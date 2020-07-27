Оккупация Россией Крыма и Донбасса: какова позиция в отношении Украины у конкурентки Лукашенко
Главная конкурентка и представительница оппозиционных сил на выборах в Беларуси Светлана Тихановская очертила свое отношение к украинским вопросам. В частности, – относительно оккупации Крыма и Донбасса.
Так, опозиційна до Лукашенка кандидатка на виборах президента Білорусі пояснила, що до війни ставиться погано, а ось про окупацію Криму воліла б не висловлювати власну думку. Про це вона сказала в інтерв’ю російському виданню Meduza.
Дивіться також Хочу дітей, чоловіка і далі смажити свої котлети, – головна суперниця Лукашенка Тихановська
Я розумію, що питання про Крим розколює суспільство. А мені не хотілося б необережними словами когось відштовхнути. Тим більше, що я не політик,
– уточнила Тихановська.
Вона додала, що вже на президентських виборах, які вона збирається організувати після своєї перемоги над Лукашенком, політики, що братимуть в них участь, зможуть представити власні визначені погляди і програми.
Коментуючи тему Донбасу, Тихановська згадала про бойові дії.
"Що стосується Донбасу, то там йде війна, і це жахливо. Люди не повинні гинути на війні. Я категорично проти війни", – коротко сказала вона.
Що відомо про вибори в Білорусі і головну конкурентку Лукашенка
- Президентські вибори в Білорусі заплановані на 9 серпня.
- Світлана Тихановська стала головною опозиційною конкуренткою чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка, яку зареєстрували на вибори.
- Основні опозиційні кандидати об'єдналися і підтримали Тихановську. Загалом, попри численні арешти, реєстрація Тихановської є знаковою подією для Білорусі, адже Лукашенко чи не вперше матиме на виборах реальну конкурентку.
- Натомість інших кандидатів, зокрема, Валерія Цепкала та Віктора Бабарика не зареєстрували. Останній взагалі сидить у СІЗО, проти нього порушили кримінальну справу.
- Раніше Лукашенко виголошував чимало сексистських заяв, мовляв "людина в спідниці" не здатна бути головнокомандувачкою і керувати країною.