинні гинути на війні. Я категорично проти війни", – коротко сказала вона.

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